গিলের রেকর্ড ভেঙে ব্রুকের দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি
বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। গুয়াহাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১১২ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন শুবমান গিল। তাঁর ২২৩ রানের ইনিংসে ভারত ৪০৬ রান তাড়া করে জিতে রেকর্ড গড়েছিল। তবে গিলের রেকর্ডটা এক মাসও টিকল না। আজ রাওয়ালপিন্ডিতে রেকর্ডটা নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন হ্যারি ব্রুক।
গুয়াহাটিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১১৭ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। ওয়ানডেতে এটা ছিল দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তি। ২২ দিন পর আজ রাওয়ালপিন্ডিতে ১১৪ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করে ওয়ানডেতে দ্রুততম ২০০ রানের রেকর্ড গড়লেন ব্রুক। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১১৬ বলে ২১ চার ও ১০ ছক্কায় ২০২ রান করেছেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করতে খেলেছেন ১৫৯ মিনিট। চার নম্বরে নেমে ইনিংসের শেষ বল পর্যন্ত খেলেছেন।
ব্রুকের রেকর্ড ডাবল সেঞ্চুরিতে আজ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৪২৯ রান করেছে ইংল্যান্ড। রাওয়ালপিন্ডির ব্যাটিং স্বর্গে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে ইংলিশরা। ওয়ানডে ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৩৪ বার ৪০০ বা তার বেশি রানের ইনিংস হয়েছে। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা ভারত ৯ বার ৪০০ পেরিয়েছে ওয়ানডে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের এই কীর্তি ৮ বার করে।
৩ বার ওয়ানডেতে ৪০০ পেরিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড ২ বার করে এই কীর্তি গড়েছে। একবার করে ওয়ানডেতে ৪০০ পেরিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের কীর্তিটা ইংল্যান্ডেরই। ২০২২ সালে আমস্টিলভিনে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান করে ইংলিশরা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০০ পেরিয়েছে আজই।
ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নেওয়া দলই হেরেছে। শ্রীলঙ্কাকে ৩৭ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। লঙ্কানদের সামনে লক্ষ্যটা ছিল ৩০৬ রানের। একই ভেন্যুতে গত পরশু পাকিস্তানের দেওয়া ৩০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২১৫ রানে গুটিয়ে যায় ইংলিশরা। দুই ম্যাচের দুটিতে জিতে ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে পাকিস্তান। তিন দল একে অপরের বিপক্ষে দুইবার করে খেলবে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ডের দেওয়া ৪৩০ রানের লক্ষ্যে নেমে রাওয়ালপিন্ডিতে ১৭ ওভারে ২ উইকেটে ১০৬ রান করেছে শ্রীলঙ্কা।
ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ তিনবার ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন রোহিত শর্মা। গিল দুইবার ২০০ পেরিয়েছেন। ওয়ানডেতে একের বেশি ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তি এই দুই ব্যাটারের। ব্রুকের মতো একবার করে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন শচীন টেন্ডুলকার, ক্রিস গেইল, মার্টিন গাপটিল বীরেন্দ্র শেবাগ, ফখর জামান, ঈষাণ কিষান, পাতুম নিশাংকা ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।