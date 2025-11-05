হেরেই চলেছে নিউজিল্যান্ড, উড়ছে উইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টিতে জয় ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। জুলাইয়ে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ রানে জয়ের পর কিউইরা তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবে এই ৬ টি-টোয়েন্টিতে নেই কোনো জয়। আজ অকল্যান্ডে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও কিউইরা কাটাতে পারল না জয়খরা।
নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টিতে জয়ের দেখা না পেলেও ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে উড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নেপালের কাছে দুই টি-টোয়েন্টি হারের পর এই সংস্করণে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতেছে উইন্ডিজ। যার মধ্যে রয়েছে সবশেষ বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই। সেই ধারাবাহিকতায় অকল্যান্ডে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়েছে উইন্ডিজ। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ক্যারিবীয়রা।
১৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩০ রান করে নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ডেভন কনওয়েকে (১৩) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ম্যাথু ফোর্ড। দারুণ শুরুর পরই খেই হারিয়ে ফেলে স্বাগতিকেরা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা নিউজিল্যান্ডের স্কোর এক পর্যায়ে হয়ে যায় ১৬.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৭ রান। যেখানে নিশাম ২ রানে জীবন পেয়ে আউট হয়েছেন ১১ রানে।
নিউজিল্যান্ডের হার যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন মিচেল স্যান্টনার ও জ্যাকব ডাফি। জয়ের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেই গিয়েছিল কিউইরা। কিন্তু শেষ দুই বলে যখন ১২ রানের সমীকরণের সামনে স্বাগতিকেরা, তখন স্যান্টনার ডট দিলে সেই আশাটুকু শেষ হয়ে যায়। ইনিংসের শেষ বলে কিউই অধিনায়ক চার মারলেও সেটা শুধু হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। দশম উইকেটে স্যান্টনার-ডাফি গড়েন ২০ বলে ৫০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৭ রানে আটকে যায় কিউইরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন স্যান্টনার। ২৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলস ৪ ওভারে ৩২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। আগে ব্যাটিং পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর এক পর্যায়ে ছিল ৭ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৩ রান। এখান থেকেই রান তোলার গতি বাড়াতে থাকে উইন্ডিজ। চতুর্থ উইকেটে ৩৩ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন রস্টন চেজ ও শাই হোপ। শেষ ৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান যোগ করায় উইন্ডিজ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৬৪ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৩ রান করেন অধিনায়ক হোপ। ৩৯ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ চার ও ৩ ছক্কা।
ছয় নম্বরে নামা রভমান পাওয়েলের ৩৩ রানের ইনিংসটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ১৬০ পেরোতে সহায়তা করেছে। ২৩ বলের ইনিংসে দুটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। এই ইনিংস খেলার পথে ১, ২৩ ও ৩০ রানে জীবন পেয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের জাকারি ফুকস ও জ্যাকব ডাফি নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। যাঁর মধ্যে ডাফি ৪ ওভারে খরচ করেন ১৯ রান। সবশেষ ৭ টি-টোয়েন্টির মধ্যে চারটিতেই হেরেছে কিউইরা। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে তিন টি-টোয়েন্টি।
টি-টোয়েন্টিতে জয় ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। জুলাইয়ে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ রানে জয়ের পর কিউইরা তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবে এই ৬ টি-টোয়েন্টিতে নেই কোনো জয়। আজ অকল্যান্ডে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও কিউইরা কাটাতে পারল না জয়খরা।
নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টিতে জয়ের দেখা না পেলেও ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে উড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নেপালের কাছে দুই টি-টোয়েন্টি হারের পর এই সংস্করণে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতেছে উইন্ডিজ। যার মধ্যে রয়েছে সবশেষ বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই। সেই ধারাবাহিকতায় অকল্যান্ডে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়েছে উইন্ডিজ। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ক্যারিবীয়রা।
১৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩০ রান করে নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ডেভন কনওয়েকে (১৩) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ম্যাথু ফোর্ড। দারুণ শুরুর পরই খেই হারিয়ে ফেলে স্বাগতিকেরা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা নিউজিল্যান্ডের স্কোর এক পর্যায়ে হয়ে যায় ১৬.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৭ রান। যেখানে নিশাম ২ রানে জীবন পেয়ে আউট হয়েছেন ১১ রানে।
নিউজিল্যান্ডের হার যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন মিচেল স্যান্টনার ও জ্যাকব ডাফি। জয়ের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেই গিয়েছিল কিউইরা। কিন্তু শেষ দুই বলে যখন ১২ রানের সমীকরণের সামনে স্বাগতিকেরা, তখন স্যান্টনার ডট দিলে সেই আশাটুকু শেষ হয়ে যায়। ইনিংসের শেষ বলে কিউই অধিনায়ক চার মারলেও সেটা শুধু হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। দশম উইকেটে স্যান্টনার-ডাফি গড়েন ২০ বলে ৫০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৭ রানে আটকে যায় কিউইরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন স্যান্টনার। ২৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলস ৪ ওভারে ৩২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। আগে ব্যাটিং পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর এক পর্যায়ে ছিল ৭ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৩ রান। এখান থেকেই রান তোলার গতি বাড়াতে থাকে উইন্ডিজ। চতুর্থ উইকেটে ৩৩ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন রস্টন চেজ ও শাই হোপ। শেষ ৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান যোগ করায় উইন্ডিজ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৬৪ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৩ রান করেন অধিনায়ক হোপ। ৩৯ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ চার ও ৩ ছক্কা।
ছয় নম্বরে নামা রভমান পাওয়েলের ৩৩ রানের ইনিংসটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ১৬০ পেরোতে সহায়তা করেছে। ২৩ বলের ইনিংসে দুটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। এই ইনিংস খেলার পথে ১, ২৩ ও ৩০ রানে জীবন পেয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের জাকারি ফুকস ও জ্যাকব ডাফি নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। যাঁর মধ্যে ডাফি ৪ ওভারে খরচ করেন ১৯ রান। সবশেষ ৭ টি-টোয়েন্টির মধ্যে চারটিতেই হেরেছে কিউইরা। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে তিন টি-টোয়েন্টি।
ক্রিকেট নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের মার্চে। ক্রিকেটের চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। তামিমকে নিয়ে এরপর কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছেন দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।৩ মিনিট আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।৩৮ মিনিট আগে
সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।১ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতটা খুবই দুর্বিষহ ছিল পিএসজির জন্য। তাঁদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেস থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচ হারার পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটি। চোট পেয়েছেন দলটির দুই তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে ও আশরাফ হাকিমি।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্রিকেট নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের মার্চে। ক্রিকেটের চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। তামিমকে নিয়ে এরপর কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছেন দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।
এ বছরের ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি হওয়ার দৌড়ে ছিলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও তামিম ইকবাল। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগ করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তামিম। এমনকি নির্বাচনের দিনও তামিম ফেসবুকে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন। পরবর্তীতে বুলবুল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চার বছরের মেয়াদে বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।
