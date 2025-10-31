চার বছর পর ঘরের মাঠে ধবলধোলাই বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
১৫১ রানের পুঁজি নিয়ে শুরুতেই আলিক আথানজেকে ফেরায় বাংলাদেশ। শুরুতেই স্বাগতিক শিবিরে জেগে উঠা সে আশা ফিকে হয়েছে সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। শুরুর ধাক্কা সামলে রস্টন চেজ ও আকিম অগান্তের ব্যাটে শেষ হাসি হেসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ টি–টোয়েন্টিতে লিটন দাসের দলকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে সফরকারী দল।
প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হেরে আগেই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে তুলে দেয় বাংলাদেশ। ধবলধোলাইয়ের লজ্জা এড়ানোর জন্য শেষ ম্যাচে জিততেই হতো তাদের। কিন্তু শেষটাতেও সান্ত্বনা পেল না বাংলাদেশ। তাতেই চার বছর পর ঘরের মাঠে এই সংস্করণে ধবলধোলাই হলো তারা। এর আগে সবশেষ ২০২১ সালে পাকিস্তানের কাছে নিজেদের মাঠে এই লজ্জা পায় বাংলাদেশ।
চতুর্থ উইকেটে ৯১ রান তোলেন চেজ ও অগাস্তে। ২৯ বলে ৫০ রান করা চেজকে বোল্ড করে এই জুটি ভাঙেন রিশাদ হোসেন। একই ওভারে অগাস্তেকেও ফেরান এই লেগস্পিনার। এক ওভারে জোড়া ধাক্কার পরও ভীতি জাগেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে। ততক্ষণে জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গেছে অতিথিরা।
তাদের হয়ে ২৩ বলে ৩৪ রান করেন আমির জাঙ্গু। দলীয় ৬ রানে আথানেজের বিদায়ের পর ব্রেন্ডন কিংকে নিয়ে বিপদ সামাল দেন এই ওপেনার। ৮ রান করা কিং ফিরে গেলেও আরও কিছুক্ষণ টিকে ছিলেন জাঙ্গু। দলীয় ৫২ রানে তাঁর বিদায়ে তৃতীয় উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর চেজ ও অগাস্তের ওই জুটি। বাংলাদেশের হয়ে ৩ উইকেট নেন রিশাদ। ৪ ওভারে এই স্পিনারের খরচ ৪৩ রান। শেখ মেহেদি হাসান ও নাসুম আহমেদের শিকার একটি করে উইকেট।
এর আগে টস জেতা বাংলাদেশের হয়ে তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান ছাড়া বাকিদের কেউই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। তাঁরা দুজনে মিলে করেন ১১২ রান। ৮৯ রানের ইনিংস খেলেন তামিম। এই ওপেনারের ৯ চার ও ৪ ছয়ে সাজানো তাঁর ৬২ বলের ইনিংস। ২৩ রান করেন সাইফ। বাংলাদেশের আর কোনো ব্যাটার এদিন দশকের ঘরে পা রাখতে পারেননি। হ্যাটট্রিক করার পথে ৩৬ রান দেন শেফার্ড। দুটি করে উইকেট নেন হোল্ডার ও পিয়েরে।
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হারার পর বোলারদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন লিটন দাস। প্রথম দুই ম্যাচে শামিম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলীদের বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনীর পর অধিনায়কের এমন কথা বেশ যৌক্তিক ছিল।
ড্র করলেই অক্ষত থাকবে মুকুট। সাদা ঘুঁটি নিয়ে ৬ চালের পর প্রতিপক্ষ ওয়ারসিয়া খুশবুকে ড্রয়ের প্রস্তাব দেন ফিদে মাস্টার নোশিন আনজুম। খুশবুও তাতে না করেননি। টানা তৃতীয়বারের মতো তাই জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা নিশ্চিত করলেন নোশিন।
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে ভারতের। 'সি' গ্রুপে তাদের বাকি ম্যাচ দুটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। এর একটিতে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকতার হলেও যেকোনো মূল্যে জামাল ভূঁইয়ার দলকে হারাতে চায় ভারত—এমনটাই জানিয়েছেন দলটির প্রধান কোচ খালিদ জামিল।
