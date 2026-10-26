টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। যথারীতি তৃতীয় দিনে মাঠে নেমেছে আট দল। এনসিএল ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
ঢাকা-রাজশাহী
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
এনপিএল
লায়নস-রয়্যালস
বিকেল ৫টা ১৫, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
লা লিগা
সেভিয়া-ওসাসুনা
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
লিগ ওয়ান
পিএসজি-লিওঁ
রাত ১টা ৩০, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২