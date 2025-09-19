Ajker Patrika
‘দুবাইয়েও বাংলাদেশকে দেখে নেবে কুশল মেন্ডিস’

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশকে পেলেই জ্বলে ওঠেন কুশল মেন্ডিস। ছবি: ক্রিকইনফো
বাংলাদেশ যেন কুশল মেন্ডিসের ‘প্রিয়’ প্রতিপক্ষ। অন্যান্য দলের বিপক্ষে তিনি যে রানই করতে পারেন না সেটা নয়। তবে বিশ্বের যে ভেন্যুতে, যে টুর্নামেন্টেই খেলা হোক না কেন, বাংলাদেশকে পেলেই তিনি জ্বলে ওঠেন।

এবারের এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে কুশল মেন্ডিস বাংলাদেশ ও হংকংয়ের বিপক্ষে সম্মিলিত ১৪ রান করেছিলেন। নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা মেন্ডিস জ্বলে উঠলেন গত রাতে। আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৫২ বলে ৮ চারে ৭৪ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। ওপেনিংয়ে নেমে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। পঞ্চম উইকেটে কামিন্দু মেন্ডিসের সঙ্গে ২৩ বলে ৫২ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন কুশল মেন্ডিস।

দুবাইয়ে আগামীকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্ব। এই ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি হয়ে আসেন তাদের ব্যাটিং কোচ থিলিনা কান্দাম্বি। কুশল মেন্ডিসের প্রসঙ্গ এলে কান্দাম্বি বলেন, ‘তার সতীর্থরা জানে সে (কুশল মেন্ডিস) একজন ম্যাচজয়ী ক্রিকেটার। সে নিজেও জানে সেটা। সে যখন রান করে, বেশির ভাগ সময়ই আমরা জিতি। সে নিজেও এটা বুঝতে পেরেছে। তার ব্যাটিং অনেক পরিণত। পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ট্যাকটিকাল সাপোর্ট দিতে আমরা তো আছিই।’

মোহাম্মদ নবির তাণ্ডবে (২২ বলে ৬০ রান) গত রাতে আফগানিস্তানের স্কোরটা হয়েছে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৯ রান। নবির পাশাপাশি রশিদ খান, মুজিব উর রহমান, নুর আহমাদ—সব মিলিয়ে গত রাতে খেলেছেন চার আফগান স্পিনার। কিন্তু নবি, রশিদ লঙ্কানদের রানের চাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও মুজিব, নুর পারেননি। একটি করে উইকেট মুজিব ও নুর পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু মুজিব ও নুরের ইকোনমি ছিল ১১.৪৫ ও ১২.৩৩। ১৭০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৮ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে শ্রীলঙ্কা ম্যাচটা জিততে পেরেছে মূলত স্পিনারদের বেধড়ক পিটুনি দিয়েই। আফগান ম্যাচ নিয়ে কান্দাম্বি বলেন, ‘আমরা এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। খুব সম্ভবত আফগানিস্তানের স্পিন আক্রমণ সবচেয়ে ভালো। তবে আমাদের ব্যাটাররা ভালোভাবে সামলেছে। কন্ডিশন অবশ্য স্পিনারদের উপযোগী নয়। এখানে ব্যাটাররা অনেক সফল হয়। তবে দুবাই যেহেতু যাচ্ছি, তখন কন্ডিশন স্পিনারদের উপযোগী হবে।’

বাংলাদেশ, হংকং, আফগানিস্তান—গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে শ্রীলঙ্কা উঠেছে সুপার ফোরে। গ্রুপ পর্বে চারিত আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট ‍+১.২৭৮। প্রত্যেক ম্যাচেই গ্যালারিতে শ্রীলঙ্কার ভক্ত-সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। এর আগে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২২ এশিয়া কাপ যখন সংযুক্ত আরব আমিরাতে হয়েছে, তখনো লঙ্কান দর্শকরা শারজা, দুবাইয়ের গ্যালারিতে গলা ফাটিয়েছিলেন ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে। আজ দুবাইয়ে এই প্রসঙ্গ এলে কান্দাম্বি বলেন,‘ভক্ত-সমর্থকেরা শুরু থেকেই আমাদের সমর্থন করে আসছেন। তবে নির্দিষ্ট কোনো ম্যাচে ভালো করতে হলে নিজেদের প্রক্রিয়ার ওপরই ফোকাস করতে হবে।’

এক দিনের ‘বন্ধু’ বাংলাদেশকে এবার ঘায়েল করতে কী ছক কষছে শ্রীলঙ্কাএক দিনের ‘বন্ধু’ বাংলাদেশকে এবার ঘায়েল করতে কী ছক কষছে শ্রীলঙ্কা

২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে মুশফিকুর রহিমসহ তাঁর সতীর্থ ও টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা ‘নাগিন ড্যান্স’ করে ভাইরাল হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সাকিব আল হাসানের টাইমড আউটের ঘটনা নিয়ে হয়েছে অনেক আলোচনা-সমালোচনা। এ ছাড়া এই দুবাইয়েই ২০২২ এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল লঙ্কানরা। আগামীকাল শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পর তিন দিনের ছুটি পাচ্ছেন লিটন-জাকেররা। পরবর্তীতে ২৪, ২৫ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে লিটনদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে। এদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক কুশল মেন্ডিস। ১৩ ইনিংসে ৪০.৯২ গড় ও ১৫৭.৮৬ স্ট্রাইকরেটে করেন ৫৩২ রান। করেছেন ৭ ফিফটি।

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
