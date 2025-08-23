Ajker Patrika
> খেলা

সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ ‘এ’ আজ খেলবে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির বিপক্ষে। ছবি: এনটি ক্রিকেট
বাংলাদেশ ‘এ’ আজ খেলবে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির বিপক্ষে। ছবি: এনটি ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সেমিফাইনালের আশা কার্যত শেষ। পাঁচ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ হারে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ৪। ১১ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। আজ টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ তথা নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন সোহানরা। ডারউইনে আজ বাংলাদেশ ‘এ’ খেলতে নামবে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়াটায় শুরু হবে এই ম্যাচ। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও বুন্দেসলিগার ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ ‘এ’-অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি

বেলা ১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানসিটি-টটেনহাম

বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ব্রেন্টফোর্ড-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ৮টা

সরাসরি

আর্সেনাল-লিডস ইউনাইটেড

রাত ১০ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-উলভারহ্যাম্পটন

রাত ৮ টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বুন্দেসলিগা

সেন্ট পাওলি-ডর্টমুন্ড

রাত ১০ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

সম্পর্কিত

রোহিত-কোহলির বিদায়ী সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন করায় খেপল ভারত

রোহিত-কোহলির বিদায়ী সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন করায় খেপল ভারত

সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ টিভিতে দেখালে খবর আছে’

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ টিভিতে দেখালে খবর আছে’

নভেম্বরে ভারতে আসছে আর্জেন্টিনা, খেলা হবে কোথায়

নভেম্বরে ভারতে আসছে আর্জেন্টিনা, খেলা হবে কোথায়