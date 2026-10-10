Ajker Patrika
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রাজনীতি

গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক চলছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ০৫
গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক চলছে

বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক চলছে। আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিষয়:

বিএনপিতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীবিএনপি চেয়ারম্যান
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