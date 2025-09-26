Ajker Patrika
যাদের নেত্রীর এই অবস্থা, তাদের আরও ছোটোলোকি দেখতে পাবেন—কোন প্রসঙ্গে বললেন সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সারজিস আলম। ফাইল ছবি
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের গায়ে ডিম নিক্ষেপ করা যুবলীগ কর্মী মিজানকে ফোন করে ধন্যবাদ জানান ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এতে চটেছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

আজ শুক্রবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমেরিকায় বিবেকবোধ বেচে দেওয়া যে কুলাঙ্গারটা আখতার হোসেনকে ডিম ছুড়েছে, তার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনা ফোন দিয়ে কথা বলেছেন, ধন্যবাদ জানিয়েছেন! মানুষ কতটা ছোটোলোক হলে এ কাজ করতে পারে? এ রকম নিচু মানসিকতার নমরুদ ১৬ বছর ধরে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকলে ওই দেশের প্রতিটি সিস্টেমে পচন ধরা ছাড়া আর কী হতে পারে?’

এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘যাদের নেত্রীর এই অবস্থা, তাদের কাছে আরও বেশি ছোটোলোকি দেখতে পাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া, আল্লাহ আমাদের, আমাদের দেশকে এমন একজন হিংসুক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ছোটোলোক থেকে মুক্তি দিয়েছেন।’

বিষয়:

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমবাংলাদেশের রাজনীতিশেখ হাসিনাসারজিস আলম
মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

