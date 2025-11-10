৮ বছর পর খেলতে নেমে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটারের ৯ উইকেট

ক্রীড়া ডেস্ক
৭ বছরের বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে জিম্বাবুয়ে দলে ডাক পান গ্রায়েম ক্রেমার। তবে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার লম্বা সময় পর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমে বল হাতে নজরকাটা পারফরম্যান্স উপহার দিলেন ক্রেমার।
এর আগে সবশেষ ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট খেলেছিলেন ক্রেমার। ৮ বছরের বিরতি কাটিয়ে লোগান কাপে রাইনোর হয়ে সাউদার্ন রকসের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন এই লেগস্পিনার। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা বেশ ভালোভাবেই রাঙালেন ৩৯ বছর বয়সী ক্রেমার। দুর্দান্ত বোলিয়য়ে তুলে নিয়েছেন ৯ উইকেট।
কিউ কিউ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে বৃষ্টির কারণে কোনো দল জিততে পারেনি। তবে অসাধারণ বোলিংয়ে ম্যাচের পুরো আলোটাই কেড়ে নিলেন ক্রেমার। ম্যাথু ক্যাম্পবেলকে আউট করে এর শুরুটা করেন তিনি। মাঝে কেবল রয় কাইয়ার উইকেট নেন মাইকেল চিনুয়া। বাকি সব উইকেট পকেটে পুরেন ক্রেমার। ৯ উইকেট নেওয়ার পথে ৪৬.২ ওভারে ১৪৪ রান খরচ করেন এই স্পিনার।
জিম্বাবুয়ের চতুর্থ বোলার হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৯ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন ক্রেমার। ৯ উইকেট নেওয়া দেশটির বাকি তিনজন হলেন মাইক প্রক্টর, জন রেনি ও স্টিভেন পিয়াল।
ক্রেমারের ঘূর্ণি বোলিংয়ে অলআউট হওয়ার আগে ৩৪৭ রান তোলে রকস। সর্বোচ্চ ১০০ রানের ইনিংস খেলেন তাফাজাওয়া সিগা। পানাশে তারুভিঙ্গার অবদান ৯৩ রান।
২০০৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন ক্রেমার। দেশের হয়ে ১৯ টেস্ট, ৯৬ ওয়ানডের পাশাপাশি ২৯টি টি–টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ২০১৮ সালের মার্চের পর আর দেশের জার্সিতে নামা হয়নি ক্রেমারের।
৭ বছরের বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে জিম্বাবুয়ে দলে ডাক পান গ্রায়েম ক্রেমার। তবে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার লম্বা সময় পর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমে বল হাতে নজরকাটা পারফরম্যান্স উপহার দিলেন ক্রেমার।
এর আগে সবশেষ ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট খেলেছিলেন ক্রেমার। ৮ বছরের বিরতি কাটিয়ে লোগান কাপে রাইনোর হয়ে সাউদার্ন রকসের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন এই লেগস্পিনার। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা বেশ ভালোভাবেই রাঙালেন ৩৯ বছর বয়সী ক্রেমার। দুর্দান্ত বোলিয়য়ে তুলে নিয়েছেন ৯ উইকেট।
কিউ কিউ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে বৃষ্টির কারণে কোনো দল জিততে পারেনি। তবে অসাধারণ বোলিংয়ে ম্যাচের পুরো আলোটাই কেড়ে নিলেন ক্রেমার। ম্যাথু ক্যাম্পবেলকে আউট করে এর শুরুটা করেন তিনি। মাঝে কেবল রয় কাইয়ার উইকেট নেন মাইকেল চিনুয়া। বাকি সব উইকেট পকেটে পুরেন ক্রেমার। ৯ উইকেট নেওয়ার পথে ৪৬.২ ওভারে ১৪৪ রান খরচ করেন এই স্পিনার।
জিম্বাবুয়ের চতুর্থ বোলার হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৯ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন ক্রেমার। ৯ উইকেট নেওয়া দেশটির বাকি তিনজন হলেন মাইক প্রক্টর, জন রেনি ও স্টিভেন পিয়াল।
ক্রেমারের ঘূর্ণি বোলিংয়ে অলআউট হওয়ার আগে ৩৪৭ রান তোলে রকস। সর্বোচ্চ ১০০ রানের ইনিংস খেলেন তাফাজাওয়া সিগা। পানাশে তারুভিঙ্গার অবদান ৯৩ রান।
২০০৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন ক্রেমার। দেশের হয়ে ১৯ টেস্ট, ৯৬ ওয়ানডের পাশাপাশি ২৯টি টি–টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ২০১৮ সালের মার্চের পর আর দেশের জার্সিতে নামা হয়নি ক্রেমারের।
ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে বেশ বিতর্কিত হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে গত কিছু। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর দাবি, সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে কাজ করে বেশ উপভোগ করেছেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বে ভিয়েতনাম, চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে পট থেকে প্রথমেই তোলা হয় বাংলাদেশের নাম। যথারীতি ‘এ’ গ্রুপেই রাখা হয় আফঈদা-সাগরিকাদের।১ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর লা লিগায় সেলতা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথমবার শুরুর একাদশে নামেন রবার্ট লেভানডভস্কি। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে। হ্যাটট্রিক করেছেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।
