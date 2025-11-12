Ajker Patrika
ক্রিকেট

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ১৭
আয়ারল্যান্ডকে দ্বিতীয় দিনের সকালে দ্রুত অলআউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আয়ারল্যান্ডকে দ্বিতীয় দিনের সকালে দ্রুত অলআউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

সিলেটে গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হওয়া প্রথম টেস্টের প্রথম সেশনে মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ফেলেছিল বাংলাদেশ। প্রথম দিনের লাঞ্চের আগে আয়ারল্যান্ডের কেবল ১ উইকেট ফেলতে পেরেছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তবে আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে বাংলাদেশের সামনে ১৫ মিনিটও টিকল না আইরিশরা।

নির্ধারিত সময় আজ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। আয়ারল্যান্ডের বাকি ছিল ২ উইকেট। আইরিশদের শেষ ২ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন হাসান মাহমুদ ও তাইজুল ইসলাম। দ্বিতীয় দিনে সকাল ৯টা ৪৪ মিনিটেই গুটিয়ে গেল সফরকারীরা।

প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আজ দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামে আয়ারল্যান্ড। সফরকারীদের নামের পাশে তখন ৯০ ওভার। দিনের প্রথম ওভার বোলিংয়ে আসা হাসানকে দুটি চার মেরেছেন ব্যারি ম্যাকার্থি। তবে আক্রমণাত্মক শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও পরের ৮ বলের মধ্যে শেষ ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আইরিশরা। ৯২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাথু হামফ্রিজকে (০) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেছেন তাইজুল। সেই ওভারে ক্রেগ ইয়াং একটা ছক্কা মেরেছেন। যা ছিল আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের শেষ বাউন্ডারি। এরপর ৯৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (৩১) বোল্ড করে সফরকারীদের ইনিংসের ইতি টানেন হাসান মাহমুদ।

৯২.২ ওভারে ২৮৬ রানে গুটিয়ে যাওয়া আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন পল স্টার্লিং। ৭৬ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৯ চার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন ক্যাড কারমাইকেল। বাংলাদেশের মেহেদী হাসান মিরাজ ২৩ ওভারে ৫০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ, হাসান মুরাদ ও তাইজুল। নাহিদ রানা পেয়েছেন ১ উইকেট। টস জিতে আয়ারল্যান্ড সিলেট টেস্টে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

৪৯তম বিশেষ বিসিএস: ৬৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

দিল্লি বিস্ফোরণে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের সংবাদ উড়িয়ে দিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

সম্পর্কিত

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

ক্রিকেট

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টেই লাঞ্চের আগে চা পানের বিরতির নিয়ম চালু হবে। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টেই লাঞ্চের আগে চা পানের বিরতির নিয়ম চালু হবে। ছবি: ক্রিকইনফো

লাঞ্চ আগে না চা পানের বিরতি আগে—টেস্টে কোনটা আগে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দ্রুতই এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে আগে হবে চা পানের বিরতি। এরপর হবে লাঞ্চ বিরতি।

সাধারণত দিবারাত্রির টেস্টে নৈশভোজের আগে চা পানের বিরতি দেওয়া হয়। কিন্তু লাঞ্চের আগে চা পানের বিরতির বিশেষ নিয়ম ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) চালু করবে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ২২ নভেম্বর হতে যাওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে। লাল বলের ক্রিকেটের কোনো ম্যাচ সাধারণত ভারতের স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়। কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত সূর্যাস্তের কারণে শুরুর সময় ৩০ মিনিট এগিয়ে আনা হয়েছে। ২২ নভেম্বর গুয়াহাটির স্থানীয় সময় ৯টায় শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট।

ম্যাচ শুরুর সময় এগিয়ে আনার কারণে টসটাও হবে ৩০ মিনিট আগে। গুয়াহাটি টেস্টের টস হবে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে। ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত হবে প্রথম সেশনের খেলা। এরপর ২০ মিনিটের চা পানের বিরতি থাকবে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থাকবে বেলা ১টা ২০ মিনিট থেকে ২টা পর্যন্ত। স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা পর্যন্ত হবে দিনের খেলা। যদি কোনো কারণে ৩০ মিনিট বেশি দরকার হয়, সেটারও ব্যবস্থা করা হবে। গুয়াহাটি টেস্ট দিয়ে চালু হতে যাওয়া নতুন এই নিয়মের ব্যাপারে বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া ক্রিকইনফোকে নিশ্চিত করেছেন।

