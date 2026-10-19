‘তিন সংস্করণে খেলা উচিত নয় বুমরার’

‘তিন সংস্করণে খেলা উচিত নয় বুমরার’
২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে যশপ্রীত বুমরাকে তিন সংস্করণে না খেলার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের সাবেক প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর মতে, টেস্ট ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিয়ে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বেছে বেছে খেলা উচিত এই পেসারের।
বুমরাকে নিয়ে শাস্ত্রীর এই পরামর্শের মূল কারণ ওয়ার্কলোড নিয়ন্ত্রণে রাখা। ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন এই পেসার। তাই বিশ্বকাপের আগে তাঁকে সতেজ রাখার ওপর জোর দিয়েছেন শাস্ত্রী।
টাইমস অব ইন্ডিয়াকে শাস্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বকাপের আগে আমার মনে হয় না, বুমরার তিন সংস্করণেই খেলা উচিত। তাঁর মূল মনোযোগ থাকা উচিত টেস্ট ক্রিকেটে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে খেলতে পারেন বেছে বেছে, অনিয়মিতভাবে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্টের জন্য আমি বরং তাঁকে সতেজ রাখতে চাই। ওই সিরিজে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।’
২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে তিন সংস্করণেই ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বোলার হয়ে উঠেছেন বুমরা। তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের আটকে রাখতে হিমশিম খেয়েছে ভারতের বোলাররা।
নিউজিল্যান্ড সফরের সাদা বলের দুই সিরিজে অবশ্য খেলবেন না বুমরা। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ৪ থেকে ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও থাকছেন না তিনি। আগামী ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনে শুরু হতে যাওয়া দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে দলে ফিরবেন এই পেসার। সেই সিরিজে ভারতের পেস আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তাঁর।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ভারতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার আশা বাঁচিয়ে রাখতে দুই ম্যাচেই জিততে হবে শুভমান গিলের দলকে। তবে ফাইনালে ওঠার পথ সহজ নয়। বাকি সাত ম্যাচের অন্তত ছয়টিতে জয়ের পাশাপাশি অন্য দলগুলোর ম্যাচের ফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতকে।
শাস্ত্রীর মতে, ফাইনালে উঠতে ভারতকে বাকি ম্যাচগুলোর প্রায় ৯০ শতাংশ জিততে হবে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের দুটিতেই জয়ের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ টেস্টের অন্তত চারটিতে জিততে হবে দলকে।
শাস্ত্রী বলেন, ‘ভারতের জন্য ফাইনালে ওঠার পথটা বেশ কঠিন। বাকি ম্যাচগুলোর প্রায় ৯০ শতাংশ জিততে হবে তাদের। এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টেই জয় এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ টেস্টের অন্তত চারটিতে জেতা প্রয়োজন। কাজটা অসম্ভব নয়, তবে অন্য ম্যাচগুলোর ফলাফলের ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করছে।’