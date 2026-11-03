টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
মাঠে গড়িয়েছে ২৮তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) পঞ্চম রাউন্ডের চতুর্থ দিনের খেলা। সবগুলো ম্যাচ দেখাচ্ছে বিসিবি ইউটিউবে। এ ছাড়া ইউরোপিয়ান ফুটবলে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে খেলতে নামবে বার্সেলোনা। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
এনসিএল
সিলেট-চট্টগ্রাম
ময়মনসিংহ-খুলনা
ঢাকা-বরিশাল
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গ্যালাতাসারাই-স্টুর্টগার্ট
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
শাখতার দো.-স্পোর্টিং সিপি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
বার্সেলোনা-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২ টা, সরাসরি
সনি টেন ১
ম্যান. ইউনাইটেড-রোমা
রাত ২ টা, সরাসরি
সনি টেন ৩
আতলেতিকো-বায়ার্ন
রাত ২টা, সরাসরি
ভিয়ারিয়াল-পিএসজি
রাত ২টা, সরাসরি
সনি লিভ