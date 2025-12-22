মোস্তারির টানা তিন ফিফটিতে সবার ওপরে উত্তরাঞ্চল

ক্রীড়া ডেস্ক
ফর্মের তুঙ্গে আছেন সোবহানা মোস্তারি। মেয়েদের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) টানা ৩ ফিফটির দেখা পেলেন উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক। তাঁর অধিনায়কোচিত ইনিংসে ভর করে সবশেষ ম্যাচে পূর্বাঞ্চলকে ৫০ রানে হারিয়েছে উত্তরাঞ্চল। এটা তাদের টানা চতুর্থ জয়।
পূর্বাঞ্চলকে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষে ওঠে এসেছে উত্তরাঞ্চল। হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরোপার লড়াই করছে তারা। ৫ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। শিরোপার লড়াইয়ে দলটির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যাঞ্চল। ৪ ম্যাচে ৩ জয়ে তাদের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ৬ পয়েন্ট। টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। টেবিলের পরের স্থান দুটিতে আছে দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। উভয় দলের পুঁজি দুটি করে পয়েন্ট। শিরোপার লড়াই থেকে ছিটকে গেছে তারা।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে এদিন আগে ব্যাট করে ১৩৮ রান তোলে উত্তরাঞ্চল। ৭০ বলে ১১ বাউন্ডারিতে ৮১ রান করেন মোস্তারি। এছাড়া সারমিন সুলতানা ২৪ ও শারমিন সুপ্তার ব্যাট থেকে আসে ১৩ রান। ৩ উইকেট নিয়ে পূর্বাঞ্চলের সেরা বোলার অধিনায়ক ফাহিমা খাতুন। ৪ ওভারে ২৩ রান দেন তিনি। আশরাফি ইয়াসমিন অর্থি ও ফাতেমা জাহান সোনিয়া একটি করে উইকেট নেন।
লক্ষ্য তাড়ায় শানজিদা আক্তার মেঘলা ও শরিফা খাতুনের দুর্দান্ত বোলিংয়ে এক বল বাকি থাকতে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায় পূর্বাঞ্চল। সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন স্বর্ণা আক্তার। রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক এনে দেন ১৯ রান। ১৮ রানে ৪ উইকেট নেন মেঘলা। শরিফার শিকার তিনটি। ১২ রান দেন এই পেসার। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন মোস্তারি। এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন উত্তরাঞ্চলের এই ব্যাটার।
ক্রীড়া ডেস্ক
ছেলেদের ফুটবলে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকে বছর শেষ করল স্পেন। আজ ফিফার সর্বশেষ হালনাগাদকৃত র্যাঙ্কিংয়ে তাদের পয়েন্ট ১৮৭৭.১৮। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৮৭৩.৩৩, ১৮৭০, ১৮৩৪.১২ ও ১৭৬০.৪৬। বাংলাদেশ আগের মতো ১৮০ নম্বরে অবস্থান করছে। তবে হাভিয়ের কাবরেরার দলের পয়েন্ট ৯১১.১৯ থেকে কমে হয়েছে ৯১১.১।
র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ৩৩ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এক ধাপ এগিয়ে ৩৪ নম্বরে উঠে এসেছে আলজেরিয়া। মিশরের সঙ্গেই মূলত আলজেরিয়ার অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। এক ধাপ পিছিয়ে মিশর এখন ৩৫ নম্বরে। আরব কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েও সেরা দশের আরও কাছাকাছি আছে মরক্কো। আফ্রিকা মহাদেশের এই দলটি ১৭১৬.৩৪ পয়েন্ট নিয়ে আগের মতোই ১১ নম্বরে। তাদের পয়েন্ট বেড়েছে ৩.২২। এই টুর্নামেন্টে রানার্সআপ জর্ডান দুই ধাপ এগিয়ে ৬৪ নম্বরে উঠে এসেছে।
নতুন র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে ভিয়েতনামের। তিন ধাপ এগিয়ে এখন তারা ১০৭ নম্বরে অবস্থান করছে। পয়েন্ট ও অবস্থান দুই দিক থেকেই অবনতি হয়েছে মালয়েশিয়ার। পাঁচ ধাপ পিছিয়ে এশিয়া মহাদেশের দলটি অবস্থান করছে ১২১ নম্বরে। ২২.৫২ পয়েন্ট কমে এখন দলটির পয়েন্ট ১১৪৫.৮৯।
গত নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করলেও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
ক্রীড়া ডেস্ক
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ড্র করার দারুণ এক সম্ভাবনা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। হাতে ১০ উইকেট নিয়ে আজ শেষ দিনে পুরো ৯০ ওভার কাটিয়ে দিতে পারলেই হতো। কিন্তু ব্যাটারদের বাজে পারফরম্যান্সে ৩২৩ রানে হেরে যায় উইন্ডিজ। বিশাল এই জয়ের পর এগিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
