পাকিস্তান কি আজ হোঁচট খাবে আমিরাতের কাছে, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আরব আমিরাতের বিপক্ষে আজ বাঁচা-মরার ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু আরব আমিরাত-পাকিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। আজ যে দল জিতবে, সেই দল কাটবে সুপার ফোরের টিকিট। এদিকে রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামবে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। তাদের প্রতিপক্ষ আতালান্তা। চ্যাম্পিয়নস লিগে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

আরব আমিরাত-পাকিস্তান

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

দ্বিতীয় নারী ওয়ানডে

ভারত-অস্ট্রেলিয়া বেলা ২টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

অলিম্পিয়াকোস-পাফোস

রাত ১০ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

লিভারপুল-আতলেতিকো

রাত ১টা

সরাসরি সনি টেন ২

বায়ার্ন-চেলসি

রাত ১টা

সরাসরি সনি টেন ১

আয়াক্স-ইন্টার

রাত ১টা

সরাসরি সনি টেন ৫

পিএসজি-আতালান্তা

রাত ১টা

সরাসরি সনি লিভ

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটআজকের খেলার খবরটিভিতে আজকের খেলা