স্কোয়াড নিয়ে যেন লুকোচুরি খেলছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ক্যাম্প শুরুর দুদিন গড়িয়ে গেলেও ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের বাছাই ও এর আগে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে কারা আছেন, তা এখনো জানায়নি বাফুফে। এমনকি বর্তমানে ক্যাম্পে থাকা ১৪ জনও জানেন না তাঁদের সতীর্থ হিসেবে আর কারা থাকছেন।
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হারার পর বোলারদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন লিটন দাস। প্রথম দুই ম্যাচে শামিম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলীদের বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনীর পর অধিনায়কের এমন কথা বেশ যৌক্তিক ছিল। কিন্তু শেষ টি-টোয়েন্টির পর লিটন যা বললেন, সেটার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল।
শেষ টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। ধবলধোলাই হওয়ার পর পুরস্কতার বিতরণী অনুষ্ঠানে কথা বলতে আসেন লিটন। তাঁর দাবি, শিশির না থাকায় ব্যাটিংয়ের সময় বেশ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের। বিপরীতে শিশিরের সুবিধা নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে টস জেতেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপ। দুই ম্যাচেই আগে ব্যাট করেছে অতিথিরা। আজ টস জিতে একই সিদ্ধান্ত নেন লিটন। কিন্তু হারের পর নিজের সিদ্ধান্তকেই বিতর্কিত করলেন তিনি।
লিটন বলেন, ‘আমরা যখন ব্যাট করছিলাম তখন শিশির ছিল না। উইকেট ব্যাট করার জন্য স্পর্শকাতর ছিল। এদিক থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভাগ্যবান বলতে হয়। কারণ তারা পরে ব্যাট করেছে। তবে এসব আপনার হাতে নেই।’
আগে ব্যাট করে ১৫১ রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের হয়ে ৬২ বলে ৮৯ রানের ইনিংস খেলেন তানজিদ হাসান তামিম। স্বাভাবিকভাবেই এই ওপেনারের প্রশংসা করেছেন লিটন। একই সঙ্গে ক্যাচ মিস নিয়ে হতাশা শোনা গেল লিটনের কণ্ঠ। তিনি বলেন, ‘তামিম ভালো ব্যাট করেছে। আমার মনে হয়েছিল আমাদের স্কোর ভালো ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ছেড়ে দিলে সেটা পরিস্থিতিকে কঠিন করে তোলে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ড্র করলেই অক্ষত থাকবে মুকুট। সাদা ঘুঁটি নিয়ে ৬ চালের পর প্রতিপক্ষ ওয়ারসিয়া খুশবুকে ড্রয়ের প্রস্তাব দেন ফিদে মাস্টার নোশিন আনজুম। খুশবুও তাতে না করেননি। টানা তৃতীয়বারের মতো তাই জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা নিশ্চিত করলেন নোশিন।
১১ রাউন্ডের লড়াই শেষে সাড়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে নোশিন শীর্ষে থাকেন। ৭ জয়, ৩ ড্রয়ের বিপরীতে হেরেছেন কেবল এক ম্যাচে। তৃতীয় রাউন্ডে নুসরাত জাহান আলোর কাছে হারের পর হতাশায় মুষড়ে পড়েছিলেন ২১ বছর বয়সী এই দাবাড়ু। যদিও আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।
আজ দাবা ফেডারেশন কক্ষে শেষ রাউন্ডের খেলার পর সাংবাদিক নোশিন বলেন, ‘আলোর কাছে হারের পর খুব হতাশ ছিলাম। খেলায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলছিলাম। আম্মু উৎসাহ দিয়ে বলছিল বাকি খেলাগুলো জিতলে আলো একটা হারলে প্লে অফ হবে। সেখান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে বাকি খেলাগুলো জিতি।’
