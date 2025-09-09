আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু এশিয়া কাপ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ এশিয়া কাপ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ। এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখা যাবে টি-স্পোর্টসে। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-হংকং
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস, সনি টেন ১ ও ৫
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই
আজারবাইজান-ইউক্রেন
রাত ১০টা
সরাসরি
হাঙ্গেরি-পর্তুগাল
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের স্মৃতি অম্লমধুর হলেও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আশা জাগানিয়া। টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে বাংলাদেশ মরুর বুকে খেলতে গেছে এশিয়া কাপ। পেস বোলিং কোচ শন টেইটের মতে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কাকে হারানোই এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে উজ্জীবিত করবে।৩ মিনিট আগে
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হচ্ছে এশিয়া কাপ। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কারণে এবার এশিয়া কাপ হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-হংকং।৩৭ মিনিট আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া এবারের এশিয়া কাপ ভারতের জন্য অনেক দিক থেকেই বিশেষ। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার মতো তারকাদের পাচ্ছে না তারা। কারণ, তাঁরা গত বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
থুতু ছিটিয়ে কী বিপদেই না পড়েছেন লুইস সুয়ারেজ! কদিন আগে লিগস কাপে ৬ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন উরুগুয়ে ফরোয়ার্ড। তখনই বলা হয়েছিল, মেজর লিগ সকারেও (এমএলএস) তিনি পেতে পারেন শাস্তি। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো।২ ঘণ্টা আগে