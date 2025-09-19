দুর্গাপূজায় বিশৃঙ্খলা করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্টের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্গাপূজার সময় মণ্ডপে ‘বিশৃঙ্খলা চালিয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্র’ চলছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, পূজামণ্ডপে শান্তি রক্ষায় প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে; তাদের সজাগ থাকতে হবে।
আজ শুক্রবার দেশের জেলা ও মহানগরের সভাপতি বা আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক বা সদস্যসচিব, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহসাংগঠনিক সম্পাদকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
দলের নেতা-কর্মীদের দুর্গাপূজার সময় সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে রিজভী বলেন, ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা দেওয়া প্রশাসনের পাশাপাশি বিএনপির নেতা-কর্মীদেরও নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।
‘পূজা যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, এ ব্যাপারে আপনারা সহযোগিতা করবেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে থাকবেন। যারা সুযোগসন্ধানী এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়, তারা যাতে বিশৃঙ্খলা করতে না পারে, সে ব্যাপারে সবাই সতর্ক ও সজাগ থাকবেন।’
