অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিষদ আয়োজিত ‘নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা, প্রথম ১০০ দিনের অগ্রাধিকার সম্পর্কে’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্নীতি ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের লিপ্ত থাকার অভিযোগে তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিষদ আয়োজিত ‘নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা, প্রথম ১০০ দিনের অগ্রাধিকার সম্পর্কে’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় নির্বাচিত সরকারের কাছে তিনি এ দাবি জানান।

বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ‘একটি গণমাধ্যমে উপদেষ্টারা নির্বাচন বানচাল করতেছিল, এমন খবর আছে। তাদের নাম প্রকাশ করে নাই, কিন্তু ইন্ডিকেশন (ইঙ্গিত) আছে তারা কোন কোন উপদেষ্টা। তারা এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য মরিয়া হয়েছিল। বিভিন্ন সময় মব তৈরি করে এই নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াটাকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা করেছিল।’

বজলুর রশীদ ফিরোজ আরও বলেন, ‘ছাত্র উপদেষ্টা ও আসিফ নজরুলের নামে হাজার কোটি টাকার একটা অভিযোগ আছে। তাহলে এই যে অভিযোগগুলো আসছে, আমাদের দাবি থাকবে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে উপদেষ্টারা ছিল, সেই উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ আছে, সেগুলো তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে বিচারের আওতায় আনা দরকার।’

বিষয়:

দুর্নীতিতদন্তঅভিযোগনির্বাচনউপদেষ্টাঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
