Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে খুলনার হ্যাটট্রিক জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফিফট করেছেন বিজয়। ছবি: বিসিবি
ফিফট করেছেন বিজয়। ছবি: বিসিবি

জাতীয় দলের জার্সিতে রান করতেই ভুলে যান এনামুল হক বিজয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে সেই ডানহাতি ওপেনারেই ব্যাটই আবার চওড়া হয়ে উঠে। আজ তেমনই চিত্রই দেখা গেল জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল)। বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে এদিন বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে খুলনা। এটা তাদের হ্যাটট্রিক জয়।

সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ১৬.৩ ওভারেই বরিশালের দেওয়া ১৩৮ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় খুলনা। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের বোলারদের ওপর চড়াও হন তাদের দুই ওপেনার ইমরানুজ্জামান ও বিজয়। ২১ বলে ৩০ রান করেন জাহিদুজ্জামানের শিকার হন ইমরানুজ্জামান। সেই সঙ্গে ভাঙে ৪৩ রানের উদ্বোধনী জুটি।

সঙ্গী হারালেও দমে যায়নি বিজয়ের ব্যাট। ৪৭ বলে তার অবদান অপরাজিত ৭২ রান। ১৫৩ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করার পথে ৬ চারের এবং তিনটি ছয় হাঁকান এই ওপেনার। দ্বিতীয় উইকেটে আফিফ হোসেন ধ্রুবকে নিয়ে ৬৭ রান যোগ করেন বিজয়। ২৪ বলে ২১ রান করে ইফতেখার হোসেনর হাতে ধরা পড়েন আফিফ। বিজয়ের সঙ্গে ৮ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন মোহাম্মদ মিঠুন।

এর আগে বরিশালের হয়ে ৩২ বলে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন ইফতিখার। ৩২ রান করতে ৩৫ বল খেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ১৭ বলে ২৪ রান এনে দেন আজমীর আহমেদ। সমান ১৫ রান আসে সালমান হোসেন ইমন ও সোহাগ গাজীর ব্যাট থেকে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলে বরিশাল। খুলনার হয়ে দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন শেখ জীবন ও জিয়াউর রহমান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটএনামুল হক বিজয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

মাথা ঠান্ডা করে আরামে ঘুমান, নিজেদের সমস্যায় মন দিন—পশ্চিমা নেতাদের পুতিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

৩ সেঞ্চুরিতে ভারতের আরও একটি দাপুটে দিন

৩ সেঞ্চুরিতে ভারতের আরও একটি দাপুটে দিন

বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে খুলনার হ্যাটট্রিক জয়

বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে খুলনার হ্যাটট্রিক জয়

বাংলাদেশের বিপক্ষে হংকং দলে নেইমারের সাবেক সতীর্থ

বাংলাদেশের বিপক্ষে হংকং দলে নেইমারের সাবেক সতীর্থ

বৃষ্টিতে সিরিজ জয়ের শেষ সুযোগটুকু হারাল নিউজিল্যান্ড

বৃষ্টিতে সিরিজ জয়ের শেষ সুযোগটুকু হারাল নিউজিল্যান্ড