রানের বিচারে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে এবারের ৩২৩ রানের জয়টাই টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ। রেকর্ড জয়ের পর ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট টেবিলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের দু্ইয়ে উঠে এল নিউজিল্যান্ড। কিউইদের সাফল্যের হার ৭৭.৭৮। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ শেষ হওয়া তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ব্ল্যাকক্যাপসরা। তিনে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্যের হার ৭৫। গত মাসে ভারতকে তাদের মাঠে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে প্রোটিয়ারা। অক্টোবরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ৯ দলের মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান করছে আট নম্বরে।
২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে অস্ট্রেলিয়ার জয়রথ ছুটছে পাগলা ঘোড়ার মতো। এখন পর্যন্ত খেলা ছয় ম্যাচের ছয়টিতে জিতে শতভাগ সাফল্য নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অজিরা। জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্ট সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে অস্ট্রেলিয়া। এবার চলমান অ্যাশেজে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে অজিরা। পার্থ, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড—কোথাও অজিদের কাছে পাত্তা পায়নি ইংল্যান্ড। পয়েন্ট টেবিলে বাংলাদেশের নিচে অবস্থান করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে থাকা উইন্ডিজের সাফল্যের হার ৪.১৭। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে বীরত্বপূর্ণ ড্র ছাড়া আর কোনো অর্জন নেই ক্যারিবীয়দের।
চলমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের চার থেকে ছয়ে অবস্থান করছে এশিয়ার তিন দল। চার, পাঁচ ও ছয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতের সাফল্যের হার ৬৬.৬৭, ৫০ ও ৪৮.১৫। ভারত ও বাংলাদেশের মাঝে অবস্থান করছে ইংল্যান্ড। সাত নম্বরে থাকা ইংল্যান্ডের সাফল্যের হার ২৭.০৮। ঘরের মাঠে এ বছরের জুন-আগস্টে ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করে ভারতের বিপক্ষে। দুই ম্যাচ আগে অ্যাশেজ খোয়ানোর ফলে আরও বেকায়দায় পড়েছে ইংলিশরা।
বাংলাদেশ এ বছরের নভেম্বরে ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে। মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে রেকর্ড সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন। তবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্ট সিরিজ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই চক্রে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জুনে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ বাংলাদেশ হেরেছে ১-০ ব্যবধানে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০১৯-২১, ২০২১-২৩ চক্রে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এই দুইবারই রানার্সআপ হয়েছে। সবশেষ ২০২৩-২৫ চক্রে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিল
সাফল্যের হার পয়েন্ট ম্যাচ
অস্ট্রেলিয়া ১০০ ৭২ ৬
নিউজিল্যান্ড ৭৭.৭৮ ২৮ ৩
দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৫ ৩৬ ৪
শ্রীলঙ্কা ৬৬.৬৭ ১৬ ২
পাকিস্তান ৫০ ১২ ২
ভারত ৪৮.১৫ ৫২ ৯
ইংল্যান্ড ২৭.০৮ ২৬ ৮
বাংলাদেশ ১৬.৬৭ ৪ ২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪.১৭ ৪ ৮
*২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত
ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে এখন কেবল ভারতের হয়ে ওয়ানডে খেলছেন রোহিত শর্মা। এই সংস্করণ থেকে কবে অবসর নেবেন সেটা নিয়েও আলোচনার শেষ নেই। তবে তারকা ব্যাটার জানালেন, এখনই অবসরের পরিকল্পনা করছেন না তিনি।
ব্যাট হাতে ২০২৫ সালটা দারুণ গেছে রোহিতের। এই বছর ১৪ ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি ও চার ফিফটিতে করেন ৬৫০ রান। সবশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরটা তো স্বপ্নের মতো গেছে তাঁর। ৩ ম্যাচে করেন ২০২ রান। একটি করে সেঞ্চুরি এবং ফিফটি আসে তাঁর ব্যাট থেকে। অজিদের বিপক্ষে এমন পারফরম্যান্সের পর প্রথমবারের মতো আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে জায়গা করে নেন তিনি। এরপরও রোহিতের অবসর নিয়ে আলোচনার কমতি ছিল না। তবে সাবেক অধিনায়ক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এখনই থামতে চান না তিনি।
রোহিত বলেন, ‘আমার জীবনটা হলো অনেকটা উড়োজাহাজের মতো। শুরুটা কঠিন ছিল। কিন্তু একবার গতি পাওয়ার পর প্লেনটা যে উচ্চতায় উঠেছে সেখান থেকে আর নিচে নামেনি। প্লেনটা এখনই নিচে নামুক সেটা চাই না।’
অস্ট্রেলিয়ার কাছে ফাইনালে হেরে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা হাতছাড়া করে ভারত। সে ম্যাচের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন রোহিত। এমনকি ক্রিকেটই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। ধাক্কা সামলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে বেশ সময় লেগেছে তাঁর।
