মা-বোনেরা সকালে চুলা না জ্বেলে আগে ভোটকেন্দ্রে যাবেন: মঈন খান

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর রায়পুরায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মা-বোনেরা সকালে চুলা না জ্বালিয়ে আগে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেন, ‘দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। এই পরিবর্তনের সূচনা হবে ভোটকেন্দ্র থেকে। ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করতে হবে এবং একটি জনগণের সরকার গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’

আজ সোমবার নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার সিরাজনগর এম এ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মা-বোনদের উদ্দেশে ড. মঈন খান বলেন, ‘শুধু নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিলেই দায়িত্ব শেষ নয়। আগামী ১২ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাইকে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। আপনারা সেদিন সকালে চুলা না জ্বালিয়ে আগে ভোটকেন্দ্রে যাবেন।’

এ সময় ড. আবদুল মঈন খান আরও বলেন, ‘ভাইদের বলছি এই বিষয় নিয়ে আপনারা কোনো রাগ করবেন না। মা-বোনদের ভোটকেন্দ্রে যেতে উৎসাহ দেবেন ও সহযোগিতা করবেন।’

নরসিংদী-৫ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুলের সভাপতিত্বে জনসভায় স্থানীয় ও জেলা বিএনপির নেতারা বক্তব্য দেন।

নরসিংদীবিএনপিনির্বাচনভোটত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
