যাদের নেত্রীর এই অবস্থা, তাদের আরও ছোটোলোকি দেখতে পাবেন—কোন প্রসঙ্গে বললেন সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের গায়ে ডিম নিক্ষেপ করা যুবলীগ কর্মী মিজানকে ফোন করে ধন্যবাদ জানান ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এতে চটেছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
আজ শুক্রবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমেরিকায় বিবেকবোধ বেচে দেওয়া যে কুলাঙ্গারটা আখতার হোসেনকে ডিম ছুড়েছে, তার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনা ফোন দিয়ে কথা বলেছেন, ধন্যবাদ জানিয়েছেন! মানুষ কতটা ছোটোলোক হলে এ কাজ করতে পারে? এ রকম নিচু মানসিকতার নমরুদ ১৬ বছর ধরে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকলে ওই দেশের প্রতিটি সিস্টেমে পচন ধরা ছাড়া আর কী হতে পারে?’
এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘যাদের নেত্রীর এই অবস্থা, তাদের কাছে আরও বেশি ছোটোলোকি দেখতে পাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া, আল্লাহ আমাদের, আমাদের দেশকে এমন একজন হিংসুক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ছোটোলোক থেকে মুক্তি দিয়েছেন।’
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের গায়ে ডিম নিক্ষেপ করা যুবলীগ কর্মী মিজানকে ফোন করে ধন্যবাদ জানান ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এতে চটেছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
আজ শুক্রবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমেরিকায় বিবেকবোধ বেচে দেওয়া যে কুলাঙ্গারটা আখতার হোসেনকে ডিম ছুড়েছে, তার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনা ফোন দিয়ে কথা বলেছেন, ধন্যবাদ জানিয়েছেন! মানুষ কতটা ছোটোলোক হলে এ কাজ করতে পারে? এ রকম নিচু মানসিকতার নমরুদ ১৬ বছর ধরে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকলে ওই দেশের প্রতিটি সিস্টেমে পচন ধরা ছাড়া আর কী হতে পারে?’
এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘যাদের নেত্রীর এই অবস্থা, তাদের কাছে আরও বেশি ছোটোলোকি দেখতে পাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া, আল্লাহ আমাদের, আমাদের দেশকে এমন একজন হিংসুক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ছোটোলোক থেকে মুক্তি দিয়েছেন।’
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি প্রশাসনকে পূজামণ্ডপে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং সহনশীলতা, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।৩৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির প্রার্থী বাছাইপ্রক্রিয়া শেষের দিকে। মাঠপর্যায়ের জরিপ ও সাংগঠনিক রীতি মেনে প্রার্থী বাছাইয়ের এ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে দলটি, যা আগামী অক্টোবরেই চূড়ান্ত রূপ দিতে চান নেতারা। দলের নীতিনির্ধারকেরা জানিয়েছেন, শিগগিরই এ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল দৃশ্যমান হবে...১৬ ঘণ্টা আগে
আবার আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন শুধু দুঃস্বপ্ন নয়, পাগলের প্রলাপ বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াত আয়োজিত বিক্ষোভ..১৭ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল। আজ বৃহস্পতিবার জামায়াত ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের (ঢাকা-৬ আসনের) উদ্যোগে মন্দির ও পূজা..১৮ ঘণ্টা আগে