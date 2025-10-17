Ajker Patrika
> রাজনীতি

আজ রাতে বাসায় ফিরছেন খালেদা জিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৩৪
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে বাসায় ফিরছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসার উদ্দেশে রওনা করবেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এর আগে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গত বুধবার রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া।

বিষয়:

বিএনপিহাসপাতালরাজনীতিবিদখালেদা জিয়া