আজকের পত্রিকাকে পরশু দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমিনুল হকের কাছে যখন তামিমকে নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে, তখন এসেছে সদ্য সমাপ্ত বিসিবি নির্বাচনের প্রসঙ্গও। আমিনুল বলেন, ‘এটাকে (বিসিবি নির্বাচন) একটি মহল রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেটা আমরা আসলে কখনোই আশা করিনি। ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে গঠিত হবে বা বর্তমানে যেহেতু ক্রিকেট বোর্ড গঠিত হয়েছে, সেটা আসলে আমরা ভবিষ্যতের ওপরই ছেড়ে দেব। ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু চার বছরের জন্য। কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন আছে। ক্রিকেট বোর্ডের এই নির্বাচন ঘিরে মামলাও রয়েছে কিছু। এগুলো চলবে আইন অনুযায়ী। আমরা সেটার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে চাই।’
সাবেক ফুটবলারের পাশাপাশি আমিনুলের রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দেশের এই সাবেক ফুটবলার। জাতীয় নির্বাচন হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে হবে। আর আমিনুল-তামিমকে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়। আজকের পত্রিকাকে দেশের সাবেক ফুটবলার বলেন, ‘তামিম ইকবাল যে আমাদের বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে, বিষয়টি এ রকম নয়।
এখানে তামিম ইকবালসহ যাঁরা কাজ করেছেন বা ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ডে আসতে চান, আমরা চেয়েছি যাতে বিষয়টা অবাধ, সুষ্ঠু হয়। যাতে একেবারে নিরপেক্ষভাবে ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনটা হয়। সেই চিন্তা থেকে একজন ক্রিকেটার হিসেবে যেহেতু তামিম ইকবাল একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের বুলবুল ভাই থেকে শুরু করে যাঁরাই ছিলেন, আমরা চেয়েছি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রিকেট বোর্ডটা গঠিত হোক।’
বিসিবির নির্বাচনকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বারবার উল্লেখ করেছেন আমিনুল।
তবে দেশের সাবেক ফুটবলারের চাওয়া এমনটা যেন ভবিষ্যতে আর না হয়। আমিনুল বলেন, ‘বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে শতভাগ দলীয়করণমুক্ত, রাজনীতিকরণমুক্ত রাখতে চাই। এটা আজ বলছি। ভবিষ্যতেও বলব একই কথা।’ আমিনুলের কাছে এসে সাকিবের প্রসঙ্গও। যে সাকিব গত ১৩ মাস ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারছেন না। এমনকি ঘরের মাঠে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) খেলার সুযোগ মিলছে না। আমিনুল হক মনে করেন সাকিবের ব্যাপারে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে।
ক্রিকেট নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের মার্চে। ক্রিকেটের চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। তামিমকে নিয়ে এরপর কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছেন দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।
এ বছরের ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি হওয়ার দৌড়ে ছিলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও তামিম ইকবাল। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগ করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তামিম। এমনকি নির্বাচনের দিনও তামিম ফেসবুকে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন। পরবর্তীতে বুলবুল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চার বছরের মেয়াদে বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।
আজকের পত্রিকাকে পরশু দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমিনুল হকের কাছে যখন তামিমকে নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে, তখন এসেছে সদ্য সমাপ্ত বিসিবি নির্বাচনের প্রসঙ্গও। আমিনুল বলেন, ‘এটাকে (বিসিবি নির্বাচন) একটি মহল রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেটা আমরা আসলে কখনোই আশা করিনি। ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে গঠিত হবে বা বর্তমানে যেহেতু ক্রিকেট বোর্ড গঠিত হয়েছে, সেটা আসলে আমরা ভবিষ্যতের ওপরই ছেড়ে দেব। ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু চার বছরের জন্য। কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন আছে। ক্রিকেট বোর্ডের এই নির্বাচন ঘিরে মামলাও রয়েছে কিছু। এগুলো চলবে আইন অনুযায়ী। আমরা সেটার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে চাই।’