অতিরিক্ত জ্যামের হামজা কারণে বাফুফে থেকে দেওয়া নির্ধারিত ফ্লাইট ধরতে পারেননি। তাই নিজ খরচে ঢাকায় আসতে হচ্ছে তাঁকে। বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পা রাখবেন তিনি।
আজ অবশ্য অনুশীলন নেই জাতীয় দলের হামজা তাই এসেই চলে যাবেন হোটেলে। কাল রাত ১২টার দিকে আসার কথা রয়েছে কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম। আজ ভোরে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে আতলেতিকো ওতাওয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে তাঁর দল কাভালরি এফসি।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে খেলবেন হামজা। তবে শমিতের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।
অতিরিক্ত জ্যামের হামজা কারণে বাফুফে থেকে দেওয়া নির্ধারিত ফ্লাইট ধরতে পারেননি। তাই নিজ খরচে ঢাকায় আসতে হচ্ছে তাঁকে। বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পা রাখবেন তিনি।
আজ অবশ্য অনুশীলন নেই জাতীয় দলের হামজা তাই এসেই চলে যাবেন হোটেলে। কাল রাত ১২টার দিকে আসার কথা রয়েছে কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম। আজ ভোরে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে আতলেতিকো ওতাওয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে তাঁর দল কাভালরি এফসি।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে খেলবেন হামজা। তবে শমিতের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
৭ বছরের বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে জিম্বাবুয়ে দলে ডাক পান গ্রায়েম ক্রেমার। তবে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার লম্বা সময় পর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমে বল হাতে নজরকাটা পারফরম্যান্স উপহার দিলেন ক্রেমার।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে বেশ বিতর্কিত হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে গত কিছু। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর দাবি, সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে কাজ করে বেশ উপভোগ করেছেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বে ভিয়েতনাম, চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে পট থেকে প্রথমেই তোলা হয় বাংলাদেশের নাম। যথারীতি ‘এ’ গ্রুপেই রাখা হয় আফঈদা-সাগরিকাদের।১ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর লা লিগায় সেলতা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথমবার শুরুর একাদশে নামেন রবার্ট লেভানডভস্কি। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে। হ্যাটট্রিক করেছেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে বেশ বিতর্কিত হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে গত কিছু। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর দাবি, সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে কাজ করে বেশ উপভোগ করেছেন তাঁরা।
সালাহ উদ্দীনের মূল কাজটা ছিল ব্যাটারদের নিয়ে। প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি তিনি। উল্টো এই কোচের অধীনে এশিয়া কাপসহ সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু সিরিজে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটাররা। সমাধান খুঁজে নিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে মোহাম্মদ আশরাফুলকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এর পরপরই বাংলাদেশ দল ছাড়ার ঘোষণা দেন সালাহ উদ্দীন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল প্রথম টেস্টে খেলতে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে এসে সালাহ উদ্দীনের প্রশংসা করেছেন শান্ত। তিনি বলেন, ‘সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে যতদিন কাজ করেছি উপভোগ করেছি। স্যার প্রত্যেক ক্রিকেটারকে সমানভাবে দেখার চেষ্টা করেন, সবাইকে প্রাধান্য দেন, যার যার ঘাটতি অনুযায়ী কাজ করেন।’
সালাহ উদ্দীন সম্পর্কে অনেক ভুল কথা চাউর হয়েছে বলে মনে করেন শান্ত, ‘এই জায়গায় একটা গ্যাপ থেকে যায়। বাইরে থেকে অনেক কিছু মনে হয় আমরা যা শুনছি, সব কিছুর সত্যতা নেই। তাঁর সঙ্গে কাজ করে আমরা সব ক্রিকেটার খুশি ছিলাম, সাম্প্রতিক যত সিরিজে আমি ছিলাম। উপভোগ করেছি। এবং উনি যতটুকু কাজ করেছেন খুবই ভালো কাজ করেছেন।’
