অস্ট্রেলিয়ার বিপদ বাড়ালেন ম্যাক্সওয়েল, বদলি কে

নিউজিল্যান্ড সফরে শনির দশা ভর করেছে অস্ট্রেলিয়ার দলের উপর। চোটের কারণে আগেই ছিটকে গেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার জশ ইংলিস। এবার ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে আরো একটি বড় ধাক্কা খেল অজিরা।
চোট পাওয়ায় নিউজল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে ছিটকে গেলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এক বিবৃবিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ম্যাক্সওয়েলের চোট অস্ট্রেলিয়ার জন্য নিঃসন্দেহে অনেক বড় ক্ষতির কারণ হলো। তারকা অলরাউন্ডারের বদলে দলে ডাকা হয়েছে উইকেটরক্ষক ব্যাটার জশ ফিলিপকে।
মাউন্ট মঙ্গানুইতে অনুশীলনের সময় কবজিতে চোট পান ম্যাক্সওয়েল। সতীর্থ মিচেল ওয়েনের একটি শট সরাসরি এসে তার ডান হাতের কবজিতে লাগে। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে সেখানেই কাতরাতে দেখা যায় মাক্সওয়েলকে। স্ক্যান করার পর জানা যায়, তাঁর কবজিতে চিড় ধরেছে। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিমান ধরেছেন এই তারকা ক্রিকেটার। দেশে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ম্যাক্সওয়েল।
এরপরই জানা যাবে, ঠিক কবে মাঠে ফিরতে পারবেন তিনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল টিমের আশা, দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবেন ম্যাক্সওয়েল। আগামী অক্টোবর–নভেম্বরে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সূর্যকুমার যাদবদের বিপক্ষে সে সিরিজে ম্যাক্সওয়েলের খেলা আপাতত অনিশ্চিত।
ম্যাক্সওয়েলের বদলি হিসেবে ডাক পাওয়া ফিলিপের টি–টোয়েন্টি পরিসংখ্যান মোটেও ভালো নয়। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলেছেন ১২টি কুড়ি ওভারের ম্যাচ। যেখানে তার সংগ্রহ ১৫০ রান। ব্যাটিং গড় ১২.৫০। স্ট্রাইকরেট ১০৯.৪৮। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের হয়ে ভারত সফরে আনঅফিসিয়াল টেস্টে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করেছেন ফিলিপ।
