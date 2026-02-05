Ajker Patrika
ক্রিকেট

সাড়ে ৬ কোটি রুপিতে পিএসএলে দল পেলেন মোস্তাফিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সাড়ে ৬ কোটি রুপিতে পিএসএলে দল পেলেন মোস্তাফিজ
পিএসএলে মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েছে লাহোর কালান্দার্স। ছবি: ফেসবুক

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ২০২৬ আসরের আগে বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে সরাসরি চুক্তিতে দলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে লাহোর কালান্দার্স। আজ ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এই চুক্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশের কাটার মাস্টারকে পেতে ৬ কোটি ৪৪ লাখ পাকিস্তানি রুপি খরচ করতে হয়েছে। যা টাকার অঙ্কে ২ কোটি ৮১ লাখ। পিএসএলের দল কালান্দার্স মোস্তাফিজের জন্য নতুন কিছু নয়। ২০১৬ ও ২০১৮ মৌসুমেও কালান্দার্সের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

মোস্তাফিজের সঙ্গে চুক্তিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ‘কৌশলগত’ এবং ‘আবেগঘন’ সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে। লাহোর কালান্দার্সের মালিক সামিন রানা বলেন, ‘একবার কালান্দার মানেই সব সময় কালান্দার। মোস্তাফিজুর শুধু একজন খেলোয়াড় নন, তিনি আমাদের পরিবারেরই অংশ। আবার তাঁকে ড্রেসিংরুমে ফিরিয়ে আনতে পেরে আমরা দারুণ উচ্ছ্বসিত। ১১তম পিএসএলে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ ২৬ মার্চ শুরু হচ্ছে আট দলের পিএসএল।

মোস্তাফিজের প্রত্যাবর্তনে কালান্দার্সের বোলিং আক্রমণ আরও শক্তিশালী হলো। এর আগে দলটি অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি, ব্যাটার আবদুল্লাহ শফিক, অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা ও তরুণ মোহাম্মদ নাইমকে ধরে রেখেছে। ২০২৫ পিএসএলে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে সাকিব আল হাসান, রিশাদ হোসেন ও মেহেদী হাসান মিরাজ খেলেছিলেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব: জিতলেও ফল ঝুলবে বিএনপির ২ প্রার্থীর

পাইপলাইন প্রতিস্থাপন: ২১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

বিদেশ থেকে জামায়াত আমিরের এক্স ‘হ্যাক’ হয় বলে প্রাথমিক ধারণা ডিবির

ছেলের প্যারোল মেলেনি, বৃদ্ধের লাশ গেল কারাগারে

অসন্তুষ্ট নারীদের জন্য ‘সেক্স মন্ত্রণালয়’ করতে চায় আর্মেনিয়ার রাজনৈতিক দল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

সম্পর্কিত

সাড়ে ৬ কোটি রুপিতে পিএসএলে দল পেলেন মোস্তাফিজ

সাড়ে ৬ কোটি রুপিতে পিএসএলে দল পেলেন মোস্তাফিজ

একসময়ের সহকর্মী আর্তেতা আট বছর পর গার্দিওলার ‘শত্রু’

একসময়ের সহকর্মী আর্তেতা আট বছর পর গার্দিওলার ‘শত্রু’

শান্ত-মিরাজদের সান্ত্বনার মোড়কে সিরিয়াস ক্রিকেট দেখবেন কোথায়

শান্ত-মিরাজদের সান্ত্বনার মোড়কে সিরিয়াস ক্রিকেট দেখবেন কোথায়

বিসিবির টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলে মোস্তাফিজরা পাবেন ৭ লাখ করে

বিসিবির টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলে মোস্তাফিজরা পাবেন ৭ লাখ করে