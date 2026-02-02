‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোটের প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে বিএনপি, অভিযোগ এনসিপির

বিএনপি সারা দেশে ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোটের প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণায় বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি। আজ সোমবার রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করে দলটি।
সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলা হয়, দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের কাজে বিএনপিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে পুলিশ, এনএসআই ও ডিজিএফআই। শুধু এই কয়টি সংস্থাই নয়, পুরো অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে বিএনপির পক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করছে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হুসাইন। তিনি বলেন, ‘আমাদের ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলছে। যাঁরা লিফলেট বিলি করতে বের হন, তাঁদেরকে মারধর করছে।’
ঢাকা-১১, নাটোর-৩ নোয়াখালী-৬, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে প্রচারণায় বাধা দেওয়া ও কর্মীদের আহত করার বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন আকরাম হুসাইন।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামীর নারী কর্মীরা ভোটের জন্য যখন পাড়ায়-মহল্লায় এবং মানুষের বাড়িঘরে যাচ্ছেন, তখন বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতন করছে। গালাগাল ও সাইবার বুলিং চলছে সর্বত্র। শারীরিক নির্যাতনও করা হচ্ছে, তাঁদের হিজাব এবং নিকাব খুলে নিচ্ছে। দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণার কাজে নামা হাজার হাজার নারীদের নিরাপত্তার জন্য সরকারের কাছে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান এনসিপি নেতারা।
