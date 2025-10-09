বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য জার্মানির ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করতে রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর প্রগতি সরণিতে জার্মান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি এ কথা জানিয়েছে।
এনসিপির পক্ষ থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও পররাষ্ট্র সেলের প্রধান সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম, যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, তাহসিন রিয়াজ ও সাইফ মোস্তাফিজ এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ্।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রদূত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি, আগামী নির্বাচন এবং নতুন বাংলাদেশ নিয়ে এনসিপির পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। এনসিপি নেতৃবৃন্দ তাঁদের নতুন বাংলাদেশের ২৪ দফা ইশতেহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দুই পক্ষই জার্মানি-বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার ব্যাপারে একমত হয়। এ ছাড়া জার্মানিতে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসার আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করার ব্যাপারে এনসিপি নেতারা অনুরোধ করেন।
বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর প্রগতি সরণিতে জার্মান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি এ কথা জানিয়েছে।
এনসিপির পক্ষ থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও পররাষ্ট্র সেলের প্রধান সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম, যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, তাহসিন রিয়াজ ও সাইফ মোস্তাফিজ এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ্।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রদূত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি, আগামী নির্বাচন এবং নতুন বাংলাদেশ নিয়ে এনসিপির পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। এনসিপি নেতৃবৃন্দ তাঁদের নতুন বাংলাদেশের ২৪ দফা ইশতেহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দুই পক্ষই জার্মানি-বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার ব্যাপারে একমত হয়। এ ছাড়া জার্মানিতে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসার আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করার ব্যাপারে এনসিপি নেতারা অনুরোধ করেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, শুধু জার্মানি নয়, সব দেশই বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। তারা সবাই নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) জার্মানির রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদ নব্বইয়ের স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এক অবিস্মরণীয় নাম। রক্তমাখা ওই আন্দোলন ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্র, মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার। স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে শহীদ জেহাদ পুলিশের২ ঘণ্টা আগে
আজ সমাবেশে আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, ‘গাজায় নিরীহ-অসহায় মানুষদের সাহায্য করতে গিয়ে মানবাধিকারকর্মীদের ওপর যে বর্বরতা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। এর আমরা তীব্র নিন্দা জানাই।’২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর গুলশানে সাবের হোসেন চৌধুরীর নিজ বাসভবনে অতি গোপনীয়তায় বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরাল্ড গুলব্রানসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস লিনাস রাগনার উইকস ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মলার।২ ঘণ্টা আগে