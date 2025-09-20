আজ কী আছে জাকেরের ভাগ্যে

ক্রীড়া ডেস্ক
বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে সেরা ফিনিশার মানা হয় জাকের আলী অনিককে। স্বাভাবিকভাবেই শেষদিকে তার ব্যাটে ঝড় দেখতে মুখিয়ে থাকেন সমর্থকরা। তবে চলমান এশিয়া কাপে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না জাকের।
গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচের একটিতেও ব্যাটিংয়ে চাহিদা মেটাতে পারেননি জাকের। তাই সুপার ফোরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাঁকে একাদশ রাখা হবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। জাকের সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছেন আফগানিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচে।
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটিতে সেদিন ১৩ বলে ১২ রান করেন জাকের। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৫৪ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। ইনিংসের শেষদিকে নামা জাকের ব্যাট হাতে আগ্রাসী হতে পারলে বাংলাদেশের সংগ্রটা আরেকটু বড় হতে পারতো। কিন্তু বাঁচা মরার সে ম্যাচে ৯২.৩১ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করে বেশ হতাশাই উপহার দিয়েছেন জাকের। সব মিলিয়ে ৩ ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৫৩ রান। বিপরীতে বল খেলেছেন ৪৮ টি।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে সে ম্যাচে ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত ছিলেন নুরুল হাসান সোহান। পাশাপাশি ফিল্ডিংয়েও ছিলেন দুর্দান্ত। সে ম্যাচে ৪ বোলার নিয়ে খেলার কারণে বেশ ভালোই ভুগতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তাই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লিটনরা যে আর সে ভুল করবে না সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বোলিং গভীরতা বাড়াতে একাদশে আসতে পারেন তানজিম হাসান সাকিব কিংবা শেখ মাহেদি হাসানের মধ্যে যেকোনো একজন। সেক্ষেত্রে জাকেরের বাদ পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তেমনটা হলে ফিনিশিংয়ে টিকে যাবেন সোহান।
এছাড়া বাংলাদেশের একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব একটা নেই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে সুযোগ পেয়ে তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গে ৬৩ রানের জুটি গড়েন সাইফ হাসান। তাই পারভেজ হোসেন ইমনের ফেরার সম্ভাবনা খুব একটা নেই। তিন, চার, পাঁচে আছেন যথাক্রমে লিটন, তাওহীদ হৃদয়, শামিম পাটোয়ারি। স্পিনার বিভাগে ছন্দে আছেন নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেনরা। পেস বিভাগ সামলাবেন তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানরা।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, শামিম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মাহেদি হাসান/ তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।
বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে সেরা ফিনিশার মানা হয় জাকের আলী অনিককে। স্বাভাবিকভাবেই শেষদিকে তার ব্যাটে ঝড় দেখতে মুখিয়ে থাকেন সমর্থকরা। তবে চলমান এশিয়া কাপে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না জাকের।
গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচের একটিতেও ব্যাটিংয়ে চাহিদা মেটাতে পারেননি জাকের। তাই সুপার ফোরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাঁকে একাদশ রাখা হবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। জাকের সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছেন আফগানিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচে।
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটিতে সেদিন ১৩ বলে ১২ রান করেন জাকের। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৫৪ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। ইনিংসের শেষদিকে নামা জাকের ব্যাট হাতে আগ্রাসী হতে পারলে বাংলাদেশের সংগ্রটা আরেকটু বড় হতে পারতো। কিন্তু বাঁচা মরার সে ম্যাচে ৯২.৩১ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করে বেশ হতাশাই উপহার দিয়েছেন জাকের। সব মিলিয়ে ৩ ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৫৩ রান। বিপরীতে বল খেলেছেন ৪৮ টি।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে সে ম্যাচে ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত ছিলেন নুরুল হাসান সোহান। পাশাপাশি ফিল্ডিংয়েও ছিলেন দুর্দান্ত। সে ম্যাচে ৪ বোলার নিয়ে খেলার কারণে বেশ ভালোই ভুগতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তাই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লিটনরা যে আর সে ভুল করবে না সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বোলিং গভীরতা বাড়াতে একাদশে আসতে পারেন তানজিম হাসান সাকিব কিংবা শেখ মাহেদি হাসানের মধ্যে যেকোনো একজন। সেক্ষেত্রে জাকেরের বাদ পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তেমনটা হলে ফিনিশিংয়ে টিকে যাবেন সোহান।
এছাড়া বাংলাদেশের একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব একটা নেই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে সুযোগ পেয়ে তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গে ৬৩ রানের জুটি গড়েন সাইফ হাসান। তাই পারভেজ হোসেন ইমনের ফেরার সম্ভাবনা খুব একটা নেই। তিন, চার, পাঁচে আছেন যথাক্রমে লিটন, তাওহীদ হৃদয়, শামিম পাটোয়ারি। স্পিনার বিভাগে ছন্দে আছেন নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেনরা। পেস বিভাগ সামলাবেন তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানরা।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, শামিম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মাহেদি হাসান/ তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।
দীর্ঘ ক্যারিয়ারে জেরম বোয়াটেংয়ের প্রাপ্তির খাতাটা অনেক বড়। ক্লাব কিংবা জাতীয় দল–সব জায়গাতেই বেশ সফল তিনি। যদিও তার শেষটা হলো কিছুটা রহস্যে ঘেরা, অপ্রত্যাশিত।২ ঘণ্টা আগে
বিসিবির কাউন্সিলরশিপের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় যত ঘনাচ্ছে, ততই ভিড় বাড়ছে বোর্ড ভবনে। এবারের নির্বাচনে তিন ক্যাটাগরিতে প্রায় ৭০ শতাংশ নতুন মুখ প্রার্থী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন সাবেক বোর্ড পরিচালক ও বিতর্কিত কিছু সংগঠকও।২ ঘণ্টা আগে
শত্রু-বন্ধু-শত্রু—বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার গত কদিনের দ্বৈরথের ধারাবাহিকতা এভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। এই মেঘ, এই বৃষ্টির আদলে বলা যায় এই বন্ধুতা, এই শত্রুতা।৩ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানকে ২১ রানে হারিয়েছে ভারত। জিতলেও মধ্যপ্রাচ্যের দলটির ব্যাটিং মন কেড়েছে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের। ওমানের ব্যাটিং দৃঢ়তায় রীতিমতো মুগ্ধ তিনি।৩ ঘণ্টা আগে