রাজনীতি

বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আজ সোমবার বিকেল ৫টায় বৈঠকে বসবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধি দল। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে থাকবেন দলটির মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপিনির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

বৈঠকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।

এর আগে, গতকাল রোববার রাতে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানান, সোমবার তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করবেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বের নানা বিষয় তাঁরা তুলে ধরবেন বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