সাবেক ফুটবলারের পাশাপাশি আমিনুলের রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দেশের এই সাবেক ফুটবলার। জাতীয় নির্বাচন হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে হবে। আর আমিনুল-তামিমকে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়। আজকের পত্রিকাকে দেশের সাবেক ফুটবলার বলেন, ‘তামিম ইকবাল যে আমাদের বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে, বিষয়টি এ রকম নয়।
এখানে তামিম ইকবালসহ যাঁরা কাজ করেছেন বা ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ডে আসতে চান, আমরা চেয়েছি যাতে বিষয়টা অবাধ, সুষ্ঠু হয়। যাতে একেবারে নিরপেক্ষভাবে ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনটা হয়। সেই চিন্তা থেকে একজন ক্রিকেটার হিসেবে যেহেতু তামিম ইকবাল একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের বুলবুল ভাই থেকে শুরু করে যাঁরাই ছিলেন, আমরা চেয়েছি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রিকেট বোর্ডটা গঠিত হোক।’
বিসিবির নির্বাচনকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বারবার উল্লেখ করেছেন আমিনুল।
তবে দেশের সাবেক ফুটবলারের চাওয়া এমনটা যেন ভবিষ্যতে আর না হয়। আমিনুল বলেন, ‘বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে শতভাগ দলীয়করণমুক্ত, রাজনীতিকরণমুক্ত রাখতে চাই। এটা আজ বলছি। ভবিষ্যতেও বলব একই কথা।’ আমিনুলের কাছে এসে সাকিবের প্রসঙ্গও। যে সাকিব গত ১৩ মাস ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারছেন না। এমনকি ঘরের মাঠে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) খেলার সুযোগ মিলছে না। আমিনুল হক মনে করেন সাকিবের ব্যাপারে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে।
টি-টোয়েন্টিতে জয় ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। জুলাইয়ে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ রানে জয়ের পর কিউইরা তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবে এই ৬ টি-টোয়েন্টিতে নেই কোনো জয়। আজ অকল্যান্ডে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও কিউইরা কাটাতে পারল না জয়খরা।১ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।৩৮ মিনিট আগে
সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।১ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতটা খুবই দুর্বিষহ ছিল পিএসজির জন্য। তাঁদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেস থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচ হারার পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটি। চোট পেয়েছেন দলটির দুই তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে ও আশরাফ হাকিমি।১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।
বিস্তারিত আসছে......
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।
বিস্তারিত আসছে......
টি-টোয়েন্টিতে জয় ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। জুলাইয়ে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ রানে জয়ের পর কিউইরা তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবে এই ৬ টি-টোয়েন্টিতে নেই কোনো জয়। আজ অকল্যান্ডে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও কিউইরা কাটাতে পারল না জয়খরা।১ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেট নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের মার্চে। ক্রিকেটের চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। তামিমকে নিয়ে এরপর কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছেন দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।৩ মিনিট আগে
সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।১ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতটা খুবই দুর্বিষহ ছিল পিএসজির জন্য। তাঁদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেস থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচ হারার পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটি। চোট পেয়েছেন দলটির দুই তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে ও আশরাফ হাকিমি।১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।
এর আগে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। বৃষ্টির কবলে পড়ে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। চতুর্থ ওয়ানডেতে আগামী ৭ নভেম্বর মাঠে নামবে দুই দল।
