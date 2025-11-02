সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ বছর বয়সী ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যু

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দূরে থাক, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটেও বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি রাজেশ বণিক। ২০১৮ সালে যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, সেটাই পেশাদার ক্রিকেটে তাঁর সর্বশেষ মাঠে নামা। আকস্মিক এক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তাঁর জীবন।
ভারতীয় বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরার আনন্দনগরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় রাজেশ মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) এক কর্মকর্তা গতকাল তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে রাজেশ খেলেছেন রঞ্জি ট্রফিতে। দলটির অধিনায়কও ছিলেন তিনি।
রাজেশের মৃত্যুতে গতকাল আগরতলায় টিসিএর সদর দপ্তরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। পিটিআইকে টিসিএ সচিব সুব্রত দে বলেছেন, ‘আমরা একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার ও অনূর্ধ্ব-১৬ দলের নির্বাচককে হারিয়েছি। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। গভীরভাবে শোকাহত আমরা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।’ বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলা এই ক্রিকেটার ত্রিপুরা অনূর্ধ্ব-১৬ দলের নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন।
বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলে ও তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করে সুনাম কুড়িয়েছেন রাজেশ। ২০০১-০২ মৌসুম দিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয় তাঁর।
২০০০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪২ ম্যাচে ১৯.৩২ গড়ে করেছেন ১৪৬৯ রান। করেছেন ৬ ফিফটি। লিস্ট ‘এ’ ও টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ২৪ ও ১৮ ম্যাচ। যার মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তাঁর একটা সেঞ্চুরি রয়েছে। নেই কোনো ফিফটি। সাদা বলের ক্রিকেটেও তাঁর পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়।
পেশাদার ক্রিকেটে সেই অর্থে আলো ছড়াতে না পারলেও রাজেশ নির্বাচক হিসেবে দারুণ ছিলেন বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক অনির্বাণ দেব। অনির্বাণ বলেন, ‘তিনি তরুণ প্রতিভা নির্বাচন করতে পারতেন। তাঁর এই গুণ অনেকেই জানেন না। এ কারণে তাঁকে ত্রিপুরা অনূর্ধ্ব-১৬ রাজ্য দলের নির্বাচক করা হয়েছিল।’
২০০০ সালে কুয়ালালামপুরে হয়েছিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে ভারত অনূর্ধ্ব-১৫ দলে রাজেশের সতীর্থ ছিলেন ইরফান পাঠান ও আম্বাতি রাইডু। ওই বছর ভারত অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ইংল্যান্ড সফরেও একসঙ্গে খেলেছিলেন রাজেশ, রাইডু ও ইরফান পাঠান।
বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি, বিজয় হাজারে ট্রফি, সিকে নাইডু ট্রফি, কোচবিহার ট্রফি, এম এ চিদাম্বরম ট্রফিসহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টেও ত্রিপুরার হয়ে খেলেছেন রাজেশ।
আগের দিনই রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে যান বাবর আজম। এবার বিরাট কোহলিকেও পেছনে ফেললেন এই তারকা ব্যাটার। টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ফিফটির মালিক এখন পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক।
সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। সেই সঙ্গে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে সালমান আলী আগার দল। এর আগে জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল প্রোটিয়ারা। এর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে টানা দুই জয় তুলে নিয়ে ট্রফি রেখে দিল পাকিস্তান।
