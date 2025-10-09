Ajker Patrika
> রাজনীতি

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য জার্মানির ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করতে রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ এনসিপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ৫৭
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর প্রগতি সরণিতে জার্মান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি এ কথা জানিয়েছে।

এনসিপির পক্ষ থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও পররাষ্ট্র সেলের প্রধান সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম, যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, তাহসিন রিয়াজ ও সাইফ মোস্তাফিজ এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ্।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রদূত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি, আগামী নির্বাচন এবং নতুন বাংলাদেশ নিয়ে এনসিপির পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। এনসিপি নেতৃবৃন্দ তাঁদের নতুন বাংলাদেশের ২৪ দফা ইশতেহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দুই পক্ষই জার্মানি-বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার ব্যাপারে একমত হয়। এ ছাড়া জার্মানিতে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসার আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করার ব্যাপারে এনসিপি নেতারা অনুরোধ করেন।

বিষয়:

জার্মানিদূতাবাসরাষ্ট্রদূতএনসিপি
