ক্রিকেট

শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করে ভারতকে পাকিস্তান অধিনায়কের খোঁচা

ক্রীড়া ডেস্ক    
শেষ ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান।
শেষ ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান।

শেষ ওয়ানডেতেও পারল না শ্রীলঙ্কা। ৬ উইকেটের জয়ে তাদের ধবলধোলাই করল পাকিস্তান। একই দিন এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ম্যান ইন গ্রিনরা। বাইশ গজে তাই দিনটা দারুণ গেছে পাকিস্তানের জন্য।

শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করার চেয়েও ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় উদ্যাপনে বেশি আগ্রহী ছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। কুশল মেন্ডিসদের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডেতে জয়ের পর এই পেসারের কথা শুনে তেমনটাই মনে হলো। রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে যুবাদের জয়ের পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের খোঁচা দিতেও ভুলেননি এই পেসার।

কাতারের দোহায় আগে ব্যাট করে ১৩৬ রানে অলআউট হয় ভারত ‘এ’ দল। জবাবে ৪০ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর সেই ম্যাচের প্রসঙ্গে টেনে আফ্রিদি বলেন, ‘পাকিস্তান শাহিনরা আমাদের প্রতিবেশীদের (ভারতের) বিপক্ষে জয়লাভ করেছে। এটা আমাদের জন্য একটি বড় অর্জন।’

প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল পাকিস্তান। শেষ ওয়ানডেতেও সে ধারা অব্যাহত থাকল। শেষ ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের জয়ের ভীত গড়ে দেয় বোলাররা। মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, হারিস রউফ, ফয়সাল আকরামদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ভালো শুরুর পরও ২১১ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। জবাবে ৪৪.৪ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। দারুণ একটা সিরিজ শেষে সতীর্থদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আফ্রিদি।

তিনি বলেন, ‘৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় সবসময়ই খুশির কারণ। আমাদের দলের সবাই আত্মবিশ্বাসী। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর থেকে ছেলেরা ভালো ছন্দে আছে। ১৫ জন খেলোয়াড়ের সবাইকেই খেলার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। ঘূর্ণন নীতি আমাদের জন্য ভালো। কৃতিত্ব ওয়াসিম জুনিয়রের। সে ইনজুরির পর দারণভাবে ফিরে এসেছে। সে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছে। তার জন্য ভালো বোলিং করেছে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
ক্রিকেট

সাঙ্গাকারাকে পুরনো দায়িত্বে ফেরাল রাজস্থান

ক্রীড়া ডেস্ক    
এর আগেও রাজস্থানের প্রধান কোচের ভূমিকায় ছিলেন সাবেক লঙ্কান উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ছবি: এক্স
এর আগেও রাজস্থানের প্রধান কোচের ভূমিকায় ছিলেন সাবেক লঙ্কান উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ছবি: এক্স

আরও একবার রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হচ্ছেন কুমার সাঙ্গাকারা, বিষয়টি একরকম নিশ্চিতই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। প্রধান কোচের পদে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে ফিরিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপএল) দলটি। প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের প্রধান কোচের পাশাপাশি ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন সাঙ্গাকারা। তার অধীনে ২০২২ সালের আইপিএলে ফাইনাল খেলে রাজস্থান। গুজরাট টাইটান্সের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় তারা। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সেটা ছিল রাজস্থানের দ্বিতীয় ফাইনাল।

২০২৫ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে আইপিএল খেলে রাজস্থান। মৌসুমটা খুবই বাজেভাবে পার হয় তাদের। ১০ দলের মধ্যে নবম হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করে রাজস্থান। তাদের সঙ্গী ছিল মাত্র চার জয়। তাই একাধিক বছরের চুক্তি থাকলেও মাত্র এক মৌসুম শেষেই রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন দ্রাবিড়। মাত্র এক মৌসুম পরই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ডাগআউটে ফিরলেন সাঙ্গাকারা।

দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হলেও আইপিলের আগামী মৌসুমেও রাজস্থানের সহকারী কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে বিক্রম রাঠৌরকে। বোলিং কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন শেন বন্ড।

পুরনো দায়িত্বে ফেরার পর সাঙ্গাকারা বলেন, ’রাজস্থান রয়্যালসের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান কোচের পদে ফিরে আসতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এই দলে দারুণ সব প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে। পাশাপাশি কোচিং স্টাফও শক্তিশালী। আমি সবার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। আমরা কোচিং স্টাফের সবাই মিলে খেলোয়াড়দের সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করতে চাই।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
ক্রিকেট

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও শঙ্কামুক্ত নন গিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন হাসপাতালে ভর্তি হন ভারত দলপতি। ছবি: এক্স
কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন হাসপাতালে ভর্তি হন ভারত দলপতি। ছবি: এক্স

ঘাড়ের সমস্যা নিয়ে কলকাতা টেস্টের মাঝপথে হাসপাতালে ভর্তি হন শুবমান গিল। সবশেষ খবর হলো, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এই তারকা ব্যাটার। তবে এখনই তাঁকে নিয়ে চিন্তামুক্ত থাকার সুযোগ নেই। পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত নন গিল।

কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। ভারতের ইনিংসের ৩৫ তম ওভারে ক্রিজে আসেন গিল। মাত্র ৩ বল মোকাবেলার পর ঘাড় নাড়াচাড়া করতে পারছিলেন না তিনি। মাঠে ফিজিও দেখিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন এই ব্যাটার। ড্রেসিংরুমে প্রাথমিক চিকিৎসার পরও স্বাভাবিক হতে পারেননি। উপায়ান্তর না দেখে স্ট্রেচারে করে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে ভর্তির পর পরিস্থিতি বিবেচনায় ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয় গিলকে। হাসপাতাল সূত্রের বরাতে গতকাল একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, গিলের ঘাড়ের ব্যথা কিছুটা কমেছে। রিপোর্টেও কোনো জটিলতা ধরে পড়েনি।  

এমন খবরে কিছুটা স্বস্তি ফেরে গিলকে নিয়ে। তবে পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত না হওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে তেমন কোনো আশা নেই ভারতীয় শিবিরে। গতকাল প্রতিবেদনে জানা যায়, গিলের জন্য আগামী ছয়দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাতে খুব হিসেব করে চলতে হবে তাঁকে। তাই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

গৌহাটির বারসাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ২২ নভেম্বর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। তার আগে ১৯ নভেম্বর কলকাতা ছাড়ার কথা ভারতীয় দলের। হাসপাতাল থেকে টিম হোটেলে যোগ দিলেও সতীর্থদের সঙ্গে গিলের গৌহাটির বিমানে চড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ ঘাড়ের সমস্যায় ভুগতে থাকাদের জন্য বিমানে চড়ার অনুমতি খুব কমই দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
ফুটবল

ইতালিকে ঝুঁকিতে ফেলে হালান্ডের দায়িত্ব মুক্তির আনন্দ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ১১
জোড়া গোল করেছেন তারকা স্ট্রাইকার। ছবি: এক্স
জোড়া গোল করেছেন তারকা স্ট্রাইকার। ছবি: এক্স

১৯৯৮ সালের পর থেকে বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে আছে নরওয়ে। অবশেষে বাছাইপর্বের বাধা অতিক্রম করল তারা। ২০২৬ বিশ্বকাপের মুল পর্বে জায়গা করে নিল নরওয়েজিয়ানরা। ২৮ বছর পর বিশ্বমঞ্চে দেখা যাবে তাদের। ইউরোপের দলটিকে বিশ্বকাপে নেওয়ার নায়ক আর্লিং হালান্ড। দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর দায়িত্ব মুক্তির আনন্দে ভাসছেন এই স্ট্রাইকার।

ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বের ‘আই’ গ্রুপে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। তাদের কাছে হেরে আরও একবার বিশ্বকাপে জায়গা না পাওয়ার শঙ্কায় পড়ে গেল ইতালি। প্লে অফে খেলতে হবে আজ্জুরিদের। আগের দুই আসরেও প্লে অফ হেরেছিল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

সান সিরোতে ৯ গোলের ব্যবধানে নরওয়েকে হারাতে পারলে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট কাটতো ইতালি। এই কঠিন সমীকরণ মেলানো তো দূরে থাক, ন্যূনতম ব্যবধানেও জিততে পারেনি তারা। হারলেও সান সিরোতে শুরুতেই পিও এসপোসিতোর গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। এরপর প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে জয় নিয়ে ফিরেছে নরওয়ে। জোড়া গোল করেন হালান্ড। বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার দিনে দলের জয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারায় একটু বেশিই খুশি ম্যানচেস্টার সিটি তারকা।

ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমকে হালান্ড বলেন, ‘নরওয়েকে বিশ্বকাপে নিয়ে আসা আমার জন্য দায়িত্ব ছিল। আমি কয়েক বছর ধরেই এটা বলে আসছি। এটা আমার কাঁধে বড় দায়িত্ব ছিল। ২০১৯ সালে জাতীয় দলে আসার পর থেকেই আমি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে আসছি। আমি জানি না এটাকে ইতিহাস বলা যাবে কিনা। আপনি চাইলে এটাকে যেকোনো কিছু বলতে পারেন।’

দলের জন্য চাপ নিতে ভালো লাগে হালান্ডের, ‘আমি খুশি। বিশ্বকাপ নিশ্চিত হওয়ার পর স্বস্তি পেয়েছি। অনেক চাপ এবং কিছু বিষয় আছে। আমি সেসব অনুভব করি। এটা আমার জন্য মজার বিষয় হবে।’

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্লিং হালান্ড
খেলা

আজ বাংলাদেশের সামনে আফগান চ্যালেঞ্জ, দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৮
রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত
রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আকবর আলীরা। প্রথম ম্যাচে হংকং ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। আফগানদের বিপক্ষেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স

বাংলাদেশ ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’,

রাত ৮: ৩০

টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ: চতুর্থ রাউন্ড

সিলেট-খুলনা

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ঢাকা-রাজশাহী

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

রংপুর-বরিশাল

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

বিসিবি ইউটিউব

ফুটবল বিশ্বকাপ

বাছাই জার্মানি-পোল্যান্ড

রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

নেদারল্যান্ডস-স্লোভাকিয়া

রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

সনি লিভ

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