প্রথম দুই টি–টোয়েন্টি শেষে ১–১ সমতা থাকায় শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নেয়। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্বাগতিকদের জয়ের নায়ক বাবর। দল জেতানোর পথে ৬৮ রানের ইনিংস উপহার দেন তিনি। ৯ চার সাজানো তাঁর ৪৭ বলের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ১৪৪.৬৮। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে এটা বাবরের ৪০ তম ফিফটি। ৩৯ তম ফিফটি নিয়ে এতোদিন কোহলির সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে রেকর্ডটা এককভাবে নিজের করে নিলেন বাবর।
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বোলাররাই পাকিস্তানের জয়ের ভীত গড়ে দেয়। শাহিন শাহ আফ্রিদি, উসমান তারিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আগে ব্যাট করে ১৩৯ রানের বেশি করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। রেজা হেনরিকস ৩৪, করবিন বশ ৩০ ও ডনোভান ফেরেইরা করেন ২৯ রান। ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন আফ্রিদি। তারিক ও ফাহিম আশরাফ সমান দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন।
জবাবে ৬ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে স্বাগতিকরা। ফিফটি করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন বাবর। দ্বিতীয় সেরা ৩৩ রান এনে দেন অধিনায়ক সালমান।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। সংক্ষিপ্ততম বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে নিজেদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজ খেলবে কিউইরা। সিরিজটির জন্য দল দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (এনজজেডসি) নির্বাচক প্যানেল। যথারীতি নেতৃত্বে আছেন মিচেল সান্টনার।
দলে ফেরানো হয়েছে কাইল জেমিসন ও ইশ সোধিকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ছিলেন জেমিসন। চোটের কারণে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে এই দীর্ঘদেহী পেসারকে বাদ দেওয়া হয়। এক সিরিজ পরই অপেক্ষা ফুরাল জেমিসন।
সোধির টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার অপেক্ষাটাও দীর্ঘ হলো না। এই তারকা স্পিনারকে ছাড়াই গত মাসের প্রথম সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই সংস্করণে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলেছে নিউজিল্যান্ড। এক সিরিজ বাদে টি–টোয়েন্টি দলে ফেরানো হলো তাঁকে। মূলত উপমহাদেশের কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলে ফেরানো হয়েছে সোধিকে।
টি-টোয়েন্টি অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন নাথান স্মিথ। নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ও ওয়ানডে অভিষেকের পর ক্যারিয়ারের শুরুতেই আশা দেখাচ্ছেন এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ভালো করলে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবেন তিনি। চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি ম্যাট হেনরি, ফিন অ্যালেন, লকি ফার্গুসন, অ্যাডাম মিলনে, গ্লেন ফিলিপস, বেন সিয়ার্সদের মতো ক্রিকেটারদের।
নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৫ নভেম্বর। ৬, ৯, ১০ ও ১৩ নভেম্বর সিরিজের বাকি ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দল: মিচেল সান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, ডেভন কনওয়ে, জাকারি ফোকস, কাইল জেমিসন, ড্যারেল মিচেল, জিমি নিশাম, টিম রবিনসন, টিম সাইফার্ট, ইশ সোধি, জ্যাকব ডাফি, রাচিন রবীন্দ্র, মার্ক চাপম্যান, নাথান স্মিথ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘরের মাঠে বাংলাদেশ আগে কখনো ধবলধোলাই হয়নি, তা তো নয়। তবে চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে যেভাবে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ, তাতে লজ্জার চেয়ে চিন্তাই যেন বাড়ছে। চিন্তাটা ব্যাটিং নিয়ে। তিন মাস পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে ব্যাটাররা যেভাবে ‘ঘুমিয়ে’ পড়েছেন, উদ্বেগ বাড়াই স্বাভাবিক।