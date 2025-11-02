বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে। সিরিজের মাঝপথে হঠাৎই বদলে গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সূচি।
আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শেষ তিন ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৫, ৭ ও ৯ নভেম্বর। আবহাওয়ার কারণেই মূলত সূচিতে এই পরিবর্তন। শেষ তিন ওয়ানডের ভেন্যু রাজশাহী।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে। পরশু বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সময় পরশু সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
যুবাদের প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির ১১৯ বলে ১১ চারে ১০১ রানের ইনিংসও দারুণ অবদান রাখে। অক্টোবরে সিনিয়রদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এর বদলা ওয়ানডেতে নিয়েছে আফগানিস্তান। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা।
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে। সিরিজের মাঝপথে হঠাৎই বদলে গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সূচি।
আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শেষ তিন ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৫, ৭ ও ৯ নভেম্বর। আবহাওয়ার কারণেই মূলত সূচিতে এই পরিবর্তন। শেষ তিন ওয়ানডের ভেন্যু রাজশাহী।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে। পরশু বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সময় পরশু সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
যুবাদের প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির ১১৯ বলে ১১ চারে ১০১ রানের ইনিংসও দারুণ অবদান রাখে। অক্টোবরে সিনিয়রদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এর বদলা ওয়ানডেতে নিয়েছে আফগানিস্তান। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে। সিরিজের মাঝপথে হঠাৎই বদলে গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সূচি।
আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শেষ তিন ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৫, ৭ ও ৯ নভেম্বর। আবহাওয়ার কারণেই মূলত সূচিতে এই পরিবর্তন। শেষ তিন ওয়ানডের ভেন্যু রাজশাহী।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে। পরশু বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সময় পরশু সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
যুবাদের প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির ১১৯ বলে ১১ চারে ১০১ রানের ইনিংসও দারুণ অবদান রাখে। অক্টোবরে সিনিয়রদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এর বদলা ওয়ানডেতে নিয়েছে আফগানিস্তান। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা।
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে। সিরিজের মাঝপথে হঠাৎই বদলে গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সূচি।
আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শেষ তিন ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৫, ৭ ও ৯ নভেম্বর। আবহাওয়ার কারণেই মূলত সূচিতে এই পরিবর্তন। শেষ তিন ওয়ানডের ভেন্যু রাজশাহী।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে। পরশু বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সময় পরশু সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
যুবাদের প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির ১১৯ বলে ১১ চারে ১০১ রানের ইনিংসও দারুণ অবদান রাখে। অক্টোবরে সিনিয়রদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এর বদলা ওয়ানডেতে নিয়েছে আফগানিস্তান। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত।৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।
বাংলা মার্টের পাশাপাশি বাদ পড়েছে মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও এসকিউ স্পোর্টস। প্রাথমিক বাছাই থেকে কেন এই তিন প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে, সেই ব্যাখ্যায় বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালটেন্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে ৩ প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দরপত্র আহ্বানে অনেক নথিপত্র চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই তিন কোম্পানির (বাংলা মার্ট, এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ড ট্রি) নথিপত্র ছিল না বলে তারা বাদ পড়েছে।’
