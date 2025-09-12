Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

‘অপ্রতিরোধ্য’—বাংলাদেশ পেসারের প্রশংসায় এসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২১ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন তানজিম সাকিব। ছবি: এসিসি
শ্রীলঙ্কায় হওয়া ২০২৩ এশিয়া কাপ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তানজিম হাসান সাকিবের। প্রথম ম্যাচেই ভারতের বিপক্ষে ৭.৫ ওভারে মাত্র ৩২ রান দিয়ে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। অভিষেকেই আগ্রাসী মানসিকতা দেখিয়ে সবার নজরে আসেন এই তরুণ পেসার।

মাঠে এখনো তানজিম সেই আগের মতোন। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় এশিয়া কাপে হংকংয়ের বিপক্ষেও তিনি বল হাতে ভালো করলেন। পেস, বাউন্স আর নিখুঁত লাইন-লেংথে উইকেটে টিকে থাকার সময়টাকে হংকং ব্যাটারদের জন্য দুর্বিষহ করে তোলেন।

হংকং ইনিংসের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলেই ধারাভাষ্যকার উত্তেজনায় বলে ওঠেন আরবি শব্দ ‘জাভা’! সাধারণত অসাধারণ কোনো ডেলিভারির প্রশংসায় ব্যবহৃত হয় এই শব্দের। ১২তম ওভারে তানজিম তুলে নেন উইকেট–মেডেন। প্রথম স্পেলে ছয় বলের চারটি ছিল ডট, দেন মাত্র ৩ রান। আর পঞ্চম ওভারে বাবর হায়াতকে বোল্ড করে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন আগ্রাসী ভঙ্গিতেই। তৃতীয় ওভারে জিশান আলীকে ফিরিয়ে বাংলাদেশ ইনিংসে সেরা বোলিং ফিগার তাঁর—৪ ওভার, ১ মেডেন, ২১ রান, ২ উইকেট।

এই পারফরম্যান্সে মুগ্ধতা ছড়িয়েছে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) সংস্থার স্বীকৃত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর উইকেট উদ্‌যাপনের ভিডিও পোস্ট করে তাঁকে আখ্যা দিয়েছে ‘অপ্রতিরোধ্য’। ভিডিওর ক্যাপশনে এসিসি লিখেছে, ‘তানজিম হাসান সাকিব আজ দারুণ ছন্দে ছিলেন, একেবারেই কিছুই ছাড় দেননি।’

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
