ক্রিকেট

বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে খেলে সাড়ে ৩ কোটি টাকা পেল স্কটল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ মার্চ ২০২৬, ১৭: ৪৯
বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে খেলে সাড়ে ৩ কোটি টাকা পেল স্কটল্যান্ড
বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে খেলে সাড়ে ৩ কোটি টাকা পেয়েছে স্কটল্যান্ড। ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেট স্কটল্যান্ড একটা ধন্যবাদ দিতেই পারে বাংলাদেশকে। ভারতের মাঠে বাংলাদেশ না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় টুর্নামেন্টে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা আয় করেছে স্কটল্যান্ড।

অর্থের এই অঙ্কটা পাওয়ারই কথা ছিল না স্কটল্যান্ডের। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তারা। তাই ভারত-শ্রীলঙ্কায় খেলার কথাও ছিল না দলটির। কিন্তু আইপিএল থেকে বাংলাদেশের কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়া এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারতে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্তে কপাল খুলে যায় স্কটিশদের। টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে ২৭৮৬৫৪ মার্কিন ডলার আয় করেছে স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা প্রায় ৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা।

গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচে মাত্র এক জয় পেয়েছে স্কটল্যান্ড। সেই এক জয়ে প্রাইজমানি হিসেবে ঠিকই পেয়েছে ৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা। বিশ্বকাপ খেললে এই পরিমাণ অর্থ পেতে পারত বাংলাদেশও।

গ্রুপ পর্ব খেলে এবং মাত্র একটি জয় নিয়েই যদি স্কটিশরা ৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা পায়, তাহলে চ্যাম্পিয়ন ভারত, রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড কত টাকা পেয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই জানতে মন চাইছে ভক্ত-সমর্থকদের। চ্যাম্পিয়ন ভারত পেয়েছে ২৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪২৩ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা প্রায় ৩২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। আর নিউজিল্যান্ড প্রাইজমানি হিসেবে পেয়েছে ১৪ লাখ ২২ হাজার ৬৯২ ডলার (১৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা)।

প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ইতালি পেয়েছে ২৫৬১৫৪ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা। তারা নেপালের বিপক্ষে ১০ উইকেটে জিতে বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেয়েছে। ইতালির সমান ৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা পেয়েছে নেদারল্যান্ডস, নেপাল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতও। সবচেয়ে কম ২ লাখ ২৫ হাজার ডলার করে পেয়েছে কানাডা, নামিবিয়া এবং ওমান। এই তিন দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা করে।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
