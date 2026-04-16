গেইলের রেকর্ড ভেঙে কোহলি-ওয়ার্নারকে তাড়া করছেন বাবর

টি-টোয়েন্টিতে বাবর আজমের ধীর গতির ব্যাটিংয়ের কারণে সমালোচনা হয় নিয়মিতই। তবে তারকা ক্রিকেটাররা অত সহজে যে হাল ছাড়ার পাত্র নন। মাঠের পারফরম্যান্সেই সমালোচনার জবাব দেন। বাবর আজম যে তাঁদেরই একজন। এবারের পিএসএলে রানের বন্যা বইয়ে দিয়ে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে।
পেশোয়ারের হয়ে এবারের পিএসএলে ৭৫.২৫ গড়ে করেছেন ৩০১ রান। যার মধ্যে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে গত রাতে ৫১ বলে ৭১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর ১০০তম ফিফটি। পাশাপাশি ১১ সেঞ্চুরি থাকায় ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস হয়েছে ১১১। তাতে ছাড়িয়ে গেলেন ক্রিস গেইলকে। ‘ইউনিভার্স বস’ ত ক্রিস গেইল ৪৬৩ ম্যাচে ১১০টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলেছেন।
টি-টোয়েন্টিতে পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলার তালিকায় সবার ওপরে ডেভিড ওয়ার্নার। ৪৩৬ ম্যাচের মধ্যে ১২৬ ইনিংসে তিনি ৫০ ছাড়িয়েছেন। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা বিরাট কোহলি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলেছেন ১১৬টি।
টি-টোয়েন্টিতে রান সংগ্রাহকের দৌড়ে অবশ্য গেইল এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। ৪৫৫ ইনিংসে ২২টি সেঞ্চুরি ও ৮৮ ফিফটিতে ১৪৫৬২ রান করে সবার ওপরে তিনি। দুইয়ে থাকা কাইরন পোলার্ড করেন ১৪৪৮২ রান। এখন পর্যন্ত পাঁচ ব্যাটার টি-টোয়েন্টিতে ১৪ হাজার পেরিয়েছেন। অ্যালেক্স হেলস, ওয়ার্নার ও বাটলার করেছেন ১৪৪৪৯, ১৪১২১ ও ১৪০২১ রান।
বাবর টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ৩৫৪ ম্যাচে করেছেন ১২২০৬ রান। ১২তম ব্যাটার হিসেবে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ১২ হাজার রানের কীর্তি গড়েছেন। এই তালিকায় তাঁর সঙ্গে আছেন রোহিত শর্মা-কোহলির মতো তারকারা।
