তাইজুলের ৪০০ উইকেট দেখতে চান সাকিব

অ্যান্ড্রু বলবার্নির উইকেট নিতেই তাইজুল ইসলাম গড়ে ফেললেন রেকর্ড। সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বনে গেলেন তাইজুল। এমন মাইলফলক অর্জনের পর তাইজুল হয়তো ভক্ত-সমর্থক, সতীর্থ থেকে শুরু করে পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে পেয়েছেন শুভেচ্ছাবার্তা। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাকিবও। তাইজুল যেন রেকর্ডটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন, এমনটি চান সাকিব।
মিরপুরে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে বলবার্নির উইকেটসহ আরও ২ উইকেট পেয়েছেন তাইজুল। ৫৭ টেস্টে ২৪৯ উইকেট নিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা সাকিব নিয়েছেন ২৪৬ উইকেট। তাইজুলের এই কীর্তি নিয়ে যখন চারদিকে এত আলোচনা, সাকিবও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে (তাইজুল) অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিব লিখেছেন, ‘অভিনন্দন তাইজুল। তোমার ক্যারিয়ার যখন শেষ হবে, তখন ৪০০ টেস্ট উইকেট দেখতে চাই। শুভকামনা।’
টেস্টে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে তাইজুল-সাকিবসহ চার বোলার ১০০-এর বেশি উইকেট নিয়েছেন। এই চার বোলারের চারজনই স্পিনার। যাঁদের মধ্যে তিন বোলার বাঁহাতি। মেহেদী হাসান মিরাজ ও মোহাম্মদ রফিক ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে নিয়েছেন ২০৯ ও ১০০ উইকেট। এই তাইজুলকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল। আর জাতীয় দলে তো সতীর্থ হিসেবে দেখেছেন মোহাম্মদ রফিক ও সাকিব আল হাসানকে। এই তিন স্পিনারের মধ্যে কে সেরা কিংবা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসা আশরাফুল এমন এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, ‘আমি বলব যার যার সময়ে তারাই সেরা। এখন তাইজুল খেলছে। এই মুহূর্তে সে সেরা। রফিক ভাইয়ের সময় তিনি সেরা ছিলেন। আর সাকিব তো বিশ্বমানের।’
তাইজুলের সঙ্গে রফিকের একটা মিলের কথাও গতকাল চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছিলেন আশরাফুল। বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ বলেছিলেন, ‘তাইজুল এবং রফিক ভাইয়ের মিলটা আমার কাছে এক রকম লাগে যে তারা সকালবেলা এসে শুরু (প্র্যাকটিস) করবে শেষ পর্যন্ত তা করে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সাকিব ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। সে চার ওভার বল করলেই তার মনে হতো, যথেষ্ট। সে হয়তো অনেকটা মস্তিষ্ক দিয়ে অনুশীলন করত।’
২০১৮ সালে মিরপুরে টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ২১৮ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সাত বছর আগের এই টেস্টের কথা উল্লেখ করার কারণ একটাই। এই একবারই পাঁচ দিনে গড়িয়েছে মিরপুর টেস্ট ও বাংলাদেশ জিতেছে। আজ দ্বিতীয়বারের মতো ঘটতে যাচ্ছে এমন ঘটনা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আয়ারল্যান্ড ৬৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৭ রান করেছে। জিততে সফরকারীদের এখনো ৩২২ রান করতে হবে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটা শুরু থেকেই মুশফিকময়। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে ম্যাচ শুরুর আগে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেঞ্চুরি করে নাম লেখালেন ইতিহাসের পাতায়। জয় পেতে আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণের অপেক্ষা বাংলাদেশের।
