লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করেই নির্বাচনে যাব: জামায়াতের নায়েবে আমির

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনা জেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলনে বক্তব্য দেন মুজিবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেত্রকোনা জেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলনে বক্তব্য দেন মুজিবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করেই আমরা নির্বাচনে যাব। কোনো ভোট ডাকাতের হাতে দেশকে ছেড়ে দেব না। ভোটকেন্দ্র ও ভোট বাক্স পাহারা দিতে হবে। জামায়াত এ দেশের মানুষকে কল্যাণরাষ্ট্র উপহার দেবে।’

আজ বৃহস্পতিবার নেত্রকোনায় জেলা জামায়াতের ষাণ্মাসিক রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুজিবুর রহমান এসব কথা বলেন। শহরের মোক্তারপাড়ায় পাবলিক হল মিলনায়তনে এ সম্মেলন হয়। এতে পুরো জেলা থেকে ছয় শতাধিক পুরুষ ও নারী অংশ নেন।

জামায়াত নেতা বলেন, অতীতের সব সরকারই ইসলামের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে। এখন মানুষ জামায়াতে ইসলামীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নায়েবে আমির বলেন, ‘এ দেশের সব মানুষের ভোটের মূল্যায়ন করার জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব)। আমরা চাই যে এক পার্সেন্ট ভোট পাবে, তারও ভোটের মূল্যায়ন হোক। কেউ ২৫ পার্সেন্ট ভোট পেল, অন্যরা ২৪ বা ২৩ পার্সেন্ট পেলেও তারা সরকারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। ৭৫ পার্সেন্ট ভোটারের ভোট নষ্ট হয়।’

দেশ স্বাধীনতার ৫৩ বছর পার করলেও জাতির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মন্তব্য করেন মুজিবুর রহমান।

জেলা জামায়াতের আমির ছাদেক আহমাদ হারিছের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় এ রুকন সম্মেলন হয়। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি ছামিউল হক ফারুকী, ময়মনসিংহ মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক আল হেলাল তালুকদার, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মো. দেলোয়ার হোসেন সাইফুল, সহকারী সেক্রেটারি মাছুম মোস্তফা, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য আবুল হাসিম, জেলা শ্রমিক বিভাগের সভাপতি কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

ময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচননেত্রকোনা সদরনেত্রকোনাজামায়াতে ইসলামী
আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করেই নির্বাচনে যাব: জামায়াতের নায়েবে আমির

নির্বাচন নিয়ে জনমনে সংশয় লক্ষ‍ করা যাচ্ছে: এবি পার্টি

জুলাই সনদ চূড়ান্তের আগে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল: এনসিপি

নির্বাচনের পরিবেশ নজরদারিতে দলগুলো নিয়ে কমিটি করা দরকার, রোডম্যাপের প্রতিক্রিয়ায় সাকি

