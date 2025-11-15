Ajker Patrika
ক্রিকেট

সাঞ্জামুলের সেঞ্চুরি, বল হাতে রবিউলের দারুণ দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
১১২ রানের ইনিংস খেলেন সাঞ্জামুল। ছবি: বিসিবি
১১২ রানের ইনিংস খেলেন সাঞ্জামুল। ছবি: বিসিবি

সাঞ্জামুলের আসল কাজটা বোলিংয়ে। পাশাপাশি দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে অবদান রাখেন। এবার পার্টটাইম ভূমিকাতেই বেশি নজর কাড়লেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের চতুর্থ রাউন্ডের প্রথম দিনের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান বনে গেছেন সাঞ্জামুল। তাঁর শতকের দিনে বল হাতে পুরো আলোটাই নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন রবিউল হক।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে প্রথম দিন শেষে ঢাকার বিপক্ষে ৯ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকদের সংগ্রহ ২৭৫ রান। ১১২ রান করেন সাঞ্জামুল। শেষ বিকেলে সালাহউদ্দিনের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি। ১৩ চারে সাজানো তাঁর ১৮১ বলের ইনিংস। ৪৭ রান এনে দেন সাব্বির রহমান। ৩২ রান করেন তাওহীদ হৃদয়। ৭১ রানে ৪ উইকেট নেন আশরাফুল ইসলাম সিয়াম। শাকিলের শিকার ৩ উইকেট।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রবিউলের তোলিং তোপে পড়ে ১৯৬ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। দলটির হয়ে একা লড়াই চালিয়ে ৮০ রানের ইনিংস খেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগালেও নবিন ইসলামের শিকার হয়ে ফেরেন তিনি। শামসুল ইসলাম অনিক করেন ২৩ রান। ২৫ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন রবিউল।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ২৭১ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। ফিফটি করেছেন আইচ মোল্লা ও শুভাগত হোম চৌধুরী। ৬৫ ও ৫৪ রান করেন তাঁরা। সমান ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন আজিজুল হাকিম তামিম ও আরিফ আহমেদ। নাঈম হাসান ৩ ও ইরফান হোসেন নেন ২ উইকেট।

খেলাক্রিকেটজাতীয় ক্রিকেট লিগ
ফুটবল

‘একাদশে বিদেশি বনাম দেশি ভাবলে বাংলাদেশ জিততে পারবে না’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শমিত শোমদের আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলে তৈরি হয়েছে নতুন আশা। ফাইল ছবি
শমিত শোমদের আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলে তৈরি হয়েছে নতুন আশা। ফাইল ছবি

হামজা চৌধুরী-শমিত শোমরা আসার পর দেশের ফুটবল স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নতুন করে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পাচ্ছে না। প্রতিনিয়ত জয় ছিনিয়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তের ভুলে। সেই ভুলটা করছেন স্থানীয় ফুটবলাররাই।

পরশু নেপালের বিপক্ষে জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। জোড়া গোল করেছেন হামজা চৌধুরী। কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয় ২-২ গোলের ড্র নিয়ে। শেষ মুহূর্তে রক্ষণের ভুলে হজম করতে হয় গোল। তাই প্রশ্ন উঠছে কেন প্রবাসীদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না স্থানীয় ফুটবলাররা। শমিত শোম অবশ্য বিষয়টা সেভাবে আলাদা করছেন না।

আজ অনুশীলনের আগে শমিত বলেন, ‘আমরা কোনদিন চিন্তা করিনি যে বিদেশের খেলোয়াড় বনাম দেশি খেলোয়ার। এভাবে (দেখলে) তো বাংলাদেশ জিততে পারবে না। আমাদের সবার একত্রে থাকতে হবে। ওভাবে আমি চিন্তা করি না, আসলে আর সেটা করা যায় না।’

শমিত আরও বলেন, ‘আসলে আমরা যে শেষ তিন-চার-পাঁচ ম্যাচে খেলছি, বেশিরভাগ ম্যাচেই আমরা লিডিং পজিশনে ছিলাম। ওই অভিজ্ঞতাটা তাদের এখনো হয়নি যে, শেষ সময়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটু মাইন্ড গেম খেলতে হবে। সময় নষ্ট করা এখনো শিখিনি। ধীরে ধীরে ভাই আরও শিখব আর জিততে পারব।’

বাংলাদেশের হয়ে চারটি ম্যাচ খেলে ফেললেও এখনো জয়ের দেখা পাননি শমিত শোম। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে সেই দুঃখ ঘোচাতে চান কানাডা প্রবাসী এই মিডফিল্ডার। তিনি বলেন, ‘আমি তো আসছি, আমার খুব ভালো লাগে আসতে, আমার সতীর্থদের সঙ্গে খেলতে। বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে। আশা করি যে মঙ্গলবার ওই উইনিং সেলিব্রেশনটা পুরো থাকবে।’

খেলাফুটবলহামজা চৌধুরী
ক্রিকেট

ইডেনে এক দিনে ১৬ উইকেটের পতন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ২৭
দ্বিতীয় ইনিসেও অলআউট হওয়ার পথে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো
দ্বিতীয় ইনিসেও অলআউট হওয়ার পথে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিন ১১ উইকেট পড়েছে। দ্বিতীয় দিন ব্যাটারদের অসহায়ত্ব ছিল আরও বেশি। এদিন দুই দল মিলে হারাল ১৬ উইকেট। ২৭ উইকেট পড়ে যাওয়ায় তৃতীয় দিনেই ম্যাচের ফল আসবে–সেটা এখন বলাই যায়। নাটকীয় কিছু না হলে ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট জিততে যাচ্ছে ভারত।