প্রথম চার দিনেই জয়ের সুবাস পাচ্ছিল বাংলাদেশ। ৫০৯ রানের লক্ষ্যে নেমে স্কোরবোর্ডে ২০০ রান তোলার আগেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে আয়ারল্যান্ড। পঞ্চম দিনে বাংলাদেশ কত দ্রুত শেষ করতে পারে, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। সকাল সাড়ে ১১টায় লাঞ্চ দিলেও সেটা দেওয়া হয়েছে ১১টা ৫০ মিনিটে। কিন্তু আইরিশ ব্যাটাররা যেভাবে তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন, তাতে লাঞ্চেও এল না বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত জয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৬৩ রানে পঞ্চম দিনের লাঞ্চ বিরতিতে গেল বাংলাদেশ। সফরকারীদের জিততে এখনো ২৪৬ রান করতে হবে।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৬ রানে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। তাইজুল-মিরাজ-হাসান মুরাদদের ঘূর্ণি জাদুতেও উইকেট ফেলা যাচ্ছিল না আইরিশদের। দিনের খেলা শুরুর পর ১৪তম ওভারে গিয়ে উইকেট পায় বাংলাদেশ। উইকেটে আঁঠার মতো লেগে থাকা অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে (২১) ফিরিয়ে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্টে ২৫০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন তাইজুল। ইনিংসের ৬৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। রিভিউ নিলেও আম্পায়ার্স কলের কারণে আউট হয়ে যান ম্যাকব্রাইন। ৫৩ বলে ৩ চারে করেন ২১ রান। সপ্তম উইকেটে ম্যাকব্রাইন-কার্টিস কাম্ফার গড়েন ১০৫ বলে ২৬ রানের জুটি।
ম্যাকব্রাইনের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৬৭.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৯ রান। ৯ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা জর্ডান নিল ও ক্যাম্ফার একটু হাত খুলে খেলতে থাকেন। অষ্টম উইকেটে ৮৫ বলে ৪৮ রানের জুটি গড়েন নিল-ক্যাম্ফার। ৮২তম ওভারের তৃতীয় বলে নিলকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ। অষ্টম উইকেটের জুটি ভাঙার পরও দেয়াল হয়ে আছেন কার্টিস কাম্ফার। নবম উইকেটে গ্যাভিন হোয়ের সঙ্গে এরই মধ্যে ২৬ রানের জুটি গড়ে ফেলেছেন ক্যাম্ফার। ৬৩ ও ১৮ রানে ব্যাটিং করছেন ক্যাম্ফার ও হোয়ে।
আগুনের জবাব আগুনেই দেওয়া হয়েছে পার্থে সদ্য শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে। মিচেল স্টার্কের জবাবে বেন স্টোকস, জফরা আর্চারের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ব্যাটাররা রীতিমতো চোখে শর্ষে ফুল দেখছিলেন। তবু ভক্ত-সমর্থকদের আক্ষেপ থাকাটা স্বাভাবিক। যে আগ্রহ নিয়ে পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে দর্শকেরা খেলা দেখতে এসেছেন, ব্লকবাস্টার সেই অ্যাশেজের প্রথম ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে মাত্র দুই দিনে।
পার্থ টেস্ট মাত্র দুই দিনে শেষ হওয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। ক্রিকইনফোর গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে খেলা দেখতে এসেছেন ৫১৫৩১ ও ৪৯৯৮৩ দর্শক। তার মানে পার্থের গ্যালারিতে বসে ১ লাখ ১ হাজার ৫১৪ দর্শক অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দেখেছেন। তাতে পার্থে সবচেয়ে বেশি দর্শকদের টেস্ট ম্যাচ দেখার রেকর্ড হয়ে গেছে। কিন্তু রেকর্ড দর্শকের এই ম্যাচে এখন তৃতীয় থেকে পঞ্চম দিনের টিকিট ফেরত দিতে হবে। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, সিএর ৩০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় তৃতীয়-চতুর্থ দিনের টিকিট রাজস্ব থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ হচ্ছে।
৬৭৩ রান, ৩২ উইকেট, ৮৪৭ বল—পরিসংখ্যানটা পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের। ২৭ বল না হওয়ার আগে একেকটা উইকেট পতনই বলে দেয়, বোলাররা কতটা ছড়ি ঘুরিয়েছেন এই ম্যাচে। দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজে ৮ উইকেটের বিশাল জয় অস্ট্রেলিয়া তুলে নিয়েছে হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে। ৮৩ বলে ১৬ চার ও ৪ ছক্কায় ১২৩ রানের ইনিংস খেলেন হেড। ২৮.২ ওভারে ২ উইকেটে ২০৫ রান করে ফেলে অজিরা। ম্যাচ শেষে হেড বলেন, ‘যাঁরা আগামীকাল আসতে পারবেন না, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার ধারণা গ্যালারি দর্শকে টইটম্বুর থাকত।’