রাজশাহীর কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পায় আফগানিস্তান। জবাব দিতে নেমে ৩৭.২ ওভারে ১৭৩ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। দলীয় ৪৫ রানেই সাজঘরে ফেরেন রিফাত বেগ, জাওয়াদ আবরার ও তামিম। শুরুর ধাক্কা সামলে আর সফরকারীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি স্বাগতিকরা।
বাংলাদেশের মান বাঁচিয়েছেন কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেন। এই দুজনের ফিফটিতে ১৫০ রানের কোটা পার করতে পেরেছে স্বাগতিকরা। চতুর্থ উইকেটে ৯৩ রান যোগ করেন তাঁরা। ৫০ বলে ৫২ রান করে ফেরেন রিজান। অষ্টম ব্যাটার হিসেবে প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন কালাম। ২৫ রান আসে জাওয়াদের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। বাংলাদেশকে গুটিয়ে দেওয়ার পথে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন জাইতুল্লাহ শাহিন ও ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান। ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন শাহিন। ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন জাদরান। ২ ব্যাটারকে ফেরান উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই।
এর আগে মাহবুব খানের ফিফটি এবং নিয়াজাই ও উসমান সাদাতের দুটি ছোট ইনিংসে ভর করে এই পুঁজি পায় আফগানিস্তানের বয়সভিত্তিক দলটি। মাহবুবের অবদান ৬৮ রান। এছাড়া নিয়াজাই ৩১ ও সাদাত এনে দেন ২৬ রান। বাংলাদেশের হয়ে আল ফাহাদ ও তামিম দুটি করে উইকেট নেন।
সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।
এর আগে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। বৃষ্টির কবলে পড়ে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। চতুর্থ ওয়ানডেতে আগামী ৭ নভেম্বর মাঠে নামবে দুই দল।
রাজশাহীর কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পায় আফগানিস্তান। জবাব দিতে নেমে ৩৭.২ ওভারে ১৭৩ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। দলীয় ৪৫ রানেই সাজঘরে ফেরেন রিফাত বেগ, জাওয়াদ আবরার ও তামিম। শুরুর ধাক্কা সামলে আর সফরকারীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি স্বাগতিকরা।
বাংলাদেশের মান বাঁচিয়েছেন কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেন। এই দুজনের ফিফটিতে ১৫০ রানের কোটা পার করতে পেরেছে স্বাগতিকরা। চতুর্থ উইকেটে ৯৩ রান যোগ করেন তাঁরা। ৫০ বলে ৫২ রান করে ফেরেন রিজান। অষ্টম ব্যাটার হিসেবে প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন কালাম। ২৫ রান আসে জাওয়াদের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। বাংলাদেশকে গুটিয়ে দেওয়ার পথে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন জাইতুল্লাহ শাহিন ও ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান। ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন শাহিন। ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন জাদরান। ২ ব্যাটারকে ফেরান উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই।
এর আগে মাহবুব খানের ফিফটি এবং নিয়াজাই ও উসমান সাদাতের দুটি ছোট ইনিংসে ভর করে এই পুঁজি পায় আফগানিস্তানের বয়সভিত্তিক দলটি। মাহবুবের অবদান ৬৮ রান। এছাড়া নিয়াজাই ৩১ ও সাদাত এনে দেন ২৬ রান। বাংলাদেশের হয়ে আল ফাহাদ ও তামিম দুটি করে উইকেট নেন।
টি-টোয়েন্টিতে জয় ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। জুলাইয়ে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ রানে জয়ের পর কিউইরা তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবে এই ৬ টি-টোয়েন্টিতে নেই কোনো জয়। আজ অকল্যান্ডে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও কিউইরা কাটাতে পারল না জয়খরা।১ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেট নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের মার্চে। ক্রিকেটের চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। তামিমকে নিয়ে এরপর কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছেন দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।৩ মিনিট আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।৩৮ মিনিট আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতটা খুবই দুর্বিষহ ছিল পিএসজির জন্য। তাঁদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেস থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচ হারার পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটি। চোট পেয়েছেন দলটির দুই তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে ও আশরাফ হাকিমি।১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতটা খুবই দুর্বিষহ ছিল পিএসজির জন্য। তাঁদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেস থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচ হারার পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটি। চোট পেয়েছেন দলটির দুই তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে ও আশরাফ হাকিমি।