সাইকিয়ার মতে প্রথম সেশন শেষে ১১টায় লাঞ্চ করা ক্রিকেটারদের জন্য একটু আগেভাগে হয়ে যায়। ক্রিকইনফোকে বিসিসিআই সচিব বলেন, ‘এটা একটা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত। শীতকালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত অনেক তাড়াতাড়ি হয়। ৪টার সময় আলো অনেক কমে যায়। যার ফলে বেশিক্ষণ খেলা সম্ভব না। এ কারণে আমরা দ্রুত খেলা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খেলা শুরু হবে সকাল ৯টায়।’ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম আরেক ‘নতুন’-এর সাক্ষী হতে যাচ্ছে। এই টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথমবারের মতো কোনো ম্যাচ হতে যাচ্ছে গুয়াহাটিতে। এখন পর্যন্ত ২ ওয়ানডে ও ৪ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হয়েছে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে শুক্রবার। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে সিরিজের প্রথম টেস্ট স্থানীয় সময় ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিষয়:

খেলাটেস্ট সিরিজক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

৪৯তম বিশেষ বিসিএস: ৬৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

দিল্লি বিস্ফোরণে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের সংবাদ উড়িয়ে দিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

সম্পর্কিত

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

ফুটবল

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

ক্রীড়া ডেস্ক    
দলে ডাক পাওয়ার পর ছিটকে গেলেন তরুণ উইঙ্গার। ছবি: এক্স
দলে ডাক পাওয়ার পর ছিটকে গেলেন তরুণ উইঙ্গার। ছবি: এক্স

কুঁচকির চোট থেকে সেরে উঠার জন্য সম্প্রতি চিকিৎসা নিয়েছিলেন লামিনে ইয়ামাল। এজন্য ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ দুটি ম্যাচের জন্য স্পেন স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন এই উইঙ্গার। এমন একজন ফুটবলারকে হারিয়ে বার্সেলোনার ওপর ক্ষেপেছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)।

এক বিবৃতিতে আরএফইএফ লিখেছে, ‘আজ জাতীয় দলের ক্যাম্পে আমরা জানতে পেরেছি, চোট থেকে সের উঠার জন্য ইয়ামাল চিকিৎসা নিয়েছেন। অথচ চিকিৎসা নেওয়ার আগে জাতীয় দলকে জানানো হয়নি। তাই এটা শুনে আমরা বিস্মিত হয়েছি। মেডিকেল টিম আপাতত ইয়ামালকে ৭-১০ দিনের বিশ্রাম দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ইয়ামালকে দল থেকে ছেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছে।’

চোট পাওয়ায় বার্সার হয়ে পাঁচটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি ইয়ামাল। চোট থেকে সেরে উঠতে গত সোমবার আরএফইএফকে না জানিয়েই বার্সেলোনায় তাঁর রেডিওফ্রিকোয়েন্সি অস্ত্রোপচার করা হয়। স্প্যানিশ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার ক্ষোভটা মূলত এখানেই। এর আগে গত মাসেও ইয়ামালের চোট নিয়ে কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক এবং স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। দুজন দুজনকে পাল্টা অভিযোগ করেন। ইয়ামাল স্পেন দল থেকে বাদ পড়ায় এবার কী অবস্থান নেন তাঁরা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এর আগে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গত মাসে জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেও ইয়ামালকে পায়নি স্পেন। এবার চিকিৎসার কারণে জর্জিয়া ও তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচেও এই প্রতীভাবান ফুটবলারকে পাবে না একবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ইয়ামালকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

৪ ম্যাচ শেষে ইউেরাপিয়ান অঞ্চলের ‘ই’ গ্রুপের শীর্ষে আছে স্পেন। শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। ১৫ নভেম্বর স্পেনর প্রতিপক্ষ জর্জিয়া। ১৯ নভেম্বর তুরস্কের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।

বিষয়:

খেলাফুটবলস্পেন ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

৪৯তম বিশেষ বিসিএস: ৬৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

দিল্লি বিস্ফোরণে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের সংবাদ উড়িয়ে দিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

সম্পর্কিত

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

ফুটবল

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

ক্রীড়া ডেস্ক    
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ হবে আজতেকা স্টেডিয়ামে। ছবি: এক্স
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ হবে আজতেকা স্টেডিয়ামে। ছবি: এক্স

ইতিহাস গড়ার পথে আজতেকা স্টেডিয়াম। বিশ্বের প্রথম ভেন্যু হিসেবে তৃতীয়বারের মতো উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজন করতে যাচ্ছে মেক্সিকোর অন্যতম সেরা স্টেডিয়ামটি। ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারতেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ক্লাওদিয়া শেইনবাউম পারদো। সে সুযোগ না নিয়ে বরং উদারতার পরিচয় দিতে চান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং ম্যাচ হবে মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে। মাঠে বসে জমকালো অনুষ্ঠান ও ম্যাচ উপভোগের জন্য এক নম্বর টিকিট পাবেন পারদো। তবে মাঠে যেতে চান না তিনি। তাঁর টিকিটটি দিতে চান একজন নারী ফুটবল ভক্তকে, যাঁর টিকিট কেনার স্বামর্থ্য নেই।