দেশ ট্রাভেলসও বিসিবির প্রাথমিক বাছাই থেকে বাদ পড়েছে। সূত্রে জানা গেছে, বাংলা মার্টের পাশাপাশি দেশ ট্রাভেলস ও এসকিউ স্পোর্টস বিসিবিতে সাক্ষাৎকার দিতে আসেনি। এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও দেশ ট্রাভেলস চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে চেয়েছিল। টিকে রইল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে পরশু চূড়ান্ত বাছাই করা হবে বলে জানা গেছে। পাঁচ থেকে ছয় দল নিয়ে হতে পারে বিপিএল। আগামীকাল বোর্ড সভায় এই ব্যাপারে আলোচনা হবে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের আগের দিন বিপিএলের ড্রাফট হবে বলে সূত্রে জানা গেছে। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সূত্রে জানা গেছে, ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর শুরু হতে পারে নতুন আসরের বিপিএল। এখন পর্যন্ত ১১ বারের মধ্যে সর্বোচ্চ চারবার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা। সবশেষ দুই আসরে (২০২৪ ও ২০২৫) টানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। তবে এবার বরিশাল থাকছে না বিপিএলে।
বিসিবির প্রাথমিক বাছাইয়ের পর টিকে রইল যে প্রতিষ্ঠানগুলো
প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাঞ্চাইজি
চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড ঢাকা ক্যাপিটালস
ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসেস লিমিটেড চট্টগ্রাম
ফার্স্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ কুমিল্লা ফাইটার্স
টগি স্পোর্টস লিমিটেড রংপুর রাইডার্স
আকাশবাড়ী হলিডেজ এন্ড রিসোর্ট বরিশাল
নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজ রাজশাহী
জে এম স্পোর্টস এন্ড এন্টারটেইমেন্ট সিলেট
দেশ ট্রাভেলস রাজশাহী
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।
বাংলা মার্টের পাশাপাশি বাদ পড়েছে মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও এসকিউ স্পোর্টস। প্রাথমিক বাছাই থেকে কেন এই তিন প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে, সেই ব্যাখ্যায় বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালটেন্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে ৩ প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দরপত্র আহ্বানে অনেক নথিপত্র চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই তিন কোম্পানির (বাংলা মার্ট, এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ড ট্রি) নথিপত্র ছিল না বলে তারা বাদ পড়েছে।’
দেশ ট্রাভেলসও বিসিবির প্রাথমিক বাছাই থেকে বাদ পড়েছে। সূত্রে জানা গেছে, বাংলা মার্টের পাশাপাশি দেশ ট্রাভেলস ও এসকিউ স্পোর্টস বিসিবিতে সাক্ষাৎকার দিতে আসেনি। এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও দেশ ট্রাভেলস চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে চেয়েছিল। টিকে রইল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে পরশু চূড়ান্ত বাছাই করা হবে বলে জানা গেছে। পাঁচ থেকে ছয় দল নিয়ে হতে পারে বিপিএল। আগামীকাল বোর্ড সভায় এই ব্যাপারে আলোচনা হবে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের আগের দিন বিপিএলের ড্রাফট হবে বলে সূত্রে জানা গেছে। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সূত্রে জানা গেছে, ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর শুরু হতে পারে নতুন আসরের বিপিএল। এখন পর্যন্ত ১১ বারের মধ্যে সর্বোচ্চ চারবার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা। সবশেষ দুই আসরে (২০২৪ ও ২০২৫) টানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। তবে এবার বরিশাল থাকছে না বিপিএলে।
বিসিবির প্রাথমিক বাছাইয়ের পর টিকে রইল যে প্রতিষ্ঠানগুলো
প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাঞ্চাইজি
চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড ঢাকা ক্যাপিটালস
ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসেস লিমিটেড চট্টগ্রাম
ফার্স্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ কুমিল্লা ফাইটার্স
টগি স্পোর্টস লিমিটেড রংপুর রাইডার্স
আকাশবাড়ী হলিডেজ এন্ড রিসোর্ট বরিশাল
নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজ রাজশাহী
জে এম স্পোর্টস এন্ড এন্টারটেইমেন্ট সিলেট
দেশ ট্রাভেলস রাজশাহী
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে।৩৮ মিনিট আগে
টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।
১২৯ মিটারের আলোচিত ছক্কাটা আজ হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে ডেভিড মেরেছেন ইনিংসের সপ্তম ওভারে। সেই ওভারের পঞ্চম বলটা অক্ষর ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সামনের পায়ে এগিয়ে এসে সোজা বোলারের মাথার ওপর দিয়ে সজোরে যে ছক্কা মেরেছেন, সেটা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যায়, ছক্কা মারার সময় ডেভিড ঘণ্টাপ্রতি ১৫৩ কিলোমিটার বেগে শট খেলেছেন। সেই ছক্কায় ১২৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স স্পোর্টসের মতে, আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ডেভিডের ছক্কা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দূরত্বের হিসাবে সর্বোচ্চ। ফক্স ক্রিকেটের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তারা এটা হিসাব করেছেন। এমন ছক্কা দেখে রীতিমতো অবাক ধারাভাষ্যকার মার্ক হাওয়ার্ড। ফক্স ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘এটা তো ধারাভাষ্য কক্ষের দিকে আসছে। সোজা মেরেছেন তিনি (ডেভিড)। ডারওয়েন্ট নদীর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে।’ অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদীই হচ্ছে ডারওয়েন্ট।