সালাহ উদ্দীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে চান না বাংলাদেশ দলপতি, ‘তো উনার (সালাহ উদ্দীন) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বোর্ডের সাথে কতটা আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে আমার ধারণা নেই। এটা সালাউদ্দিন স্যার বলতে পারবেন। আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে। আমি আশা করি বোর্ড ও তার মধ্যে ভালো আলোচনা হবে।’
বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে বেশ বিতর্কিত হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে গত কিছু। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর দাবি, সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে কাজ করে বেশ উপভোগ করেছেন তাঁরা।
সালাহ উদ্দীনের মূল কাজটা ছিল ব্যাটারদের নিয়ে। প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি তিনি। উল্টো এই কোচের অধীনে এশিয়া কাপসহ সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু সিরিজে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটাররা। সমাধান খুঁজে নিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে মোহাম্মদ আশরাফুলকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এর পরপরই বাংলাদেশ দল ছাড়ার ঘোষণা দেন সালাহ উদ্দীন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল প্রথম টেস্টে খেলতে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে এসে সালাহ উদ্দীনের প্রশংসা করেছেন শান্ত। তিনি বলেন, ‘সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে যতদিন কাজ করেছি উপভোগ করেছি। স্যার প্রত্যেক ক্রিকেটারকে সমানভাবে দেখার চেষ্টা করেন, সবাইকে প্রাধান্য দেন, যার যার ঘাটতি অনুযায়ী কাজ করেন।’
সালাহ উদ্দীন সম্পর্কে অনেক ভুল কথা চাউর হয়েছে বলে মনে করেন শান্ত, ‘এই জায়গায় একটা গ্যাপ থেকে যায়। বাইরে থেকে অনেক কিছু মনে হয় আমরা যা শুনছি, সব কিছুর সত্যতা নেই। তাঁর সঙ্গে কাজ করে আমরা সব ক্রিকেটার খুশি ছিলাম, সাম্প্রতিক যত সিরিজে আমি ছিলাম। উপভোগ করেছি। এবং উনি যতটুকু কাজ করেছেন খুবই ভালো কাজ করেছেন।’
সালাহ উদ্দীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে চান না বাংলাদেশ দলপতি, ‘তো উনার (সালাহ উদ্দীন) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বোর্ডের সাথে কতটা আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে আমার ধারণা নেই। এটা সালাউদ্দিন স্যার বলতে পারবেন। আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে। আমি আশা করি বোর্ড ও তার মধ্যে ভালো আলোচনা হবে।’
৭ বছরের বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে জিম্বাবুয়ে দলে ডাক পান গ্রায়েম ক্রেমার। তবে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার লম্বা সময় পর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমে বল হাতে নজরকাটা পারফরম্যান্স উপহার দিলেন ক্রেমার।১ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।৩ মিনিট আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বে ভিয়েতনাম, চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে পট থেকে প্রথমেই তোলা হয় বাংলাদেশের নাম। যথারীতি ‘এ’ গ্রুপেই রাখা হয় আফঈদা-সাগরিকাদের।১ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর লা লিগায় সেলতা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথমবার শুরুর একাদশে নামেন রবার্ট লেভানডভস্কি। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে। হ্যাটট্রিক করেছেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বে ভিয়েতনাম, চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে পট থেকে প্রথমেই তোলা হয় বাংলাদেশের নাম। যথারীতি ‘এ’ গ্রুপেই রাখা হয় আফঈদা-সাগরিকাদের।
প্রথমবার এই আসর খেলতে যাওয়ায় অনুমিত ছিল কঠিন প্রতিপক্ষ জুটবে। হয়েছেও তাই। র্যাঙ্কিংয়ে ১০৪ এ থাকা বাংলাদেশ প্রথমে পেয়েছে ৬৭ ধাপ এগিয়ে থাকা ভিয়েতনামকে (৩৭)। গ্রুপের তৃতীয় দল হিসেবে পরে অন্তর্ভুক্ত হয় চীন (১৬)। যারা ২০০৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছে। কিছুদিন আগে থাইল্যান্ডে গিয়ে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল। অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপে স্বাগতিকেরা (৫৩) জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের গ্রুপেই।
আগামী বছরের এপ্রিলে থাইল্যান্ডে হবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল জায়গা করে নেবে কোয়ার্টার ফাইনালে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে তৃতীয় হওয়া সেরা দুটি দল। এরপর সেমিফাইনালে ওঠা চার দল সরাসরি টিকিট কাটবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপে।
