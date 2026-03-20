Ajker Patrika
‘আফ্রিদির দলে থাকারই যোগ্যতা নেই’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘আফ্রিদির দলে থাকারই যোগ্যতা নেই’
বল হাতে আগের ছন্দে নেই আফ্রিদি। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান ওয়ানডে দলের অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির পারফরম্যান্স নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন দেশটির সাবেক তারকা ক্রিকেটার রশিদ লতিফ। বর্তমান ফর্ম বিবেচনায় আফ্রিদি টি-টোয়েন্টি দলে থাকারই কোনো যোগ্যতা নেই বলে মনে করেন তিনি।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। সুপার এইট থেকে বিদায় নেওয়ার পর সালমান আলী আগাকে সরিয়ে আফ্রিদিকে এই সংস্করণের অধিনায়কত্ব দেওয়ার আলোচনা চলছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। যেটা যৌক্তিক মনে হচ্ছে না রশিদের কাছে।

একটা সময়ে টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের সেরা বোলার মনে করা হতো আফ্রিদিকে। সে সময় এখন অতীত। লম্বা সময় ধরে বল হাতে নিজের সেরাটা দেখাতে পারছেন না এই পেসার। সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন। আফ্রিদির নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। সব মিলিয়ে সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না তাঁর।

আফ্রিদির সমালোচনায় রশিদ বলেন, ‘এখন অনেকেই বলছে আফ্রিদির ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থাকা উচিত নয়, আবার কেউ কেউ তাকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করার কথাও বলছে। কিন্তু আমার মতে, সে এখন টি-টোয়েন্টি দলে থাকারই যোগ্য নয়।’

আগের মতো ফর্ম থাকলে আফ্রিদিকে অধিনায়ক করা যেত বলে মনে করেন রশিদ, ‘একটা সময় ছিল, যখন তাকে অধিনায়ক করা যেত। এখন তো দলে জায়গাই প্রাপ্য নয় তার। অনেকেই এখন প্রচারণা চালাচ্ছে, তাকে ওয়ানডের বদলে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করা হোক। কিন্তু আমি টি-টোয়েন্টি দলে তার জায়গাই দেখি না। তার সময় শেষ।’

এদিকে পাকিস্তান দলের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার জন্য নির্বাচক কমিটিকে দায়ী করেছেন সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ হার—দুটোই নির্বাচকদের ভুল সিদ্ধান্তের ফল। এত অভিজ্ঞ হওয়ার পরও তারা বুঝতে পারছে না কোন ফরম্যাটে কাকে অধিনায়ক করা উচিত।’

অভিজ্ঞদের দল থেকে বাদ দিয়ে তরুণ ক্রিকেটারদের নেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন আফ্রিদি, ‘সার্জারি’র নামে অতিরিক্ত পরিবর্তন আনা হচ্ছে দলে। এমন খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যারা পর্যাপ্ত প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটও খেলেনি।’

খেলাক্রিকেটশাহিন শাহ আফ্রিদিপাকিস্তান ক্রিকেট
ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

‘আফ্রিদির দলে থাকারই যোগ্যতা নেই’

‘আফ্রিদির দলে থাকারই যোগ্যতা নেই’

এমন খবর আমরা কখনোই শুনিনি, দাবি ভারতীয় বোর্ডের

বড় জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড

জেনে নিন পিএসএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ম্যাচের সূচি