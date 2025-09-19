Ajker Patrika
অন্তর্বর্তী সরকারের দিন যত পার হয়েছে, দুর্নীতি আরও জেঁকে বসেছে: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ২৫
নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি
নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারের দিন যত পার হয়েছে, দুর্নীতি তত জেঁকে বসেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘দুর্নীতি বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে দুর্নীতি দূর হবে। কিন্তু সরকারের দিন যত পার হয়েছে, দুর্নীতি আরও জেঁকে বসেছে।’

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় দলের সমন্বয় সভা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে দিনব্যাপী এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শেষে সাংবাদিকদের নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘দুর্নীতি বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে দুর্নীতি দূর হবে। কিন্তু সরকারের দিন যত পার হয়েছে, দুর্নীতি আরও জেঁকে বসেছে। ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় নাগরিক পার্টি যাতে সামাজিক প্রতিরোধ, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে প্রত্যেকটা এলাকায়, প্রত্যেকটা ইউনিয়ন ও উপজেলায়। যেই দুর্নীতি নতুন করে শুরু হয়েছে, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা যেন মানুষকে সচেতন করে এবং ঐক্যবদ্ধ করে। দুর্নীতি এবং মাফিয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলমান থাকবে।’

দলের কর্মসূচি সম্পর্কে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নতুন বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার জন্য, নতুন সংবিধানের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি আগামী দিনে যে কর্মসূচি দেবে, আমরা জুলাই পদযাত্রায় যেমন জেলাভিত্তিক কর্মসূচি নিয়েছিলাম, এবার আমরা উপজেলাভিত্তিক কর্মসূচি নেব। জাতীয় নাগরিক পার্টির ২৪ দফা রয়েছে, তা নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে আমরা আবারও যাব। অক্টোবরের মধ্যে আমাদের সাংগঠনিক কমিটি হবে। অক্টোবরের মধ্যে আমরা প্রতিটি উপজেলায় পৌঁছাব।’

রাজনৈতিক জোট ও একীভূত হওয়ার বিষয়ে এনসিপি আহ্বায়ক বলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই এগোবে, কোনো রাজনৈতিক দল যদি মনে করে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে তারা একমত, তাহলে তারা আমাদের সঙ্গে আসতে পারে।’

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে যুগপৎ আন্দোলনে না যাওয়া প্রসঙ্গে নাহিদ বলেন, ‘জামায়াতের সঙ্গে যেই যুগপৎ আন্দোলন হচ্ছে, সেটাতে আমরা নাই। কারণ, নিম্নকক্ষে আমরা পিআর চাই না। নিম্নকক্ষে পিআরের বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান নিয়েছি। আমরা শুধু উচ্চকক্ষে পিআর এবং জবাবদিহির জন্য একটি কার্যকর উচ্চকক্ষ চাচ্ছি। সেটাকে নিশ্চিত করে যাতে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে এই মুহূর্তেই আমরা কোনো বড় দলের সঙ্গে জোটভিত্তিক চিন্তাভাবনা করছি না। বরং জাতীয় নাগরিক পার্টি তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এগোবে এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবে।’

নাহিদ ইসলাম জানান, সমন্বয় সভায় জাতীয় নির্বাচন ও গণপরিষদ নির্বাচনের জন্য দলের সবাইকে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমরা জাতীয় নির্বাচন এবং গণপরিষদ নির্বাচনের জন্য সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি নিতে বলেছি। দ্বিতীয়ত, আমরা আওয়ামী লীগের কার্যক্রম, ফ্যাসিবাদী দোসর এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেছি। আমাদের সাংগঠনিক বিস্তার যাতে আগামী এক মাসের মধ্যে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত চলে যায়, সে জন্য আমরা দিকনির্দেশনা দিয়েছি।’

এ সময় নাহিদ ইসলামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতা আখতার হোসেন, সামান্তা শারমীন, সারজিস আলম প্রমুখ।

দিনব্যাপী সমন্বয় সভায় ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানা কমিটির সমন্বয়কারীরা।