ডেভিডের ছক্কার কোনো রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ, অনেক ম্যাচে মাঠেই ছক্কার দূরত্ব মাপার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এর আগে মেলবোর্নে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১২৪ মিটার ছক্কা মেরেছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। তবে সেটা মাঠের বাইরে যায়নি। আজ ডেভিড আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কার সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন। যার মধ্যে ৭৪ ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। সিঙ্গাপুরের জার্সিতে মেরেছেন ২৬ ছক্কা।
১২৯ মিটার ছক্কা মারা ডেভিড আজ ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর বিশাল ছক্কার দিনে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। সেই রান তাড়া করে ভারত ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে তাদের বাঁহাতি পেসার আর্শদীপ সিং পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর।
টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।
১২৯ মিটারের আলোচিত ছক্কাটা আজ হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে ডেভিড মেরেছেন ইনিংসের সপ্তম ওভারে। সেই ওভারের পঞ্চম বলটা অক্ষর ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সামনের পায়ে এগিয়ে এসে সোজা বোলারের মাথার ওপর দিয়ে সজোরে যে ছক্কা মেরেছেন, সেটা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যায়, ছক্কা মারার সময় ডেভিড ঘণ্টাপ্রতি ১৫৩ কিলোমিটার বেগে শট খেলেছেন। সেই ছক্কায় ১২৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স স্পোর্টসের মতে, আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ডেভিডের ছক্কা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দূরত্বের হিসাবে সর্বোচ্চ। ফক্স ক্রিকেটের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তারা এটা হিসাব করেছেন। এমন ছক্কা দেখে রীতিমতো অবাক ধারাভাষ্যকার মার্ক হাওয়ার্ড। ফক্স ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘এটা তো ধারাভাষ্য কক্ষের দিকে আসছে। সোজা মেরেছেন তিনি (ডেভিড)। ডারওয়েন্ট নদীর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে।’ অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদীই হচ্ছে ডারওয়েন্ট।
ডেভিডের ছক্কার কোনো রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ, অনেক ম্যাচে মাঠেই ছক্কার দূরত্ব মাপার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এর আগে মেলবোর্নে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১২৪ মিটার ছক্কা মেরেছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। তবে সেটা মাঠের বাইরে যায়নি। আজ ডেভিড আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কার সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন। যার মধ্যে ৭৪ ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। সিঙ্গাপুরের জার্সিতে মেরেছেন ২৬ ছক্কা।
১২৯ মিটার ছক্কা মারা ডেভিড আজ ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর বিশাল ছক্কার দিনে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। সেই রান তাড়া করে ভারত ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে তাদের বাঁহাতি পেসার আর্শদীপ সিং পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর।
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে।৩৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।
কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম দিন শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান করেছিল ময়মনসিংহ। আইচ মোল্লা ২৩ ও আব্দুল মজিদ ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করেন। আগের দিনের চেয়ে আর মাত্র ২ রান করে ফেরেন আইচ। তবে সেঞ্চুরি তুলে নেন মজিদ। ১১৯ রানে অপরাজিত থাকেন এই টপঅর্ডার। আগের দিনই সেঞ্চুরির দেখা পান মাহফিজুল ইসলাম রবিন (১২৭ রান) ও নাঈম শেখ (১১১ রান)। এছাড়া শুভাগত ৬৫ ও আবু হায়দার রনির ব্যাট থেকে আসে ৬০ রান। জবাব দিতে নেমে ১৮ রান করতেই ২ উইকেট হারিয়েছে রংপুর।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বরিশালের বিপক্ষে চট্টগ্রামের প্রথম ইনিংস থেমেছে ৩৫৮ রানে। প্রথম দিন ১২২ রান করে আউট হন সাদিকুর রহমান। আজ সেঞ্চুরির খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছেন মুমিনুল হক সৌরভ। ব্যক্তিগত ৯২ রানে রুয়েল মিয়ার বলে বোল্ড হন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। জবাবে ১১৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে আজ ব্যাট করতে নামেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। শেষ ব্যাটার হিসেবে যখন সাজঘরে ফিরছিলেন তখন তাঁর নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১২২ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেন সুমন খান। প্রথম ইনিংস স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩১০ রানে অলআউট হয়েছে ঢাকা। ব্যাটিংয়ে নেমে বিনা উইকেটে ৩৩ রান তোলেছে সিলেট।
শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন খুলনার করা ১২১ রানের জবাবে ৮৭ রান করতেই ৩ উইকেট হারায় রাজশাহী। শাকির হোসেন শুভ্রর সেঞ্চুরি ছোঁয়া ইনিংসে ভর দিয়ে ২৬৮ রান করেছে পদ্মাপাড়ের দলটি। ৮৯ রান আসে শুভ্রর ব্যাট থেকে। প্রীতম কুমারের অবদান ৪৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান করেছে খুলনা। এখনো ৭৯ রানে পিছিয়ে আছে তারা।
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।
কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম দিন শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান করেছিল ময়মনসিংহ। আইচ মোল্লা ২৩ ও আব্দুল মজিদ ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করেন। আগের দিনের চেয়ে আর মাত্র ২ রান করে ফেরেন আইচ। তবে সেঞ্চুরি তুলে নেন মজিদ। ১১৯ রানে অপরাজিত থাকেন এই টপঅর্ডার। আগের দিনই সেঞ্চুরির দেখা পান মাহফিজুল ইসলাম রবিন (১২৭ রান) ও নাঈম শেখ (১১১ রান)। এছাড়া শুভাগত ৬৫ ও আবু হায়দার রনির ব্যাট থেকে আসে ৬০ রান। জবাব দিতে নেমে ১৮ রান করতেই ২ উইকেট হারিয়েছে রংপুর।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বরিশালের বিপক্ষে চট্টগ্রামের প্রথম ইনিংস থেমেছে ৩৫৮ রানে। প্রথম দিন ১২২ রান করে আউট হন সাদিকুর রহমান। আজ সেঞ্চুরির খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছেন মুমিনুল হক সৌরভ। ব্যক্তিগত ৯২ রানে রুয়েল মিয়ার বলে বোল্ড হন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। জবাবে ১১৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে আজ ব্যাট করতে নামেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। শেষ ব্যাটার হিসেবে যখন সাজঘরে ফিরছিলেন তখন তাঁর নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১২২ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেন সুমন খান। প্রথম ইনিংস স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩১০ রানে অলআউট হয়েছে ঢাকা। ব্যাটিংয়ে নেমে বিনা উইকেটে ৩৩ রান তোলেছে সিলেট।
শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন খুলনার করা ১২১ রানের জবাবে ৮৭ রান করতেই ৩ উইকেট হারায় রাজশাহী। শাকির হোসেন শুভ্রর সেঞ্চুরি ছোঁয়া ইনিংসে ভর দিয়ে ২৬৮ রান করেছে পদ্মাপাড়ের দলটি। ৮৯ রান আসে শুভ্রর ব্যাট থেকে। প্রীতম কুমারের অবদান ৪৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান করেছে খুলনা। এখনো ৭৯ রানে পিছিয়ে আছে তারা।
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে।৩৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। অবশেষে আজ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টিতে জয় পেল ভারত।
ক্যানবেরায় ২৯ অক্টোবর ভারত আগে ব্যাটিং পেয়ে ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করলেও ম্যাচটি চলে গিয়েছিল বৃষ্টির পেটে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় দুই দলের সামনেই সিরিজ ড্র করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। পরশু মেলবোর্নে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অজিরা জেতে ৪ উইকেটে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকা জয় আজ অজিদের বিপক্ষে হোবার্টে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে পেল ভারত। ৫ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ সমতায় করল সূর্যকুমারের দল।
১৮৭ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে আজ পাওয়ার প্লেতেই দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা (২৫) ও শুবমান গিলের (১৫) উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। দুটি উইকেটই নিয়েছেন নাথান এলিস। পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) ২ উইকেটে ৬৪ রানে শেষ করে সফরকারীরা। অতি আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে দলীয় ৭৬ রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। অষ্টম ওভারের তৃতীয় বলে সূর্যকুমারকে ফেরান মার্কাস স্টয়নিস। ১১ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ভারতীয় অধিনায়ক করেছেন ২৪ রান।
৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৬ রানে পরিণত হওয়া ভারত সাময়িক চাপে পড়ে। এই অবস্থা থেকে তারা উদ্ধার হয়েছে দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার তিলক ভার্মা ও অক্ষর প্যাটেলের সাবলীল ব্যাটিংয়ে। প্যাটেল ১২ বলে ১৭ রান করেছেন। তিলক ১১১.৫৩ স্ট্রাইকরেটে ২৯ রান করলেও ভারতের জয়ে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ষষ্ঠ উইকেটে ২৫ বলে ৪৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও জিতেশ শর্মা। তাঁদের পিটুনিতে দিশেহারা হয়ে যায় অজিরা। যার মধ্যে ১২ ও ১৫ রানে দুইবার জীবন পেয়েছেন জিতেশ। যেখানে ১৮তম ওভারের প্রথম বলে জিতেশ যে দ্বিতীয়বার জীবন পেয়েছেন, তখন ক্যাচটা অবশ্যই ধরা উচিত ছিল মিচেল ওয়েনের।
দুইবার জীবন পাওয়া জিতেশই ভারতকে ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে শন অ্যাবটকে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে চার মেরে তুলির শেষ আঁচড় দিয়েছেন জিতেশ। ১৩ বলে ৩ চারে ২২ রান করে অপরাজিত থাকেন জিতেশ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন ওয়াশিংটন। ২৩ বলের ইনিংসে ৩ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এলিস ৪ ওভারে ৩৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন হ্যাভিয়ের বার্টলেট ও মার্কাস স্টয়নিস।
টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার। আগে ব্যাটিং পেয়ে অজিরা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন মার্কাস স্টয়নিস। ভারতের আর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বরুণ চক্রবর্তী ও শিবম দুবে ২ ও ১ উইকেটে নিয়েছেন।
টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। অবশেষে আজ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টিতে জয় পেল ভারত।
ক্যানবেরায় ২৯ অক্টোবর ভারত আগে ব্যাটিং পেয়ে ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করলেও ম্যাচটি চলে গিয়েছিল বৃষ্টির পেটে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় দুই দলের সামনেই সিরিজ ড্র করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। পরশু মেলবোর্নে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অজিরা জেতে ৪ উইকেটে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকা জয় আজ অজিদের বিপক্ষে হোবার্টে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে পেল ভারত। ৫ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ সমতায় করল সূর্যকুমারের দল।
১৮৭ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে আজ পাওয়ার প্লেতেই দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা (২৫) ও শুবমান গিলের (১৫) উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। দুটি উইকেটই নিয়েছেন নাথান এলিস। পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) ২ উইকেটে ৬৪ রানে শেষ করে সফরকারীরা। অতি আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে দলীয় ৭৬ রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। অষ্টম ওভারের তৃতীয় বলে সূর্যকুমারকে ফেরান মার্কাস স্টয়নিস। ১১ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ভারতীয় অধিনায়ক করেছেন ২৪ রান।
৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৬ রানে পরিণত হওয়া ভারত সাময়িক চাপে পড়ে। এই অবস্থা থেকে তারা উদ্ধার হয়েছে দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার তিলক ভার্মা ও অক্ষর প্যাটেলের সাবলীল ব্যাটিংয়ে। প্যাটেল ১২ বলে ১৭ রান করেছেন। তিলক ১১১.৫৩ স্ট্রাইকরেটে ২৯ রান করলেও ভারতের জয়ে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ষষ্ঠ উইকেটে ২৫ বলে ৪৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও জিতেশ শর্মা। তাঁদের পিটুনিতে দিশেহারা হয়ে যায় অজিরা। যার মধ্যে ১২ ও ১৫ রানে দুইবার জীবন পেয়েছেন জিতেশ। যেখানে ১৮তম ওভারের প্রথম বলে জিতেশ যে দ্বিতীয়বার জীবন পেয়েছেন, তখন ক্যাচটা অবশ্যই ধরা উচিত ছিল মিচেল ওয়েনের।
দুইবার জীবন পাওয়া জিতেশই ভারতকে ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে শন অ্যাবটকে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে চার মেরে তুলির শেষ আঁচড় দিয়েছেন জিতেশ। ১৩ বলে ৩ চারে ২২ রান করে অপরাজিত থাকেন জিতেশ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন ওয়াশিংটন। ২৩ বলের ইনিংসে ৩ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এলিস ৪ ওভারে ৩৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন হ্যাভিয়ের বার্টলেট ও মার্কাস স্টয়নিস।
টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার। আগে ব্যাটিং পেয়ে অজিরা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন মার্কাস স্টয়নিস। ভারতের আর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বরুণ চক্রবর্তী ও শিবম দুবে ২ ও ১ উইকেটে নিয়েছেন।
এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে।৩৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।৪ ঘণ্টা আগে