মা-বোনেরা সকালে চুলা না জ্বেলে আগে ভোটকেন্দ্রে যাবেন: মঈন খান

মা-বোনেরা সকালে চুলা না জ্বালিয়ে আগে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেন, ‘দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। এই পরিবর্তনের সূচনা হবে ভোটকেন্দ্র থেকে। ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করতে হবে এবং একটি জনগণের সরকার গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’
আজ সোমবার নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার সিরাজনগর এম এ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মা-বোনদের উদ্দেশে ড. মঈন খান বলেন, ‘শুধু নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিলেই দায়িত্ব শেষ নয়। আগামী ১২ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাইকে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। আপনারা সেদিন সকালে চুলা না জ্বালিয়ে আগে ভোটকেন্দ্রে যাবেন।’
এ সময় ড. আবদুল মঈন খান আরও বলেন, ‘ভাইদের বলছি এই বিষয় নিয়ে আপনারা কোনো রাগ করবেন না। মা-বোনদের ভোটকেন্দ্রে যেতে উৎসাহ দেবেন ও সহযোগিতা করবেন।’
নরসিংদী-৫ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুলের সভাপতিত্বে জনসভায় স্থানীয় ও জেলা বিএনপির নেতারা বক্তব্য দেন।
দেশবাসীর উদ্দেশে তারেক রহমান বলেছেন, ‘অতীতে আপনাদের সমর্থনে বিএনপি একাধিকবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে। দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে সেই সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে। সেজন্য আমি দেশবাসীর কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’১৯ মিনিট আগে
নির্বাচন কমিশন যেন হঠাৎ এমন কোনো চিঠি বা সার্কুলার জারি না করে, যা নিয়ে দেশবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়—এমন আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। পাশাপাশি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব যেন না হয়, যাতে তাদের বারবার নির্বাচন কমিশনে আসতে হয়, সে বিষয়েও কমিশনকে সতর্ক করেছে দলটি।২৩ মিনিট আগে
বিএনপি প্রয়োজনে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিএনপির আদর্শ ও ৩১ দফার সঙ্গে অন্য দলের পরিকল্পনা মিললে, বিএনপি যদি প্রয়োজন মনে করে, তবে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার...৩ ঘণ্টা আগে
ভোটারদের ট্রাক প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আপনারা ১২ তারিখ সকাল সকাল আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন।৩ ঘণ্টা আগে