সংবাদ সম্মেলেন পারদো বলেন, ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকিটটি এমন একজন মেয়ে বা তরুণীকে দেব যার পক্ষে অর্থ খরচ করে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখা সম্ভব নয়; কিন্তু সে ফুটবলের একজন ভক্ত।’

আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। সেদিন কোন নারী ভক্ত টিকিটটি পাবেন সেটা বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন পারদো, ‘টিকিট কে পাবেন তা বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছি। আমরা টিকিটটি একজন মেয়েকেই দেব। যেন সে ফুটবল নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে।’

বিশ্বকাপে নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে পারদো বলেন, ‘কেবল সেরা ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন–ই নয়, এর মাধ্যমে আমরা বিশ্বের দরবারে আমরা নিজেদের স্বামর্থ্য প্রমাণ করতে চাই। সাংস্কৃতিক দিক থেকে মেক্সিকো কতটা সমৃদ্ধ এবং আমরা কতটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারি সেটাও তুলে ধরা হবে।’

বিষয়:

খেলাফুটবলস্টেডিয়াম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

৪৯তম বিশেষ বিসিএস: ৬৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

দিল্লি বিস্ফোরণে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের সংবাদ উড়িয়ে দিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

সম্পর্কিত

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

ফুটবল

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৩৭
চাঁদপুরের খুদে ফুটবলার সোহান। ছবি: সংগৃহীত
চাঁদপুরের খুদে ফুটবলার সোহান। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের খুদে ফুটবলার সোহান (৬) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) ডাক পেতে যাচ্ছে। সেখানে শিশুটিকে পূর্ণ বৃত্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গতকাল নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানান তিনি।

ওই পোস্টে আসিফ মাহমুদ উল্লেখ করেন, সোহানকে বিকেএসপিতে রেখে ভবিষ্যৎ ফুটবলার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এদিকে এ খবরে সোহানের পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে।

মতলব উত্তর উপজেলার সাড়ে পাঁচআনী গ্রামের বাসিন্দা সোহেল প্রধানিয়ার একমাত্র ছেলে সোহান প্রধানিয়া। সোহেল নিজ এলাকায় সাইকেল মেরামতের কাজ করেন। আর শিশু সোহান বর্তমানে পাঁচআনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে পড়ছে।

পরিবার ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাত্র তিন বছর বয়স থেকে গ্রামের রাস্তায় বাবার সঙ্গে ফুটবলের অনুশীলন শুরু করে সোহান। সে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু কলাকৌশল রপ্ত করে। ফুটবলে তার প্রতিভার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ফুটবলপ্রেমীরা শিশুটিকে দেখতে ছুটে যান। কেউ কেউ অবাক হয়ে কিংবা খুশিতে সোহানকে ফুটবল, জার্সি, জুতা উপহার দেন। সম্প্রতি জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হকও সোহানের সঙ্গে দেখা করেন; তার হাতে তুলে দেন ফুটবলের নানা সামগ্রী। সে সঙ্গে শিশুটির লেখাপড়াসহ খেলাধুলা চালিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নেন।

সোহানের বিকেএসপিতে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন বাবা সোহেল প্রধানিয়া। আজ বিকেলে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমি আমার ছেলেকে বাংলাদেশের জন্য উৎসর্গ করলাম। আমি সোহানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি, আল্লাহ যেন সেই স্বপ্ন পূরণ করেন।’

টিভিতে খেলা দেখে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখে সোহান নিজেও। সে বলে, ‘আমি বড় হয়ে মেসির মতো খেলতে চাই।’

বিকেএসপিতে সোহানের ভর্তির ব্যাপারে এখনো কোনো নির্দেশনা পাননি বলে জানিয়েছেন মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুমা মনি। তিনি বলেন, ‘খুদে ফুটবলার সোহানের প্রতিভা দেখে আমি নিজেও তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমরাও চাই, সোহান লেখাপড়ার পাশাপাশি একজন ভালোমানের ফুটবলার হবে।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

৪৯তম বিশেষ বিসিএস: ৬৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

দিল্লি বিস্ফোরণে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের সংবাদ উড়িয়ে দিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

সম্পর্কিত

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়েই কার্যকর হচ্ছে ক্রিকেটের নতুন নিয়ম

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

ছিটকে গেলেন ইয়ামাল, বার্সা-স্পেনের নতুন টানাপোড়েন

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট

কে পাবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিশ্বকাপ টিকিট