জাতীয় দাবায় ২০ বারের চ্যাম্পিয়ন রানী হামিদ। বয়স ৮১ হলেও দাবার বোর্ডে নিয়মিত দেখা যায় তাঁকে। যদিও এবার আড়াই পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১১ তে থেকে শেষ করেন তিনি। মহিলা দাবায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান অনেক বেড়েছে বলে দাবি নোশিনের। হ্যাটট্রিক শিরোপাধারী দাবাড়ু বলেন, ‘জাতীয় মহিলা দাবা যখন শুরু করেছিলাম, তখন অনেক বয়স্ক নারীরা খেলতেন। এখন রানী আন্টি ছাড়া সবাই খুব কম বয়স। যে কেউ যে কাউকে হারানোর মত অবস্থা রয়েছে। এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান অবশ্যই বেশি।’
আন্তর্জাতিক মাস্টার হতে নোশিনের আরেকটি নর্ম পাওয়া বাকি নোশিনের। একই সঙ্গে রেটিং থাকতে হবে ২২০০। বর্তমানে তাঁর রেটিং ১৯০০। তিনি বলেন, ‘আমার যখন সেরা ফর্ম ছিল তখন ২১০০ প্লাস রেটিং ছিল। বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে দাবার কে ফ্যাক্টর ৪০ থেকে কমে ২০ হয়। আমাদের দেশে টুর্নামেন্ট তেমন হয় না। ইউরোপে হাঙেরী, স্পেনে খেলতে পারলে রেটিং বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। সেখানে খেলতে অনেক খরচ। আমি নৌবাহিনী থেকে যা পাই তা দিয়ে পরিবার নির্বাহ হয়। বাইরে থেকে স্পন্সর আমার খুবই প্রয়োজন।’
ক্রীড়া ডেস্ক
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে ভারতের। ‘সি’ গ্রুপে তাদের বাকি ম্যাচ দুটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। এর একটিতে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকতার হলেও যেকোনো মূল্যে জামাল ভূঁইয়ার দলকে হারাতে চায় ভারত—এমনটাই জানিয়েছেন দলটির প্রধান কোচ খালিদ জামিল।
ভারতের মতো বাংলাদেশেরও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ওঠার সব সম্ভাবনা শেষ হয়েছে। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছেন হাভিয়ের কাবরেরার শিষ্যরা। একই দিন সিঙ্গাপুরের কাছে ২-১ গোলে হেরে যায় ভারত। এতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশেরও বিদায়ঘণ্টা বেজে যায়।
আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। এর আগে গত মার্চে দুই দলের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। চারটি করে ম্যাচ শেষে ভারত ও বাংলাদেশের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। তাঁদের অবস্থান তিন ও চারে।
সিঙ্গাপুরের কাছে হারলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারত। দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জামিল বলেন, ‘এটা পরের ম্যাচ (বাংলাদেশের বিপক্ষে)। যেকোনো মূল্যে আমাদের সেই ম্যাচ জিততে হবে। জাতীয় দলের এই মুহূর্তে জয়ের খুব প্রয়োজন।’
সাম্প্রতিক সময়ের ব্যর্থতা ভুলে বাংলাদেশের বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত ভারত। জামিল বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের হারের পর আমি বলেছিলাম যে, হারের জন্য আমাকেই দায়ী করা উচিত। সেই হারের কথা ভেবে লাভ নেই। কিছু ভুলের কারণে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে আমাদের হারতে হয়েছে। এখন আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে।’
দলের ভালোর জন্য মানসম্পন্ন খেলোয়াড়কে প্রাধান্য দিতে চান জামিল, ‘ভারত জাতীয় দলের জন্য আমাদের ভালো মানের ফুটবলার দরকার। শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে পারে—এমন খেলোয়াড় খুবই প্রয়োজন। তারা মাঠে সর্বস্ব দিতে পারে এবং দলের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকে।’