এর আগে গত আগস্টে বাছাইপর্বে গ্রুপ ‘এইচ’-এ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া, স্বাগতিক লাওস ও পূর্ব তিমুর। ৩ ম্যাচের দুই জয় ও এক পরাজয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে মূলপর্বের টিকিট কাটে বাংলাদেশ। নিয়ম অনুযায়ী, বাছাইপর্বে আট গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের পাশাপাশি সেরা তিন রানার্সআপ দলও মূলপর্বে খেলার সুযোগ পায়।
অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের গ্রুপিং
গ্রুপ এ: বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনাম।
গ্রুপ বি: উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডান।
গ্রুপ সি: জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চায়নিজ তাইপে ও ভারত।
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বে ভিয়েতনাম, চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে পট থেকে প্রথমেই তোলা হয় বাংলাদেশের নাম। যথারীতি ‘এ’ গ্রুপেই রাখা হয় আফঈদা-সাগরিকাদের।
প্রথমবার এই আসর খেলতে যাওয়ায় অনুমিত ছিল কঠিন প্রতিপক্ষ জুটবে। হয়েছেও তাই। র্যাঙ্কিংয়ে ১০৪ এ থাকা বাংলাদেশ প্রথমে পেয়েছে ৬৭ ধাপ এগিয়ে থাকা ভিয়েতনামকে (৩৭)। গ্রুপের তৃতীয় দল হিসেবে পরে অন্তর্ভুক্ত হয় চীন (১৬)। যারা ২০০৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছে। কিছুদিন আগে থাইল্যান্ডে গিয়ে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল। অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপে স্বাগতিকেরা (৫৩) জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের গ্রুপেই।
আগামী বছরের এপ্রিলে থাইল্যান্ডে হবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল জায়গা করে নেবে কোয়ার্টার ফাইনালে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে তৃতীয় হওয়া সেরা দুটি দল। এরপর সেমিফাইনালে ওঠা চার দল সরাসরি টিকিট কাটবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপে।
এর আগে গত আগস্টে বাছাইপর্বে গ্রুপ ‘এইচ’-এ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া, স্বাগতিক লাওস ও পূর্ব তিমুর। ৩ ম্যাচের দুই জয় ও এক পরাজয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে মূলপর্বের টিকিট কাটে বাংলাদেশ। নিয়ম অনুযায়ী, বাছাইপর্বে আট গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের পাশাপাশি সেরা তিন রানার্সআপ দলও মূলপর্বে খেলার সুযোগ পায়।
অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের গ্রুপিং
গ্রুপ এ: বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনাম।
গ্রুপ বি: উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডান।
গ্রুপ সি: জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চায়নিজ তাইপে ও ভারত।
৭ বছরের বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে জিম্বাবুয়ে দলে ডাক পান গ্রায়েম ক্রেমার। তবে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার লম্বা সময় পর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমে বল হাতে নজরকাটা পারফরম্যান্স উপহার দিলেন ক্রেমার।১ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে বেশ বিতর্কিত হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে গত কিছু। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর দাবি, সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে কাজ করে বেশ উপভোগ করেছেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
চোটের কারণে এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর লা লিগায় সেলতা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথমবার শুরুর একাদশে নামেন রবার্ট লেভানডভস্কি। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে। হ্যাটট্রিক করেছেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চোটের কারণে এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর লা লিগায় সেলতা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথমবার শুরুর একাদশে নামেন রবার্ট লেভানডভস্কি। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে। হ্যাটট্রিক করেছেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। তাতেই দুই কিংবদন্তি ফুটবল ফেরেঙ্ক পুসকাস ও আলফ্রেডো ডি স্টেফানোর পাশে বসেছেন ৩৭ বছর বয়সী লেভা।
