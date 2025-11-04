বাংলাদেশ ম্যাচের ১৭ বছর পর অপেক্ষা ফুরোচ্ছে পাকিস্তানের এই ভেন্যুর

ক্রীড়া ডেস্ক
১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। অবশেষে আজ দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরোচ্ছে ফয়সালাবাদ ইকবাল স্টেডিয়ামের।
বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৪টায় ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে এই স্টেডিয়ামের। ইকবাল স্টেডিয়ামে সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়েছিল ২০০৮ সালে। সেবারও হয়েছিল ওয়ানডে। ১৭ বছর আগে সেই ওয়ানডেতে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে পাকিস্তান ৭ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশকে। সেবার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭২ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সালমান বাট।
ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর দিনটা বিশেষ শাহিন শাহ আফ্রিদির জন্যও। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করলেও ওয়ানডেতে কখনো নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে আজ এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে শাহিনের। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেও হবে ফয়সালাবাদে। ৬ ও ৮ নভেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে। এর আগে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তান জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বাবর আজম ভেঙে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার রেকর্ড।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে এ বছরের জুনেই ফুরোতে পারত ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোতে যাচ্ছে। এপ্রিলে ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল নিউজ ডট কম’-এর প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, তাদের (বাংলাদেশ-পাকিস্তান) টি-টোয়েন্টি সিরিজটি পাঁচ ম্যাচের হতে পারে। যার মধ্যে দুই ম্যাচ হতে পারে ফয়সালাবাদে। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ২৮ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি হয়েছিল লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করেছিল।
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নাপোলি-এইনট্রাখট
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্লাভিয়া প্রাহা-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
জুভেন্তাস-স্পোর্টিং সিপি
রাত ২টা
সরাসরি
পিএসজি-বায়ার্ন
রাত ২টা
সরাসরি
লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
সরাসরি
টটেনহাম-কোপেনহেগেন
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে। অবশেষে গতকালের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে থাকছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
আশরাফুলকে আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজে টিম ডিরেক্টরের কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক। মিরপুরে গতকাল বিসিবির পরিচালকদের সভায় এই সিদ্ধান্তের পর সামাজিক মাধ্যমে রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন রুবেল হোসেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রুবেল গত রাতে লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’
এ মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন আশরাফুল। সাবেক এই অধিনায়ককে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাখ্যায় তাঁরই সতীর্থ ও বর্তমানে বিসিবি পরিচালক আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোর্স করেছে, লেভেল থ্রি করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করাচ্ছে। তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা যেন শেয়ার করতে পারে, সে কারণেই নেওয়া।’
আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হলে সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা কী হবে, এ ব্যাখ্যায় রাজ্জাক বলেছেন, ‘সালাহ উদ্দীন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশরাফুলের জন্য এটা নতুন জায়গা। দেখা যাক, ফল কেমন আসে। স্বাভাবিকভাবে পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যৎ।’
২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহীদ হৃদয়দের এত দিনে জাতীয় দলে অভিজ্ঞ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তামিম-হৃদয়রা এখনো ম্যাচের পরিস্থিতি না বুঝে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁদের এই ‘রোগ’ কীভাবে দূর করবেন আশরাফুল, সেটার ব্যাখ্যায় পাইলট বলেন, ‘আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা না করবেন, ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না কোথায় যাবেন বা কোথায় পৌঁছাবেন। ১৯৯৭ সালের পরে শুরু হয় আমাদের ক্রিকেট। ২০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা পাই। আশরাফুলের সেই সেঞ্চুরিটা। এখনো আমাদের প্রথম আইকনিক ক্রিকেটার মনে করি আশরাফুলকেই।’
