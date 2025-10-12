ক্যাম্পবেল–হোপের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম ইনিংসে ভারতের করা ৫১৮ রানের জবাব দিতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৪৮ রানে অলআউট হয়ে ফলোঅনে পড়ে তারা। তাতেই আরও একবার ইনিংস হারের শঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল সফরকারী শিবিরে কিন্তু জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ক্যারিবীয়রা।
২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবারো অতিথিদের শুরুটা হয় খুবই বাজে। দলীয় ১৭ রানে ফেরেন ত্যাগনারায়ণ চন্দরপল। মোহাম্মদ সিরাজের বলে শুবমান গিলের হাতে ধরা পড়ার আগে ১০ রান করেন এই ওপেনার। তিনে নামা আলিক আথানেজও দলের দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত ৭ রানে ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে বোল্ড হন তিনি। ৩৫ রানে ২ উইকেটে দলে পরিণত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
শুরুতেই ২ উইকেট হারিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশ চাপে পড়ে যায় তারা। এমন সময় তাদের ত্রাতা হয়ে উঠেন ক্যাম্পবেল ও আথানেজ। তৃতীয় দিনের বাকি সময় আর কোনো বিদপ হতে দেননি তাঁরা। এই দুজনের ১৩৮ রানের অপরাজিত জুটিতে দিনের খেলা শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২ উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ ১৭৩ রান। ইনিংস হার এড়াতে আরও ৯৭ রান করতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।
সেঞ্চুরি থেকে ১৩ রান দূরে থাকা ক্যাম্পবেল ৮৭ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন। তার সঙ্গী হোপ অপরাজিত আছেন ৬৬ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন সিরাজ ও ওয়াশিংটন।