প্রথম দিন বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। ৫ উইকেট নেন এই পেসার। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে ১৫৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ভারতও সুবিধা করতে পারেনি। ১৮৯ রানে শেষ হয়েছে স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংস। এরপরও জয়ের পাল্লা ভারী শুবমান গিলের দলের জন্য।

৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এক বাভুমা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো ব্যাটার ভারতের বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। ২৯ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গী করবিন বশ করেছেন ১ রান। মার্কো জানসেনের ব্যাট থেকে আসে ১৩ রান। সমান ১১ রান করেন রায়ান রিকেলটন ও উইয়ান মুল্ডার। অতিথিদের পতন হওয়া ৭ উইকেটের মধ্যেই চারটাই নেন রবীন্দ্র জাদেজা। ১৩ ওভারে তাঁর খরচ ২৯ রান। কুলদীপ যাদব নেন ২ উইকেট।

প্রথম ইনিংসে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন লোকেশ রাহুল। ওয়াশিংটন সুন্দরের অবদান ২৯ রান। সমান ২৭ রান আসে ঋষভ পন্ত ও জাদেজার ব্যাট থেকে। ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন সাইমন হারমার। জানসেনের শিকার তিনটি।

খেলাভারতক্রিকেট
ক্রিকেট

শেবাগকে পেছনে ফেলে ছক্কার রেকর্ড গড়লেন পন্ত

ক্রীড়া ডেস্ক    
কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুটি ছক্কা মেরেছেন পন্ত। ছবি: ক্রিকইনফো
কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুটি ছক্কা মেরেছেন পন্ত। ছবি: ক্রিকইনফো

মারকুটে ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত ঋষভ পন্ত। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্য আলাদা পরিচিতি আছে তাঁর। এমনকি টেস্টেও প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর ঝড় তুলতে পছন্দ করেন তিনি। সুযোগ পেলেই বলকে সীমানা ছাড়া করতে ভুলেন না। ছক্কা মারার এই নেশায় এবার একটি রেকর্ড গড়ে ফেললেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৪ বলে ২৭ রান করে আউট হন পন্ত। দুটি করে চার এবং ছক্কায় সাজানো তাঁর এই ইনিংস। বীরেন্দর শেবাগকে পেছনে ফেলে টেস্টে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কার মালিক এখন পন্ত। ৪৭ টেস্টের ৮৩ ইনিংস শেষে পন্তের ছক্কার সংখ্যা ৯২ টি।

নামের পাশে ৯০ ছক্কা নিয়ে আজ কলকাতা টেস্টে ব্যাট করতে নামেন পন্ত। তাঁর ওপরে ছিলেন কেবল শেবাগ। সাবেক ওপেনার মেরেছেন ৯১টি ছয়। এজন্য ১০৪ টেস্টের ১৮০ ব্যাট করেছেন তিনি। আজ ব্যাট করতে নেমে দুটি ছক্কা মেরে শেবাগকে ছাড়িয়ে যান পন্ত।

সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার তালিকায় ছয়ে আছেন পন্ত। সবার ওপরে আছেন বেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়কের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১৩৬টি ছয়। ১০৭টি ছক্কা মেরে দুই নম্বরে আছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক এবং ব্যাটার ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। তিন নম্বর জায়গাটি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের দখলে। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ১০০টি ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ব্যাটার।

এই সংস্করণে ছক্কার সেঞ্চুরি করেছেন এই তিনজনই। পন্তের জন্য সেই তালিকার একজন হওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। যেভাবে ব্যাট চালান তাতে ছক্কার সেঞ্চুরি করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা না তাঁর।

খেলাক্রিকেটঋষভ পন্ত
ক্রিকেট

হাবিবুরের ইতিহাস, ৩৫ বলে সেঞ্চুরি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৪
৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত
৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

ইতিহাস গড়লেন হাবিবুর রহমান সোহান। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ৩৫ বলে গড়লেন সেঞ্চুরি, যা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম। তাঁর এই রেকর্ড সেঞ্চুরির সুবাদে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ ৮ উইকেটে হারিয়েছে হংকংকে।

আজ দোহায় টসে হেরে আগে ব্যাট করে বাবর হায়াতের ৬৩ রানের সুবাদে ৮ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে হংকং। লক্ষ্যতাড়ায় ৮ উইকেট ৫৪ বল হাতে রেখে জিতে যায় বাংলাদেশ ‘এ’।

ওপেনিংয়ে এসে হাবিবুর ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকেন হাবিবুর। ৮টি চার ও ১০টি ছয়ে সাজানো ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ২৮৫.৭১! এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করেছেন অধিনায়ক আকবর আলী। ১৩ বলে ৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ১৩টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট-৩১৫.৩৮!

জিশান আলমকে নিয়ে ওপেনিংয়ে ১১১ রানের জুটি গড়েন হাবিবুর। ব্যক্তিগত ২০ রানের জিশান আউট হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন হাবিবুর। শেষ উইকেট জুটিতে অধিনায়কের সঙ্গে ৪৯ রানের অবিছিন্ন জুটি গড়ে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন হাবিবুর। উইকেটে দুজনের জুটি গড়ার আগে জওয়াদ আবরার বিদায় নেন ব্যক্তিগত ২ রানে।

৩৫ বলে সেঞ্চুরি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম সেঞ্চুরি। আগের দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ছিল ৪২ বলের। করেছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। হাবিবুরের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে পাওয়ার প্লেতেই ১০৭ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ।

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
