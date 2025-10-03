বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে খুলনার হ্যাটট্রিক জয়

ক্রীড়া ডেস্ক
জাতীয় দলের জার্সিতে রান করতেই ভুলে যান এনামুল হক বিজয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে সেই ডানহাতি ওপেনারেই ব্যাটই আবার চওড়া হয়ে উঠে। আজ তেমনই চিত্রই দেখা গেল জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল)। বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে এদিন বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে খুলনা। এটা তাদের হ্যাটট্রিক জয়।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ১৬.৩ ওভারেই বরিশালের দেওয়া ১৩৮ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় খুলনা। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের বোলারদের ওপর চড়াও হন তাদের দুই ওপেনার ইমরানুজ্জামান ও বিজয়। ২১ বলে ৩০ রান করেন জাহিদুজ্জামানের শিকার হন ইমরানুজ্জামান। সেই সঙ্গে ভাঙে ৪৩ রানের উদ্বোধনী জুটি।
সঙ্গী হারালেও দমে যায়নি বিজয়ের ব্যাট। ৪৭ বলে তার অবদান অপরাজিত ৭২ রান। ১৫৩ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করার পথে ৬ চারের এবং তিনটি ছয় হাঁকান এই ওপেনার। দ্বিতীয় উইকেটে আফিফ হোসেন ধ্রুবকে নিয়ে ৬৭ রান যোগ করেন বিজয়। ২৪ বলে ২১ রান করে ইফতেখার হোসেনর হাতে ধরা পড়েন আফিফ। বিজয়ের সঙ্গে ৮ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন মোহাম্মদ মিঠুন।
এর আগে বরিশালের হয়ে ৩২ বলে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন ইফতিখার। ৩২ রান করতে ৩৫ বল খেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ১৭ বলে ২৪ রান এনে দেন আজমীর আহমেদ। সমান ১৫ রান আসে সালমান হোসেন ইমন ও সোহাগ গাজীর ব্যাট থেকে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলে বরিশাল। খুলনার হয়ে দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন শেখ জীবন ও জিয়াউর রহমান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কোন পথে আছে–আহমেদাবাদ টেস্টের দ্বিতীয় দিন যেন তারই আরও একটা প্রতিচ্ছবি। আইসিসির সহযোগী দেশ নেপালের কাছে টি–টোয়েন্টি সিরিজ হেরে ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলছে তারা। লাল বলের ক্রিকেটেও দুঃসময় পার করছে ক্যারিবীয়রা। আহমেদাবাদ টেস্টের প্রথম দুই দিনই তাদের বিপক্ষে দাপট দেখিয়েছে ভারত।
বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচের জন্য ২৫ সদস্যের দল দিয়েছে হংকং, চায়না। দলটিতে বরাবরই বংশোদ্ভূত ফুটবলারের ছড়াছাড়ি থাকে। এবারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্তত ৫ ফুটবলার রয়েছেন যাঁদের জন্ম ব্রাজিলে। এর মধ্যে আলোচিত নাম দুদু। একসময় তাঁর নেতৃত্বে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে খেলেছেন ব্রাজিলিয়ান...
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় যেন নিউজিল্যান্ডের কাছে সোনার হরিণ। ২০২১ সালে একবারই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে কিউইরা সিরিজ জিতেছিল অজিদের বিপক্ষে। চার বছর পর এবার সেই সুযোগ এসেছিল নিউজিল্যান্ডের কাছে। কিন্তু বৃষ্টির বাগড়ায় সেই সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হয়ে গেল।
ওয়েলস ও লাটভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৪ সদস্যের দল দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। সে দলে জায়গা পাননি রিয়াল মাদ্রিদের তারকা মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। টুখেলের এই সিদ্ধান্ত অবাক করেছে সবাইকে।