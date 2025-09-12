ধাওয়ানের ওপর আবারও ক্ষোভ ঝাড়লেন আফ্রিদি

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস (ডব্লিউসিএল) প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের বিপক্ষে না খেলায় ভারতীয় দল না খেলায় শিখর ধাওয়ানের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শহীদ আফ্রিদি। ভারতের সাবেক ক্রিকেটারের ওপর আবারও কথার তোপ দাগলেন পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার।
লিজেন্ডস চ্যাম্পিয়নশিপে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই দফায় ম্যাচ বাতিল করে ভারত। যে কয়েকজন ক্রিকেটারের নেতৃত্বে তারা ম্যাচ বয়কট করেছিল ধাওয়ান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ বাতিলের জন্য সবার আগে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ক্ষোভের অনলে পুড়তে হয়েছে ধাওয়ানকে।
ধাওয়ানের নাম মুখে না এনে সামা টিভিকে আফ্রিদি বলেন, ‘আমি সব সময় বলেছি যে ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটা সব সময় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করে। ইংল্যান্ডে, মানুষ ডব্লিউসিএলের ম্যাচ দেখার জন্য টিকিট কিনেছিল। আর খেলোয়াড়রা অনুশীলন করেছিল। তারপর হঠাৎ তুমি ম্যাচ বয়কট করলে। তোমার ভাবনাটা কী ছিল? আমি বুঝতে পারছি না।’
আফ্রিদির মতে, ম্যাচ বয়কটের পেছনে বাজে কোনো উদ্দেশ্য ছিল ধাওয়ানের, ‘যদি আমি খেলোয়াড়দের নাম বলি, তাহলে তারা বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে। অধিনায়কও তাকে বলেছিলেন, “যদি তুমি খেলতে না চাও, তাহলে খেলো না। শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করো না।” এই খেলোয়াড় একটি গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। সেই কারণেই সে অসৎ।’
