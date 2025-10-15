Ajker Patrika
> রাজনীতি

শঙ্কায় ছিলাম, এসে দেখি প্রধান উপদেষ্টা ধন্যবাদ জানাতে ডেকেছেন: মঞ্জু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মজিবুর রহমান মঞ্জু। ছবি: আজকের পত্রিকা
মজিবুর রহমান মঞ্জু। ছবি: আজকের পত্রিকা

আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘আমরা কিন্তু একটু শঙ্কিত ছিলাম। কারণ, আমাদের কাছে নানা রকম তথ্য ছিল, আমরা শুনেছি যে, হঠাৎ করে এই জুলাই সনদ স্বাক্ষরের জন্য একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, এর ভিত্তিতে আজকে এই মিটিংটা হয়েছে। পরে আমরা দেখলাম যে, না, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা শুধু আমাদের একটা ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমরা উনাকে আলাদা করে ধন্যবাদ দিয়েছি।’

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা থেকে বের হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘তবে সেখানে আমরা যেটা দেখলাম যে, ম্যাক্সিমাম সবাই আমরা সনদ স্বাক্ষরের ব্যাপারটার ব্যাপারে পজিটিভ কথা বলেছি। কিন্তু এখনো দেখা যাচ্ছে যে, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিশেষ করে গণভোট কখন হবে, না হবে—এটা নিয়ে এখনো কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে।’

মজিবুর রহমান বলেন, ‘আমি এবি পার্টির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছি, আমাদের আলোচনার চ্যাপ্টারটা শেষ। আপনি সবার পক্ষ থেকে একটা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন এবং আপনি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলে আশা করি দেশের মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে। আমরা এখনো আশা করি, শেষ মুহূর্তে সবাই স্বাক্ষর করবে এবং যে সমস্ত নোট অব ডিসেন্ট আছে, আমরা অনুরোধ জানিয়েছি, এই নোট অব ডিসেন্টগুলো যাতে একটু কমিয়ে আনা যায়। সম্ভব হলে প্রত্যাহার করা যায় এবং গণভোটের বিষয়টা নিয়ে যে অস্পষ্টতা আছে, সেটাও যাতে কেটে যায়। আমাদের কারও হয়তো কিছু মত থাকবে, কারও হয়তো কিছু ভিন্নমত হতে পারে, তারপরেও আমরা চাই যে, এই জুলাই জাতীয় সনদটা সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন হোক। আগামী নির্বাচনটা সুন্দরভাবে হোক এবং এই আমাদের যে দোদুল্যমানতা আছে, সেটা কেটে যাক।’

মঞ্জু আরও বলেন, ‘আমরা স্বাক্ষর করব বলেছি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে এইটা হবে।’

বিষয়:

প্রধান উপদেষ্টাএবি পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি, ১৪ বিলিয়ন ডলারের কয়েন জব্দ

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

শঙ্কায় ছিলাম, এসে দেখি প্রধান উপদেষ্টা ধন্যবাদ জানাতে ডেকেছেন: মঞ্জু

শঙ্কায় ছিলাম, এসে দেখি প্রধান উপদেষ্টা ধন্যবাদ জানাতে ডেকেছেন: মঞ্জু

আমরা চাই, আপনার সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় থাকুক— প্রধান উপদেষ্টাকে সালাহউদ্দিন

আমরা চাই, আপনার সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় থাকুক— প্রধান উপদেষ্টাকে সালাহউদ্দিন

গণভোট আর নির্বাচন এক দিনে করার প্রস্তাব উদ্ভট: জামায়াত নেতা তাহের

গণভোট আর নির্বাচন এক দিনে করার প্রস্তাব উদ্ভট: জামায়াত নেতা তাহের

জুলাই সনদের সঙ্গে সাংবিধানিক পরিষদ নিয়ে গণভোটের প্রস্তাব ফের তুলল গণসংহতি

জুলাই সনদের সঙ্গে সাংবিধানিক পরিষদ নিয়ে গণভোটের প্রস্তাব ফের তুলল গণসংহতি