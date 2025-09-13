Ajker Patrika
আলোচনা একপাশে রেখে খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের

এশিয়া কাপে আগামীকাল (১৪ সেপ্টেম্বর) মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ভারত। মাঠের বাইরের বিভিন্ন আলোচনা উপেক্ষা করে দুই দলের ক্রিকেটারদের ম্যাচটি উপভোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম।

বরাবরের মতো এবারও পাকিস্তান–ভারত লড়াইয়ের আগে আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ থাকায় মাঠের খেলার প্রসঙ্গ ছাপিয়ে সামনে উঠে আসছে নানা বিষয়। আকরামের মতে, এসব বিষয় মাথায় আনলে ক্রিকেটাররা মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে পারবে না।

পাকিস্তান–ভারত ম্যাচ নিয়ে এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আকরাম বলেন, ‘উপভোগ করো, এটা ক্রিকেট। ক্রিকেট ছাড়া যা কিছু আছে সব ভুলে যাও। ম্যাচে একটি দল জিতবে। আরেক দল হারবে। ম্যাচ জিতলে মুহূর্তটি উপভোগ করো। খেলায় চাপ আসবেই। উপভোগ করো এবং শৃঙ্খলা দেখাও কারণ এটি কেবল একটি খেলা। এটা উভয় দলের জন্য এবং উভয় দলের ভক্তদের জন্য।’

সম্প্রতি আফগানিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নিয়ে আয়োজিত ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। যেটা এশিয়া কাপে সালমান আলী আগার দলের জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করেন আকরাম, ‘গত সপ্তাহে ত্রিদেশীয় সিরিজ জেতায় পাকিস্তানের সামনে ভালো সুযোগ রয়েছে। তাদের এমন কিছু ভাবা উচিত নয় যে, কেবল তাদের ভারতের বিরুদ্ধে জিততে হবে। তোমরা এশিয়া কাপ জয়ের কথা ভাবো। বড় দলের কাছে হারতেই পারো। কিন্তু তারপরও উঠে দাঁড়াতে হবে। টুর্নামেন্টে ভালো খেলতে হবে।’

এশিয়া কাপে ভারতের শুরুটা হয়েছে উড়ন্ত। নিজেদের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে গৌতম গম্ভীরের শিষ্যরা। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগিতকদের ৫৭ রানে অলআউট করে ৪.৩ ওভারে জয় তুলে নেয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। তবে আকরামের মতে, আরব আমিরাতের মতো পাকিস্তানের বিপক্ষে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করেত পারবে না ভারত।

এ বিষয়ে আকরাম বলেন, ‘আমার মনে হয় না ম্যাচটি তেমন একতরফা হবে যেভাবে ভারত সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলেছে। এই টুর্নামেন্টে যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।’