ঝোড়ো ইনিংস খেলার পরও ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি হেড। ১১০ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মিচেল স্টার্ক। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসেই নিয়েছেন ৭ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ম্যাচে তিন বার ১০ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার। গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর আগেই পার্থ টেস্ট কত দিনে গড়াবে সেটা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সিএ’র প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ। এসইএন রেডিওকে গ্রিনবার্গ বলেছিলেন, ‘সম্প্রচারকেরা এখানে আর্থিক সমস্যায় বেশি পড়বে। বিশেষ করে, টিকিট বিক্রি, আমাদের অংশীদারত্ব ও পৃষ্ঠপোষকদের একটা ব্যাপার তো আছেই। এই সিরিজে আর্থিক একটা বিষয় তো কাজ করেই।’
পার্থে এর আগে সবচেয়ে বেশি দর্শক টেস্ট দেখার রেকর্ড ছিল গত বছর। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দেখেছিলেন ৯৬৪৬৩ দর্শক। চার দিনে শেষ হওয়া টেস্ট ম্যাচ ভারত জিতেছিল ২৯৫ রানে। এক বছর পর এবার অস্ট্রেলিয়া ২ দিনেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে। তাতে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের মোটা অঙ্কের টাকা গচ্চা যাচ্ছে। ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট।
মিরপুরে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা চলছে। রাতে বাংলাদেশের আরেকটি দল নামবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে। কাতারের দোহায় ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনাল। গুয়াহাটিতে চলছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও বুন্দেসলিগার একগাদা ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: পঞ্চম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০মি., সরাসরি
টি স্পোর্টস
গুয়াহাটি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯টা ৩০মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা
সরাসরি
আর্সেনাল-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
লাইপজিগ-ভেরডার ব্রেমেন
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সেন্ট পাউলি-ই. বার্লিন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ইঙ্গিত দিয়েও বড় হতে পারেনি দুটি জুটি। তবু শক্ত অবস্থানে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু শুরুর দিকে দিশেহারা ভারত শেষ সেশনে এসে দেখাল দাপট। সেটাই গুয়াহাটি টেস্টের প্রথম দিনে আজ এগিয়ে রাখল স্বাগতিকদের।
কলকাতার মতো গুয়াহাটি ব্যাটারদের জন্য বধ্যভূমি ছিল না। প্রথম দিনে অবশ্য এই উইকেটে ৬ উইকেটে ২৪৭ রানের বেশি করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। যশপ্রীত বুমরার বলে মাত্র ৪ রানে জীবন পান এইডেন মার্করাম। দ্বিতীয় স্লিপে সহজ ক্যাচ ছাড়েন লোকেশ রাহুল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে ৮২ রানের জুটি গড়েন মার্করাম। সেশনের শেষ ওভারে তাঁকে (৩৮) বোল্ড করে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন বুমরা।
প্রথম সেশন শেষে চা-বিরতির কথা শুনে হয়তো অবাক লাগতে পারে। কিন্তু ১৪৮ বছরের ইতিহাসে এই টেস্ট এভাবেই চলছে। আগে চা-বিরতি, পরে মধ্যাহ্ণভোজ। দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই কুলদীপ যাদব রিকেলটনকে (৩৫) ফেরালেও বড় ধাক্কা খায়নি দক্ষিণ আফ্রিকা। টেম্বা বাভুমা (৪১_ ও ট্রিস্টান স্টাবস (৪৯) তৃতীয় উইকেটে গড়েন ৮৪ রানের জুটি। দুজনের সমন্বয় ভারতের বোলারদের পরিশ্রম বাড়িয়ে তোলে।
শেষ সেশনে ভারতের স্পিন আক্রমণ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ৪ উইকেটের মধ্যে কুলদীপ একার শিকার দুই উইকেট। বাকি উইকেট দুটো নেন মোহাম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা। প্রোটিয়াদের হয়ে সেনুরান মুথুসামি ২৫ ও কাইল ভেরেইনা ১ রানে অপরাজিত আছেন।
