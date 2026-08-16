বাংলাদেশ আমাদের উড়িয়ে দিয়েছে, বললেন স্মিথ

বাংলাদেশের কাছে ৯ উইকেটে হারের পর অস্ট্রেলিয়ার জন্য ব্যাখ্যা খোঁজা কঠিন নয়, কিন্তু স্বীকার করাটা সহজও নয়। স্টিভ স্মিথ অবশ্য অজুহাতের পথে হাঁটেননি। নিজেদের ব্যর্থতার চেয়ে বাংলাদেশের কৃতিত্বকেই সামনে এনেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটার। তাঁর চোখে, ম্যাচের গতিপথ বদলে দেওয়ার মতো ক্রিকেটই খেলেছে বাংলাদেশ।
এবিসি স্পোর্টকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় স্মিথ বলেছেন, ‘হারের কারণটা খুবই সরল। বাংলাদেশ আমাদের উড়িয়ে দিয়েছে।’
অস্ট্রেলিয়ার হারটা কেবল তাদের খারাপ ব্যাটিংয়ের ফল নয়, বাংলাদেশের শুরুটাও ছিল বেশি কার্যকর। বিশেষ করে প্রথম দিন সকালে বাংলাদেশের পেসাররা যে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন, সেটিই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে বড় চাপ তৈরি করে। সেই চাপ থেকে বের হতে পারেননি ব্যাটাররা।
স্মিথ বলেন, ‘প্রথম দিন সকালে বাংলাদেশ দারুণ বোলিং করেছে। তারা খুবই গোছানো ছিল। আমাদের ব্যাটাররা ততটা ডিসিপ্লিনড ছিল না।’
অস্ট্রেলিয়া অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল। সেই ইনিংসে ক্যামেরন গ্রিনের ব্যাট থেকে এসেছে সেঞ্চুরিও। কিন্তু ম্যাচের পরিস্থিতি তখন এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখানে ব্যক্তিগত ভালো পারফরম্যান্স দিয়েও দলকে লড়াইয়ে ফেরানো কঠিন। প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়ার ব্যবধানটাই শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় হয়ে দাঁড়ায়।
স্মিথের ব্যাখ্যায়, ‘দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের ব্যাটাররা ভালো করেছে। তবে প্রথম ইনিংসের লিডটা অনেক বেশি ছিল, সেটা আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। উইকেট যদিও ভালো ছিল। অনেকে ভালো শুরু পেয়েছিল, তবে ইনিংস বড় করতে পারেনি।’
গ্রিনের সেঞ্চুরির কথাও আলাদা করে বলেছেন স্মিথ। তবে তাঁর মতে, এমন একটি ইনিংসের পাশে আরেকটি বড় ইনিংস না থাকায় অস্ট্রেলিয়ার লড়াইটা পূর্ণতা পায়নি। তিনি বলেন, ‘গ্রিন দারুণ একটা সেঞ্চুরি করেছে, তবে তাকে সঙ্গে দেওয়ার লোক ছিল না। টেস্ট জিততে কমপক্ষে ২০০–এর বেশি রানের লক্ষ্য দেওয়া দরকার ছিল। আর যেটা আগেই বললাম, আমাদের বাংলাদেশ উড়িয়ে দিয়েছে।’
হারলেও অবশ্য পুরো সিরিজ বা দলের সামগ্রিক অবস্থাকে এই একটি ম্যাচ দিয়ে বিচার করতে নারাজ স্মিথ, ‘আমরা অনেক দিন ধরে ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলছি। এই সপ্তাহটাই শুধু খারাপ গেছে। হ্যাঁ, আমরা অনেক কিছু ভালো করতে পারতাম। তবে বাংলাদেশ যেভাবে খেলেছে, তাদের কৃতিত্ব দিতে হবে।’
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