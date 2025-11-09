Ajker Patrika
ক্রিকেট

টানা আট ছক্কায় ভারতীয় ক্রিকেটারের বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৮
টানা আট ছক্কা মেরে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন আকাশ কুমার। ছবি: সংগৃহীত
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি আকাশ কুমার চৌধুরীর। পেশাদার ক্রিকেটেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। সেই আকাশ আজ রঞ্জি ট্রফিতে চালিয়েছেন তাণ্ডব। টেস্টে ‘বাজবল’ নামের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আবিষ্কার কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ড করেছে, সেটা প্রয়োগ করলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

সুরাটের পিথওয়ালা স্টেডিয়ামে গতকাল শুরু হয়েছে রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপের মেঘালয়-অরুণাচল প্রদেশ ম্যাচ। অরুণাচলের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় দিনে টানা আট ছক্কা মেরেছেন আকাশ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টানা আট বলে ছক্কা মেরে রেকর্ডটা নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন মেঘালয়ের এই ব্যাটারের। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। ১১ বলে ফিফটিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডও এখন আকাশের।

মেঘালয়ের আকাশ আজ আট নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ডট দিয়েছেন। এরপর টানা দুই বলে নিয়েছেন সিঙ্গেল। রয়েসয়ে শুরু করা আকাশ যে তাণ্ডব চালিয়েছেন, সেটাকে সাইক্লোন, টর্নেডো, সুনামি—কোনো শব্দ দিয়েই ব্যাখ্যা করার মতো নয়। টানা আট ছক্কা মেরে ১১ বলে ফিফটির বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ঝড়টা বয়ে গেছে অরুণাচলের বাঁহাতি স্পিনার লিমার দেবীর ওপর দিয়ে। ইনিংসের ১২৬তম ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন আকাশ।

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আজ আকাশ নাম লিখিয়েছেন এক এলিট ক্লাবেও। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারা তৃতীয় ক্রিকেটার এখন মেঘালয়ের এই ব্যাটার। এর আগে এই কীর্তি গড়েছেন স্যার গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রী। ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নটিংহামশায়ারের জার্সিতে ৬ বলে ৬ ছক্কা মেরেছিলেন সোবার্স। সেবার তিনি পিটিয়েছিলেন গ্লামরগানের ম্যালকম ন্যাশকে। এরপর বোম্বের (বর্তমান মুম্বাই) হয়ে ১৯৮৫ দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন শাস্ত্রী। ১২৩ বলে ২০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। বরোদার তিলক রাজকে শাস্ত্রী ছয় ছক্কা মেরেছিলেন।

আকাশের তাণ্ডবে এখন ইনিংসে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মেঘালয়ের সামনে। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৬২৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে মেঘালয়। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০৭ রান করেছেন অর্পিত ভাটেওয়ারা। অরুণাচল এরপর তাদের প্রথম ইনিংসে ৭৩ রানে গুটিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে দলটি।

বিষয়:

খেলাভারতীয়ক্রিকেট