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ যেন মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। মহামারি ডেঙ্গুতে দেশে এখন মৃত্যুর খবর শোনা যাচ্ছে অহরহ। সেদিনের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বললেন মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী জান্নাতুল কাওসার মিষ্টি।
ফেসবুকে আজ মিষ্টি কার্ডিওথোরাসিক হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটের (সিএইচডিউ) একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবি পোস্ট করে গত সপ্তাহের সেই দুঃসময়ের কথা বলতে গিয়ে হয়তো তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী লিখেছেন, ‘এই দরজার সামনে আল্লাহ আর কখনো দাঁড় না করান। এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন আর ভয়ংকর সময় (২৭ অক্টোবর ২০২৫)। এই দরজার ভেতরে ঢোকার আগে সে যখন আমাকে বলল, আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দিই, সেটা শুনেও আমি এমন ভান করলাম যেন কিছুই হয়নি। হবেও না ইনশা আল্লাহ।’
প্রাণপ্রিয় স্বামী যখন হাসপাতালের বিছানায়, তখন কী যে ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী মিষ্টিই ভালো জানেন। কঠিন সেই সময়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে সর্বক্ষণ দোয়া করেছেন মিষ্টি। তাঁর আশা ছিল, সৃষ্টিকর্তা কখনোই তাঁকে নিরাশ করবেন না। মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী লিখেছেন, ‘সে সময় নিজেকে খুব শক্ত করে সামলেছি।
এখন সেটা ভেবে নিজের কাছেই খুব অবাক লাগছে, সেই আমি কীভাবে এত শক্ত ছিলাম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলাম যে আমার আল্লাহ আমাকে সবরের পরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হবই হব ইনশা আল্লাহ। কিন্তু যতক্ষণ তার পাশে ছিলাম, মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, তার হায়াত কতটুকু সেটা তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। সর্বক্ষণ দোয়া আর জিকিরে কীভাবে যেন সেই কঠিন সময়টুকু পার হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ, মাশা আল্লাহ। আল্লাহ মহান, পরম দয়ালু। তাঁর দয়ার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।’
মাহমুদউল্লাহ শঙ্কামুক্ত হলেও কঠিন সেই মুহূর্তের কথা এখনো ভুলতে পারছেন না মিষ্টি। এক সপ্তাহ আগের হলেও সেই ঘটনার ট্রমা যেন কাটছেই না। মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী লিখেছেন, ‘মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যা কখনো ভোলা যায় না। সেই কঠিন সময়টুকু এখনো বারবার মনে পড়ছে। হয়তো এই ট্রমা কাটতেও সময় লাগবে।’
বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে হতাশার গল্প নতুন কিছু নয়। উন্নত চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যান অনেকে। এমনকি সঠিক সময়ে চিকিৎসাসেবা মেলে না অনেক রোগীর। দেশের বেহাল চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে নিগার সুলতানা জ্যোতির কণ্ঠে ফুটে উঠেছে হতাশা।
সঠিক চিকিৎসার অভাবে যেমন অনেকে অকালে মারা যান, তেমনি অনেকে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে ভুগতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। অনেক দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসাও মেলে না বাংলাদেশে। তা ছাড়া অনেক চিকিৎসকের কাছে সেবার চেয়ে আর্থিক জিনিসটা মুখ্য হয়ে ওঠে। হাসপাতালের বিছানায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখা যায় অনেক রোগীকে। জ্যোতির মতে, দেশের এমন বেহাল চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে সরাসরি মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট অধিনায়ক লিখেছেন, ‘সরকারি হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ডাক্তার নেই। প্রাইভেট সেন্টারে সিজার করবেন এমন রোগী বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। টেস্ট করাতে গেলে আরও খুশি। চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে কিছু বলার নেই। আজ নিজের চোখে যা দেখলাম-বুঝলাম, মনে হলো, আল্লাহ কাউকে রোগবালাই দিয়েন না। একদম সরাসরি মৃত্যু দিয়েন।’
উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশ ছেড়ে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে গিয়ে চিকিৎসা করানোর ঘটনাও অহরহ দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কজন মানুষের বিদেশে গিয়ে সঠিক চিকিৎসার সুযোগ মেলে? তাঁদের কাছে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাই একমাত্র ভরসা। জ্যোতি গতকাল কোথায় ও কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফেসবুকে লিখেছেন, সেটা জানা যায়নি। কিন্তু বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়কের এমন পোস্টে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার করুণ চিত্র ফুটে ওঠে।
জ্যোতির নেতৃত্বে কদিন আগে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলে এসেছে। ৮ দলের মধ্যে ৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল জ্যোতির দল। ৭ ম্যাচ খেলে পেয়েছিল কেবল ১ জয়। হেরেছিল ৫ ম্যাচ ও বৃষ্টিতে ১ ম্যাচ ভেসে গিয়েছিল। সমান ৩ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে বাংলাদেশ সাত ও পাকিস্তান আট নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল। পরশু মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
