Ajker Patrika
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ক্রিকেট

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৬, ১০: ০৮
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
ম্যাচের আগে অনুশীলনে বার্সেলোনা। ছবি: সংগৃহীত

মাঠে গড়িয়েছে ২৮তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) পঞ্চম রাউন্ডের চতুর্থ দিনের খেলা। সবগুলো ম্যাচ দেখাচ্ছে বিসিবি ইউটিউবে। এ ছাড়া ইউরোপিয়ান ফুটবলে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে খেলতে নামবে বার্সেলোনা। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

এনসিএল

সিলেট-চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহ-খুলনা

ঢাকা-বরিশাল

রংপুর-রাজশাহী

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গ্যালাতাসারাই-স্টুর্টগার্ট

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

শাখতার দো.-স্পোর্টিং সিপি

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

বার্সেলোনা-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ২ টা, সরাসরি

সনি টেন ১

ম্যান. ইউনাইটেড-রোমা

রাত ২ টা, সরাসরি

সনি টেন ৩

আতলেতিকো-বায়ার্ন

রাত ২টা, সরাসরি

ভিয়ারিয়াল-পিএসজি

রাত ২টা, সরাসরি

সনি লিভ

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
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