অস্থিরতা চলছে ভারতীয় ফুটবলে। শীর্ষ স্তরের লিগ মাঠে গড়ানো নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। যদিও জাতীয় দলের ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে এর প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করেন জামিল, ‘কেন এমনটা হবে? দেশের ফুটবলে কী হবে সেটা তো খেলোয়াড়দের হাতে নেই। আমাদের কাজ দেশের জন্য সেরাটা দেওয়া। আমি লিগ নিয়ে আশাবাদী।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্কোয়াড নিয়ে যেন লুকোচুরি খেলছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ক্যাম্প শুরুর দুদিন গড়িয়ে গেলেও ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের বাছাই ও এর আগে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে কারা আছেন, তা এখনো জানায়নি বাফুফে। এমনকি বর্তমানে ক্যাম্পে থাকা ১৪ জনও জানেন না তাঁদের সতীর্থ হিসেবে আর কারা থাকছেন।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে তাদের মাটিতে গোলশূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশ। যদিও সেই ম্যাচে জেতার একের পর এক লোভনীয় সুযোগ এলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি ফুটবলাররা। জিতলে হয়তো দুই ম্যাচ হাতে থাকতেই ছিটক পড়তে হতো না মূলপর্বে যাওয়ার লড়াই থেকে।
৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের অবস্থান এখন তিনে। সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে ভারত। মাঠ ও মাঠের বাইরের ফুটবলে প্রতিবেশী দেশের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ভক্তদের পুনরুজ্জীবিত করতে বাংলাদেশকে হারাতে তাই আরও মরিয়া হয়ে আছেন কোচ খালিদ জামিল।
র্যাঙ্কিংয়ে ভারতের (১৩৬) চেয়ে বাংলাদেশ (১৮৩) ৪৭ ধাপ পিছিয়ে থাকলেও শক্তিমত্তার বিচারে হয়তো এগিয়ে থাকবে। সেটা হামজা চৌধুরী-শমিত শোমরা থাকায়। মার্চে হামজার অভিষেক হলেও শমিতের খেলা হয়নি। এই জুটি সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচেও নিজেদের মেলে ধরেছে দারুণভাবে। দলের যে ওজন, তাতে ১৮ নভেম্বর ভারতের কাছে হারাটা বেমানান হবে কি না বাংলাদেশের জন্য—এমন প্রশ্নে সাংবাদিকদের আজ শেখ মোরসালিন বলেন, ‘অবশ্যই। আমাদের দল এখন ভালো। অবশ্যই আমাদের জিততে হবে। এর বিকল্প আমরা কিছু দেখছি না।’
জেতার বিকল্প নেই—কথাটি ভাঙা রেকর্ডারের মতোই শোনাবে। প্রতি ম্যাচ সামনে রেখে বাংলাদেশের ফুটবলারদের কাছ থেকে এটাই ভেসে আসে বারবার। কিন্তু দিনশেষে মাঠ ছাড়তে হয় হতাশা নিয়ে। মোরসালিনও তা উপলব্ধি করতে পারছেন, ‘বিগত কিছু ম্যাচে আমরা গোল হজম করেছি মানে শেষ দিকে গিয়ে। আমরা ভালোই করেছি, কিন্তু হয় কী, যখন শেষ হওয়ার এক-দুই মিনিট থাকে, ওই সময়ে আমরা মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছি। এই ব্যাপারগুলো আমরা যদি আরেকটু সচেতন হয়ে খেলতে পারি, আমার মনে হয়, আরও ভালো হবে।’
আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের অনুশীলন। লক্ষ্য একটাই—নেপাল ম্যাচে প্রস্তুত হয়ে ভারতকে হারানো। এমন পরিষ্কার বার্তাই দিয়েছেন কাবরেরা। তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বে থাকা হাসান আল মামুন সাংবাদিকদের বলেন, ‘কোচ ৩-৪ নভেম্বর চলে আসবেন। কোচিং স্টাফ সবাই জানি যে প্রতিদিন আমাদের কী প্রোগ্রাম। এমনকি সে স্পেন থেকে কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামটা পর্যবেক্ষণ করছে।’
ভারতের ম্যাচটি কেবল নিয়মরক্ষার হলেও বাংলাদেশ তা কষ্ট লাঘবের লক্ষ্য হিসেবে দেখছে। দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রহমত মিয়া বলেন, ‘শেষ দুই ম্যাচ জিতলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না, এখানে একটা কষ্ট তো থাকবে। এবার এশিয়ান কাপে আমাদের টিম ভালো করছে। সামনে আরও ভালো করার সম্ভাবনা আছে। এবার যে আমরা কোয়ালিফাই করতে পারিনি, সবার ভেতর সেই কষ্টটা আছে এবং পরে ইনশা আল্লাহ সবাই আরও ভালো করার চেষ্টা করবে।’
চেষ্টার সঙ্গে প্রাপ্তির মেলবন্ধন ঘটাতে পারবেন তো রহমত-মোরসালিনরা!
