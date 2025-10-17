অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করতে সেকারকে ফেরাল ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
২০১০–১১ মৌসুমের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। তাই এবার দীর্ঘ অপেক্ষার ইতি টানতে চায় ইংলিশরা। সে লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে বেন স্টোকসরা। তারই অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ডেভিড সেকারকে নিজেদের কোচিং প্যানেলে ফেরাল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।
গত ১৫ বছরে একাধিকবার ইংল্যান্ড দলে কাজ করেছেন সেকার। সবশেষ ইংলিশদের স্পেশালিস্ট স্কিল কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাশেজ ও বিশ্বকাপ জয়ী এই কোচ। তবে পেস বোলারদের নিয়ে কাজ করবেন তিনি। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজে সফরকারীদের সফল হওয়ার উপায় বাতলে দেবেন সেকার।
ইংল্যান্ডের বর্তমান পেস বোলিং কোচ টিম সাউদি। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষে আইএলটি–টোয়েন্টিতে অংশ নেবেন নিউজিল্যান্ডের এই তারকা পেসার। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডের পেসারদের নিয়ে কাজ করবেন সেকার।
২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের পেস বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন সেকার। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবশেষ অ্যাশেজ জয়ে ইংল্যান্ডের কোচিং প্যানেলে ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে সেকারকে ফেরায় ইসিবি। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও অ্যাশেজ সিরিজেও দলটির কোচিং স্টাফের সদস্য ছিলেন সেকার।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে মোহাম্মদ শামির না থাকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে আকার–ইঙ্গিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এই তারকা পেসার। শামির মন্তব্যের জবাব দিতে ভুলেননি প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।৩২ মিনিট আগে
সিনিয়র উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে পাঞ্জাবের বোলারদের ওপর রীতিমতো ঝড় বইয়ে দিলেন কিরন নাভগিরে। একের পর এক বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে মেয়েদের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন মহারাষ্ট্রের এই ওপেনার।২ ঘণ্টা আগে
কুঁচকির চোট কাটিয়ে অক্টোবরেই মাঠে ফিরবেন কোল পালমার–এমন আশায় ছিলেন এনজো মারেস্কা। কিন্তু সেটা হলো না। ইংলিশ ফুটবলারকে নিয়ে অপেক্ষা বাড়ল চেলসি কোচের। মারেস্কা জানালেন, পালমারের মাঠে ফিরতে আরও ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে।২ ঘণ্টা আগে
বোমা ফাটালেন তারিক কাজী। বেতন বকেয়া থাকার অভিযোগে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করলেন জাতীয় দলের এই ডিফেন্ডার। ঘরোয়া মৌসুম শুরু হলো কেবল, এর মধ্যেই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত জন্ম দিয়েছে বিস্ময়ের। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো ফুটবলার মৌসুমের মাঝপথে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়াটা বিরলই।২ ঘণ্টা আগে