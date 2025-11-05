Ajker Patrika
> রাজনীতি

স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে আমজনতার তারেককে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ০৫
আমজনতা দলের সদস্যসচিব তারেক রহমানকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আমজনতার দল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধন না পাওয়ায় কমিশনের সামনে আমরণ অনশনে বসা দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে।

ইসির সামনে সরেজমিনে দেখা গেছে, আজ বুধবার রাত ৮টার দিকে তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হয়। এ সময় তাঁর সঙ্গে দলটির নেতা-কর্মীদের অবস্থান করতে দেখা গেছে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে আগারগাঁওয়ে ইসির প্রধান ফটকের সামনে বসে আমরণ অনশনের ডাক দেন তিনি।

বিষয়:

অনশননিবন্ধননির্বাচন কমিশনরাজনীতিবিদ
