ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর বৈঠক। ছবি: সংগৃহীত
ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর বৈঠক। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান।

রাজনীতিবিদবৈঠকভুটানপ্রধানমন্ত্রীজামায়াতে ইসলামী