লা লিগায় এটা লেভার তৃতীয় হ্যাটট্রিক। ডি স্টেফানো ও পুসকাসের পর তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে ৩৫ পেরোনোর পর স্পেনের শীর্ষ লিগে তিনটি হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়লেন বার্সেলোনার এই ফরোয়ার্ড। বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে ২০২২-২৩ মৌসুমে কাতালান ক্লাবে যোগ দেন লেভা। দ্বিতীয় মৌসুমে বার্সার হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিকের দেখা পান–প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্সিয়া। গত মৌসুমে আলাভেসের বিপক্ষে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন তিনি। এবার সেলতার জালে তিনবার বল পাঠিয়ে পুসকাস ও ডি স্টেফানোর রেকর্ডে ভাগ বসালেন লেভা।
তাঁর হ্যাটট্রিকের দিনে সেলতাকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে বার্সা। বালাইদোস স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধেই দুইবার জালের দেখা পান লেভা। বিরতির পরও আরও এক গোল করেন। সফরকারী দলের হয়ে বাকি গোলটি করেন লামিনে ইয়ামাল। নিজেদের মাঠে দুই দফা সমতায় ফিরে লড়াইয়ের আভাস দিলেও আর বার্সার সঙ্গে পেরে উঠেনি সেলতা।
বার্সার জয়ের দিনে স্কোরশিটে নাম উঠেনি মার্কাশ রাশফোর্ডের। এরপরও দলের পূর্ণ পয়েন্ট পাওয়ায় অবদান আছে এই ইংলিশ ফরোয়ার্ডের। জোড়া অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে দারুণ একটা দিনই পার হলো বার্সার ফরোয়ার্ডদের জন্য।
এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান তিনে নামিয়ে এনেছে বার্সা। একি দিন রায়ো ভায়োকানোর সঙ্গে হোঁচট খেয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। তাদের সংগ্রহ ৩১ পয়েন্ট। বার্সার নামের পাশে আছে ২৮ পয়েন্ট। উভয় দলই খেলেছে সমান ১২ ম্যাচ।
চোটের কারণে এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর লা লিগায় সেলতা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রথমবার শুরুর একাদশে নামেন রবার্ট লেভানডভস্কি। ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে। হ্যাটট্রিক করেছেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। তাতেই দুই কিংবদন্তি ফুটবল ফেরেঙ্ক পুসকাস ও আলফ্রেডো ডি স্টেফানোর পাশে বসেছেন ৩৭ বছর বয়সী লেভা।
লা লিগায় এটা লেভার তৃতীয় হ্যাটট্রিক। ডি স্টেফানো ও পুসকাসের পর তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে ৩৫ পেরোনোর পর স্পেনের শীর্ষ লিগে তিনটি হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়লেন বার্সেলোনার এই ফরোয়ার্ড। বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে ২০২২-২৩ মৌসুমে কাতালান ক্লাবে যোগ দেন লেভা। দ্বিতীয় মৌসুমে বার্সার হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিকের দেখা পান–প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্সিয়া। গত মৌসুমে আলাভেসের বিপক্ষে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন তিনি। এবার সেলতার জালে তিনবার বল পাঠিয়ে পুসকাস ও ডি স্টেফানোর রেকর্ডে ভাগ বসালেন লেভা।
তাঁর হ্যাটট্রিকের দিনে সেলতাকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে বার্সা। বালাইদোস স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধেই দুইবার জালের দেখা পান লেভা। বিরতির পরও আরও এক গোল করেন। সফরকারী দলের হয়ে বাকি গোলটি করেন লামিনে ইয়ামাল। নিজেদের মাঠে দুই দফা সমতায় ফিরে লড়াইয়ের আভাস দিলেও আর বার্সার সঙ্গে পেরে উঠেনি সেলতা।
বার্সার জয়ের দিনে স্কোরশিটে নাম উঠেনি মার্কাশ রাশফোর্ডের। এরপরও দলের পূর্ণ পয়েন্ট পাওয়ায় অবদান আছে এই ইংলিশ ফরোয়ার্ডের। জোড়া অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে দারুণ একটা দিনই পার হলো বার্সার ফরোয়ার্ডদের জন্য।
এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান তিনে নামিয়ে এনেছে বার্সা। একি দিন রায়ো ভায়োকানোর সঙ্গে হোঁচট খেয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। তাদের সংগ্রহ ৩১ পয়েন্ট। বার্সার নামের পাশে আছে ২৮ পয়েন্ট। উভয় দলই খেলেছে সমান ১২ ম্যাচ।
৭ বছরের বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে জিম্বাবুয়ে দলে ডাক পান গ্রায়েম ক্রেমার। তবে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার লম্বা সময় পর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলতে নেমে বল হাতে নজরকাটা পারফরম্যান্স উপহার দিলেন ক্রেমার।১ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে বেশ বিতর্কিত হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে গত কিছু। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর দাবি, সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে কাজ করে বেশ উপভোগ করেছেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্বে ভিয়েতনাম, চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে পট থেকে প্রথমেই তোলা হয় বাংলাদেশের নাম। যথারীতি ‘এ’ গ্রুপেই রাখা হয় আফঈদা-সাগরিকাদের।১ ঘণ্টা আগে