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ধবলধোলাইয়ের ব্যাখ্যায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলছিলেন, ‘একসঙ্গে একাধিক ক্রিকেটার ছন্দ হারিয়ে ফেললে এ রকম ফলই হবে। আরও দুই-একটা ব্যাটার রানে থাকলে ফল অন্যরকম হতে পারত।’ ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাটারদের রানখরার একটা চিত্র তুলে ধরা যাক। পুরো টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ৩ ম্যাচে ৫৫ গড়ে ১৬৫ রান করে তিনি শুধু বাংলাদেশ দলেরই নয়, সিরিজেরই সেরা ব্যাটার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সতীর্থদের দূরত্বটা দেখুন। এই সিরিজে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেরা ব্যাটার হচ্ছেন পেসার তানজিম সাকিব, যাঁর রান ৪১। দলের ব্যাটিং স্তম্ভ তাওহীদ হৃদয়, সাইফ হাসান, লিটন দাসের রান ৩ ম্যাচে ৪০ পেরোতে পারেনি।
দলের ব্যাটারদের ছন্দ নিয়ে চিন্তিত মনে হলো সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনকে। গতকাল আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেছেন, ‘আমাদের ব্যাটিং ভালো হচ্ছে না। ব্যাটিং আরেকটু ভালো করতে হবে। যে সিরিজগুলো জিতেছি, সেখানেও খুব যে ভালো ব্যাটিং হয়েছে, তা নয়। আমাদের বোলাররা খুব ভালো করছে বলে জিতে গেছি। এখন আমাদের বোলাররা যে বোলিংটা করছে, এটা বিশ্বমানের বলব। তবে ব্যাটিং ভালো না করলে বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে ভালো করা কঠিন। ইম্প্যাক্টফুল ব্যাটিং একজন করছে, বাকিরা করছে না। এটা আমাদের ব্যাটিংয়ের অনেকটা প্যাটার্ন হয়ে যাচ্ছে। বড় খেলায় একজনের ইম্প্যাক্টফুল ইনিংস দিয়ে তো হবে না। একসঙ্গে দুই-তিনজনের ইম্প্যাক্টফুল ইনিংস লাগবে।’
বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে গতকাল মিরপুরে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘সর্বশেষ সিরিজটায় আমাদের একটু ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল। টানা চারটি সিরিজ জিতেছে আমাদের দল। সেখানে কিছু ছেদ ঘটল। এটা কিছুটা হতাশার। যে ধারায় ছিল দল, আরও ফল আশা করেছিলাম। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে যে রান করার সুযোগ ছিল, সেটা আমরা করতে পারিনি। ব্যাটিংয়ে ভালো করতে পারিনি, কিছুটা উদ্বেগের। মিডল ও লোয়ার মিডল অর্ডারে রান পাচ্ছিলাম, যেটা এবার পাইনি।’ ব্যর্থতার পেছনে টানা সূচি সামনে এনেছেন ফাহিম, ‘অনেক ক্রিকেটার টানা ক্রিকেট খেলছি, কিছুটা বিশ্রাম দরকার। এটা কিছুতেই অজুহাত নয়।’
তবে ফাহিম কিছুতেই মনে করেন না ক্যারিবীয়দের কাছে ধবলধোলাই হয়ে এলোমেলো হয়ে গেছে, ‘দল এলোমেলো হয়ে গেছে বিষয়টা এমন কিছু না। এই দলটাই তো টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। অনেক দিন পর একটা (টি-টোয়েন্টি) সিরিজ হারল, মনে হয় না তারা এলোমেলো।’ সিরিজে ব্যর্থ হলেও হাবিবুল বাশার সুমনও ফাহিমের সুরেই বলেছেন, ‘বেশি ক্রিটিক্যাল হতে চাই না। কিছুদিন আগে এ দলটাই চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল। একটা সিরিজ হেরেছে বলে গেল-গেল রব তোলাও ঠিক না। ফাহিম মনে করেন, এ মাসে আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে ১০-১২ দিনের বিরতিতেই সতেজ হয়ে উঠবে দল, ‘সামনে যে বিরতি পাব, আশা করি তাতে আমরা আবার উঠে দাঁড়াতে পারব।’
উঠে দাঁড়ানোর আগে ব্যাটিংয়ের কিছু জায়গায় সমাধান খুঁজতে হবে বাংলাদেশ দলকে। বিশেষ করে জাকের আলীর মতো তরুণ মিডল অর্ডার ব্যাটারদের ব্যাটিংয়ের টেকনিক প্রশ্নবিদ্ধ। তরুণদের ব্যর্থতার ব্যাখ্যায় ফাহিম বলেছেন, ‘কেউ যখন নতুন আসে, তখন ফ্রি-মাইন্ডে খেলতে পারে। তাদের ব্যাপারে প্রতিপক্ষ দলেরও কম জানাশোনা থাকে। ধীরে ধীরে সাফল্য একটা প্রত্যাশা তৈরি করে। প্রতিপক্ষ দলও তাদের নিয়ে অনেক গবেষণা করে। সব মিলিয়ে একধরনের চাপ তৈরি হয়। মান ভালো থাকলে তারা পথ তৈরি করে নিতে পারে। আশা করি জাকের আলীও সেটা পারবে।’
