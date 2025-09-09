Ajker Patrika
> খেলা

আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু এশিয়া কাপ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৫ এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামছে আফগানিস্তান-হংকং। ছবি: সংগৃহীত
২০২৫ এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামছে আফগানিস্তান-হংকং। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫ এশিয়া কাপ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ। এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখা যাবে টি-স্পোর্টসে। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

আফগানিস্তান-হংকং

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস, সনি টেন ১ ও ৫

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই

আজারবাইজান-ইউক্রেন

রাত ১০টা

সরাসরি

হাঙ্গেরি-পর্তুগাল

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
