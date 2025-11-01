‘ভুয়া-ভুয়া’ বলায় বাংলাদেশি দর্শকদের প্রতি ক্ষুব্ধ স্যামি

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ যখন হারের মুখে, তখন গ্যালারি থেকে ভেসে আসে ‘ভুয়া-ভুয়া’ স্লোগান। লিটন দাস, জাকের আলীদের প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেই এই স্লোগান দিয়েছে স্বাগতিক দলের দর্শকরা। বিষয়টা মোটেও ভালো লাগেনি ড্যারেন স্যামির। বাংলাদেশের সমর্থকদের প্রতি রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্যারিবীয় দলের কোচ।
টানা দুই টি-টোয়েন্টি হেরে আগেই সিরিজ হার নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচটি ছিল তাদের জন্য ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। তবে কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীতাই গড়তে পারেনি দলটি। ৫ উইকেটে হেরে ধবলধোলাইয়ের লজ্জা পেয়েছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটারদের এমন পারফরম্যান্সে বেশ মর্মাহত ভক্তরা।
খেলোয়াড় হিসেবে এর আগেও অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন স্যামি। ক্রিকেটের প্রতি এদেশের মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে তার। তাই ক্ষোভের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভক্তদের প্রশংসাও করেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, বাজে সময়ে সমর্থক দিতে হবে দলকে।
স্যামি বলেন, ‘এদেশের দর্শকরা খুবই দারুণ। বাংলাদেশে এলেই তাদের প্রশংসা করি। যদিও আমি এখন খেলছি না। এদেশের মর্শকরা সবসময় ভালোবাসা প্রকাশ করে। তবে দর্শকরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে সেটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি খেয়াল করেছি তারা ‘ভুয়া, ভুয়া’ বলছে। আমি জেনেছি এর মানে কী। আমি মনে করি, স্বাগতিক দলের দর্শক হিসেবে এমন করা উচিত না। কারণ আপনারা সমর্থক। সেরাটা দেওয়ার জন্যই ক্রিকেটার মাঠে আসে। তাদের সমর্থন করা উচিত।’
দর্শকদের ওমন আচরণ ক্রিকেটার পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন স্যামি, ‘এতোকিছুর পরও দর্শকদের ভালো বলতে হয়। তারা নিজেদের দলের ভালো দেখতে চায়। তবে ক্রিকেটাররা যত বেশি সমর্থন ও উৎসাহ পাবেন, তত ভালো করবে। অকারণে তাদের চাপে ফেলবেন না। তাই ভক্তদের বলব ক্রিকেটারদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করুন।’
ক্রীড়া ডেস্ক
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনায়াসেই হারিয়েছে পাকিস্তান। দলের ৯ উইকেটের বড় জয়ের দিনে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন সাইম আইয়ুব। তাই তাড়াহুড়ো করতে হয়নি বাবর আজমকে। ১৮ বলে খেলেছেন ১১ রানের ধীরস্থির ইনিংস। এমন এক ইনিংস খেলার ম্যাচটিও স্মরণীয় হয়ে থাকল পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের জন্য।
১১ রান করার পথে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে গেছেন বাবর। এই রেকর্ড গড়ার পথে রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামার আগে ভারতীয় ব্যাটারের চেয়ে ৮ রান পিছিয়ে ছিলেন বাবর। ডনোভান ফেরেইরার করা ইনিংসের ১২ তম ওভারে এক রান নিয়ে ছোট সংস্করণের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার রেকর্ড গড়েন ডানহাতি ব্যাটার।
ভারতকে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়ে এই সংস্করণকে বিদায় বলেন রোহিত। তাই বাবরের সামনে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু লম্বা সময় ধরে টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে থাকায় বাড়ছিল অপেক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে দীর্ঘ ১০ মাস পর প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। ফেরার ম্যাচে পুরোপুরি হতাশ করেন। ডাক মেরে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ঠিকই রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর।
১২৩ ইনিংস শেষে বাবরের সংগ্রহ ৪২৩৪ রান। দুইয়ে নেমে যাওয়া রোহিতের নামের পাশে আছে ৪২৩১ রান। ১৫১ ইনিংস ব্যাট করেছেন তিনি। তালিকার তিনে থাকা বিরাট কোহলি করেছেন ৪১৮৮ রান।
একনজরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেরা ৫ রান সংগ্রাহক:
নাম রান
বাবর আজম ৪২৩৪
রোহিত শর্মা ৪২৩১
বিরাট কোহলি ৪১৮৮
জস বাটলার ৩৮৬৯
পল স্টার্লিং ৩৭১০
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দুই টি–টোয়েন্টি শেষে ১-১ সমতায় আছে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে রাতে মাঠে নামবে দুই দল। জয় দিয়ে সিরিজ শুরুর পর গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় প্রোটিয়ারা। আজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও মাঠে নামবে বেশ কয়েকটি বড় দল। ম্যাচ আছে বুন্দেসলিগাতেও। সব মিলিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে আজকের দিনটি বেশ জমজমাট যাবে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, সনি টেন ১