ম্যাচের ২৫ মিনিটে পায়ে অস্বস্তি অনুভব করায় মাঠ ছাড়েন দেম্বেলে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে আরও একটি ধাক্কা খায় পিএসজি। লুইস দিয়াসের ফাউলের শিকার হয়ে মাঠ ছাড়েন হাকিমি। বাইসাইকেল কিক নেওয়ার সময় মাঝমাঠে এগিয়ে স্বাগতিকদের এই রাইট ব্যাকের পায়ে আঘাত করেন দিয়াস। ব্যথায় কাতরাতে শুরু করেন মরক্কোন ফুটবলার।
ব্যথার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, কেঁদেই দেন হাকিমি। দ্রুত মেডিকেল টিমের সদস্যরা মাঠে হাজির হন। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মেডিকেল স্টাফদের সহায়তায় মাঠ ছাড়েন হাকিমি। তাঁকে ফাউল করায় প্রথমে দিয়াসকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। পরবর্তীতে বিষয়টি আরও ভালোভাবে দেখার জন্য ভিএআরের সাহায্য নেন ম্যাচ পরিচালক। ঘটনার বিস্তারিত দেখার পর দিয়াসকে লাল কার্ড দেখান রেফারি।
হাকিমিকে কতদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। তবে ব্যথার তীব্রতা বলছে, বড় ধরনের চোটই পেয়েছেন হাকিমি। এভাবে ফাউল করায় দিয়াসের সমালোচনা করেছেন পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে। হাকিমির চোট যে খুবই গুরুতর সেটাই বোঝা গেল তাঁর কথায়।
হাকিমির চোট প্রসঙ্গে ম্যাচ শেষে এনরিকে বলেন, ‘রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। চিকিৎসকরা একদিন পর হাকিমির চোট নিয়ে আমাদের জানাবেন। এটা লজ্জাজনক। খেলোয়াড়দের জন্য এটা কঠিন। জামাল মুসিয়ালার ইনজুরির কথা আমার মনে আছে।’
চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতটা খুবই দুর্বিষহ ছিল পিএসজির জন্য। তাঁদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেস থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচ হারার পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটি। চোট পেয়েছেন দলটির দুই তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে ও আশরাফ হাকিমি।
ম্যাচের ২৫ মিনিটে পায়ে অস্বস্তি অনুভব করায় মাঠ ছাড়েন দেম্বেলে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে আরও একটি ধাক্কা খায় পিএসজি। লুইস দিয়াসের ফাউলের শিকার হয়ে মাঠ ছাড়েন হাকিমি। বাইসাইকেল কিক নেওয়ার সময় মাঝমাঠে এগিয়ে স্বাগতিকদের এই রাইট ব্যাকের পায়ে আঘাত করেন দিয়াস। ব্যথায় কাতরাতে শুরু করেন মরক্কোন ফুটবলার।
ব্যথার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, কেঁদেই দেন হাকিমি। দ্রুত মেডিকেল টিমের সদস্যরা মাঠে হাজির হন। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মেডিকেল স্টাফদের সহায়তায় মাঠ ছাড়েন হাকিমি। তাঁকে ফাউল করায় প্রথমে দিয়াসকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। পরবর্তীতে বিষয়টি আরও ভালোভাবে দেখার জন্য ভিএআরের সাহায্য নেন ম্যাচ পরিচালক। ঘটনার বিস্তারিত দেখার পর দিয়াসকে লাল কার্ড দেখান রেফারি।
হাকিমিকে কতদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। তবে ব্যথার তীব্রতা বলছে, বড় ধরনের চোটই পেয়েছেন হাকিমি। এভাবে ফাউল করায় দিয়াসের সমালোচনা করেছেন পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে। হাকিমির চোট যে খুবই গুরুতর সেটাই বোঝা গেল তাঁর কথায়।
হাকিমির চোট প্রসঙ্গে ম্যাচ শেষে এনরিকে বলেন, ‘রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। চিকিৎসকরা একদিন পর হাকিমির চোট নিয়ে আমাদের জানাবেন। এটা লজ্জাজনক। খেলোয়াড়দের জন্য এটা কঠিন। জামাল মুসিয়ালার ইনজুরির কথা আমার মনে আছে।’
টি-টোয়েন্টিতে জয় ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। জুলাইয়ে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ রানে জয়ের পর কিউইরা তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবে এই ৬ টি-টোয়েন্টিতে নেই কোনো জয়। আজ অকল্যান্ডে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও কিউইরা কাটাতে পারল না জয়খরা।১ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেট নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের মার্চে। ক্রিকেটের চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। তামিমকে নিয়ে এরপর কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছেন দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।৩ মিনিট আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।৩৮ মিনিট আগে
সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।১ ঘণ্টা আগে