এই প্রসঙ্গে রোহিত বলেন, ‘২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর, আমি পুরোপুরি হতাশ ছিলাম এবং অনুভব করছিলাম যে আমি আর ক্রিকেট খেলতে চাই না। কারণ এটা আমার মন ভেঙেছে এবং আমার মনে হয়েছিল আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।’
অধিনায়ক হিসেবে এখনো বিশ্বকাপ না জেতার আফসোসে পুড়ছেন রোহিত, ‘আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপ জেতা। সেটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হোক বা ২০২৩ বিশ্বকাপ। সেটা না হওয়ায় আমি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিলাম। আমার শরীরে কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। নিজেকে সুস্থ করে তুলতে এবং আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমার কয়েক মাস সময় লেগেছে।’
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল হেরে রোহিতের মতো দলের বাকি সদস্যরাও বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিল। রোহিত বলেন, ‘সবাই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিল। আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি যে কী হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এটা ছিল আমার জন্য খুব কঠিন সময়। কারণ আমি বিশ্বকাপ জেতার জন্য আমার চেষ্টার কমতি ছিল না। ২০২২ সালে অধিনায়কত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমি এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিলাম।’
ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন নামেমাত্রই ‘হাইভোল্টেজ’ ম্যাচ। বেশির ভাগ ম্যাচই হয় একতরফা আর এসব পানসে ম্যাচগুলোতে ভারতের জয় একরকম অনুমিত। কিন্তু গতকাল দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে পাশার দান উল্টে দিল পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। দেশটির জুনিয়র ক্রিকেটাররা পাবেন মোটা অঙ্কের টাকা অর্থ পুরস্কার।
দুবাই শেষে সামির মিনহাস, ফারহান ইউসাফ, হুসাইফা হাসানরা আজ বীরের বেশে দেশে ফিরেছেন। ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে রাজকীয় বরণ করা হয়েছে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে বের হচ্ছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। ছাদখোলা বাসে যখন চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান দল ভ্রমণ করছে, তখন ভক্ত-সমর্থকেরা তাঁদের উদ্দেশে ফুল ছিটিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারদের দেখতে অনেকে উট ভাড়া করে এসেছেন। শিরোপা জয়ের আনন্দে সানাই বাজিয়েছেন ভক্ত-সমর্থকেরা। হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভিসহ দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নাকভি পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারদের জন্য ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা।
নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যানও। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয়কে দেশটির ইতিহাসে অন্যতম সেরা জয় বলে ঘোষণা করেছেন। দেশটির বয়সভিত্তিক ক্রিকেট আড়ালে চলে গেলেও ভারতের বিপক্ষে জয়ের পর এক রকম পুনর্জন্ম হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্রিকেটারদের জন্য বিশাল এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন বলে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা পাকিস্তান এর আগে একবারই জিতেছিল। ২০১২ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। ১৩ বছর পর এবার আর শিরোপা ভাগাভাগি করতে হয়নি ভারত-পাকিস্তানকে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান। ম্যাচসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন সামির মিনহাস। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ১১৩ বলে ১৭ চার ও ৯ ছক্কায় করেছেন ১৭২ রান। ৫ ম্যাচে ২ সেঞ্চুরি ও ১ ফিফটিতে ৪৭১ রান করে ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। সেবার সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভির কাছ থেকে শিরোপা নেয়নি। প্রায় তিন মাস পর গতকাল দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে পরাজিত ভারতকে রানার্সআপ পদক দিতে যান নাকভি। ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাঁর কাছ থেকে পদক গ্রহণ করেননি। বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুশ মাত্রে, কিষাণ সিংরা রানার্সআপ পদক নিয়েছেন মুবাশশির উসমানির কাছ থেকে। উসমানি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সহযোগী সদস্য দেশগুলোর বোর্ড পরিচালক। একই সঙ্গে আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বেও আছেন তিনি।
