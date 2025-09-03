বৃষ্টি বাঁধায় ধবলধোলাই করা গেল না ডাচদের

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে লক্ষ্য ছিল একটাই—পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে প্রতিপক্ষ ডাচদের ধবলধোলাই করা। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ডাচদের ধবলধোলাই করা যায়নি।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশের স্কোর যখন, ১৮. ২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪, তখন মাঠে নামে বৃষ্টি। এরপর আর খেলাই শুরু হতে পারেনি। আম্পায়াররা মাঠ দেখে খেলা শুরুর শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৪৮ মিনিট। কিন্তু সিলেটে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে খেলা শুরু সম্ভব হয়নি। খেলা শুরু হলে ডিএলএস পদ্ধতিতে লক্ষ্য তাড়ায় ৫ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেত সফরকারী ডাচ দল। কিন্তু বৃষ্টি তা হতে দিল কই! তাই ম্যাচ পরিত্যক্ত।
ক্রিকেটের এই সংস্করণে বাংলাদেশ আগে ধবলধোলাই করেছে আয়ারল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ডকে। এই তালিকায় যোগ হতে পারত নেদারল্যান্ডসও। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সেটি হলো না।
প্রথম ৪ ওভারেই ৫৬ রান। রানরেট ১৪! শুরুর এই রানের ফল্গুধারা অবশ্য শেষ পর্যন্ত থাকেনি। বড় রানের সম্ভাবনার জাগিয়েও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে শেষ পর্যন্ত তুলেছে ১৮.২ ওভারে ৪ উইকেটে বাংলাদেশ তুলেছে ১৬৪ রান। এরপর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশ আর ব্যাট করেনি।১ ঘণ্টা আগে
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা মিলেছে একই চিত্রের। স্বাগতিক ভিয়েতনামের দাপটের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে শুরুটাও হলো তাই ২-০ গোলের হার দিয়ে। গোলের ব্যবধান কম রাখার পেছনে কৃতিত্ব পেতেই পারেন গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। দারুণ কয়েকটি২ ঘণ্টা আগে
১ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হিসেবে দেখা গেছে দুজন সভাপতিকে। পরিচালনা পর্ষদে একাধিক অধিনায়ককে পাপনের সময়েই দেখা গেছে। এখন পরিচালনা পর্ষদে আছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও আকরাম খান। অক্টোবরে বিসিবি নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন তামিম ইকবাল ও বুলবুল।৩ ঘণ্টা আগে
আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। সেই নির্বাচনে পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত সভাপতি পদে লড়াই হতে পারে তামিম ইকবাল আর আমিনুল ইসলাম বুলবুলের মধ্যে। তামিম ইকবালকে বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করেছেন সাবেক বিসিবির সাবেক সভাপতি আলী আসগার লবী।৪ ঘণ্টা আগে