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-আর্সেনাল
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নটিংহাম-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ৯টা, সরাসরি
টটেনহাম-চেলসি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
লাইপজিগ-স্টুটগার্ট
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বায়ার্ন-লেভারকুসেন
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে হার দিয়েই এবারের অধ্যায় শেষ করল বসুন্ধরা কিংস। গতকাল কুয়েত এসসির কাছে ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছে তারা। গতবারের মতো কোনো পয়েন্ট ছাড়া ফিরতে হচ্ছে তাদের।
কুয়েতের জাবের আল-মুবারক আল-হামাদ স্টেডিয়ামে খেলতে যাওয়ার পথে শুরুতে বিড়ম্বনায় পড়ে কিংস। রাস্তায় আকস্মিক বিস্ফোরণে টিম বাসের একটি চাকা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দলটি স্টেডিয়ামে দেরিতে পৌঁছায়।ম্যাচ কমিশনারকে খেলা ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে কিংস। কিন্তু নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় ম্যাচ।
তিনবারের এএফসি কাপ জয়ী কুয়েত এসসি খেলার শুরুটা করে দুর্দান্ত। প্রথম মিনিটেই সামি আল সানেয়ারের নিখুঁত ক্রসে ইউসেফ আল সুলাইমান হেডে বল জালে পাঠান। ১৭ মিনিটে ফয়সাল আল হারবির দূরপাল্লার শক্তিশালী শটে বল ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এ সময় তাহা খেনিসি ও মোহাম্মদ দাহামও সুযোগ পান, কিন্তু তাদের ফিনিশিংয়ে ঘাটতি ছিল।
প্রথমার্ধ জুড়ে কিংস পাত্তাই পায়নি। যোগ করার সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে কুয়েত এসসি। দাহামে ক্রস থেকে দুর্দান্ত এক ফ্লিকে কিংস গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকোকে পরাস্ত করেন খেনিসি।
দ্বিতীয়ার্ধে কিংস আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সেরা সুযোগটি আসে ৬৪ মিনিটে। সোহেল রানার ক্রসে রাকিব হোসেনের হেড অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে চলে যায়। ৮০ মিনিটে বসুন্ধরার পক্ষে গোলের সুবর্ণ সুযোগ পান নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড সানডে ইমানুয়েলও। কিন্তু দোরিয়েলতনের ক্রসে ছোঁয়া লাগাতে পারেননি। ফলে এই জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে বি গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখে কুয়েত এসসি। এর আগে প্রথম ম্যাচে আল সিবের কাছে ৪-৩ গোলে ও দ্বিতীয় ম্যাচে আল আনসারের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে কিংস।
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হারার পর বোলারদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন লিটন দাস। প্রথম দুই ম্যাচে শামিম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলীদের বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনীর পর অধিনায়কের এমন কথা বেশ যৌক্তিক ছিল। কিন্তু শেষ টি-টোয়েন্টির পর লিটন যা বললেন, সেটার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল।
শেষ টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। ধবলধোলাই হওয়ার পর পুরস্কতার বিতরণী অনুষ্ঠানে কথা বলতে আসেন লিটন। তাঁর দাবি, শিশির না থাকায় ব্যাটিংয়ের সময় বেশ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের। বিপরীতে শিশিরের সুবিধা নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে টস জেতেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপ। দুই ম্যাচেই আগে ব্যাট করেছে অতিথিরা। আজ টস জিতে একই সিদ্ধান্ত নেন লিটন। কিন্তু হারের পর নিজের সিদ্ধান্তকেই বিতর্কিত করলেন তিনি।
লিটন বলেন, ‘আমরা যখন ব্যাট করছিলাম তখন শিশির ছিল না। উইকেট ব্যাট করার জন্য স্পর্শকাতর ছিল। এদিক থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভাগ্যবান বলতে হয়। কারণ তারা পরে ব্যাট করেছে। তবে এসব আপনার হাতে নেই।’
আগে ব্যাট করে ১৫১ রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের হয়ে ৬২ বলে ৮৯ রানের ইনিংস খেলেন তানজিদ হাসান তামিম। স্বাভাবিকভাবেই এই ওপেনারের প্রশংসা করেছেন লিটন। একই সঙ্গে ক্যাচ মিস নিয়ে হতাশা শোনা গেল লিটনের কণ্ঠ। তিনি বলেন, ‘তামিম ভালো ব্যাট করেছে। আমার মনে হয়েছিল আমাদের স্কোর ভালো ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ছেড়ে দিলে সেটা পরিস্থিতিকে কঠিন করে তোলে।’
