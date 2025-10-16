১০৯ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল এবি পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য শতাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতিগত কার্যক্রম শুরু করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ ফারইস্ট ইনস্যুরেন্স টাওয়ারের অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত ১০৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে দলটি।
সংবাদ সম্মেলনে দলের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘নতুন দল হিসেবে এবারের নির্বাচনে এবি পার্টির নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় শুরু হচ্ছে। আমরা দলীয়ভাবে আজ শতাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছি। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে এখনো জনমনে সন্দেহ-সংশয় কাটছে না। এবি পার্টি মনে করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখনো যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করছে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও একটু মজবুত ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।’
এবি পার্টি আগামী নির্বাচনে কোনো জোটে যাবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে মজিবুর রহমান বলেন, দলগতভাবে সর্বোচ্চসংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবি পার্টি, পাশাপাশি একটি মধ্যপন্থী জোট গঠনের প্রয়াসও চলমান থাকবে।
মঞ্জু বলেন, গণতন্ত্র মঞ্চভুক্ত ছয়টি দল—নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি ও জেএসডি আর তিনটা দল—এবি পার্টি, এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ। এসব দলের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আলোচনার চূড়ান্ত কিছু বলার মতো অবস্থায় এখনো পৌঁছানো যায়নি। তবে বিএনপির সঙ্গে জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।
প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে দলীয় সম্পৃক্ততা, গ্রহণযোগ্যতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান ও জনসম্পৃক্ততা কেমন—এসব বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান মঞ্জু।
দলের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ‘এই সরকার গণ-অভ্যুত্থানের সরকার, কিন্তু কেউ কেউ এটাকে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের সরকার বলে হেয় করার চেষ্টা করে। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ দুটি দেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিলেও রাজনৈতিক ভুলের কারণে ইতিহাসে ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাস্তবতা বুঝতে না পারলে আমাদের কারও কারও পরিণতিও সে রকম হবে।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ওহাব মিনার, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ জাহাঙ্গীর কাসেম, অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক, বি এম নাজমুল হক, লে. কর্নেল (অব.) দিদারুল আলম, লে. কর্নেল (অব.) হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, আবদুল্লাহ আল মামুন রানা, আনোয়ার সাদাত টুটুল প্রমুখ।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য শতাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতিগত কার্যক্রম শুরু করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ ফারইস্ট ইনস্যুরেন্স টাওয়ারের অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত ১০৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে দলটি।
সংবাদ সম্মেলনে দলের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘নতুন দল হিসেবে এবারের নির্বাচনে এবি পার্টির নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় শুরু হচ্ছে। আমরা দলীয়ভাবে আজ শতাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছি। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে এখনো জনমনে সন্দেহ-সংশয় কাটছে না। এবি পার্টি মনে করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখনো যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করছে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও একটু মজবুত ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।’
এবি পার্টি আগামী নির্বাচনে কোনো জোটে যাবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে মজিবুর রহমান বলেন, দলগতভাবে সর্বোচ্চসংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবি পার্টি, পাশাপাশি একটি মধ্যপন্থী জোট গঠনের প্রয়াসও চলমান থাকবে।
মঞ্জু বলেন, গণতন্ত্র মঞ্চভুক্ত ছয়টি দল—নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি ও জেএসডি আর তিনটা দল—এবি পার্টি, এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ। এসব দলের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আলোচনার চূড়ান্ত কিছু বলার মতো অবস্থায় এখনো পৌঁছানো যায়নি। তবে বিএনপির সঙ্গে জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।
প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে দলীয় সম্পৃক্ততা, গ্রহণযোগ্যতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান ও জনসম্পৃক্ততা কেমন—এসব বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান মঞ্জু।
দলের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ‘এই সরকার গণ-অভ্যুত্থানের সরকার, কিন্তু কেউ কেউ এটাকে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের সরকার বলে হেয় করার চেষ্টা করে। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ দুটি দেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিলেও রাজনৈতিক ভুলের কারণে ইতিহাসে ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাস্তবতা বুঝতে না পারলে আমাদের কারও কারও পরিণতিও সে রকম হবে।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ওহাব মিনার, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ জাহাঙ্গীর কাসেম, অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক, বি এম নাজমুল হক, লে. কর্নেল (অব.) দিদারুল আলম, লে. কর্নেল (অব.) হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, আবদুল্লাহ আল মামুন রানা, আনোয়ার সাদাত টুটুল প্রমুখ।
সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে ক্রান্তিকালীন বিধানে ষষ্ঠ তফসিলে থাকা স্বাধীনতার ঘোষণা ‘ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স’ ও সপ্তম তফসিলে থাকা ‘প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স’ বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। যা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি, তা বাদ দিলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই থাকে না। অথচ জুলাই সনদ সংবিধানের তফসিল২ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে জামায়াতের এ নেতা বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তার মধ্যে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতির প্রস্তাবকে অন্তর্ভুক্ত করুন, সেটা গণভোটে দিন। যদি জনগণ গণভোটে এটাকে গ্রহণ করে, সেটা মেনে নিতে হবে। যদি গ্রহণ না করে, তাও মানতে হবে। কিন্তু আপনি জনগণের মতামত২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বাবা হয়েছেন। তিনি পুত্রসন্তানের জনক হয়েছেন বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব রিফাত রশিদ।৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকার কানাডিয়ান হাইকমিশনার অজিত শিং। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে রাজধানী ঢাকার বসুন্ধরায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ ও প্রাতরাশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।৫ ঘণ্টা আগে